Garena เปิดตัวอนิเมะ "Free Fire Daybreak" เตรียมฉายต้นปี 2570

Garena ร่วมกับ KADOKAWA ประกาศเปิดตัว "Free Fire Daybreak" ซีรีส์อนิเมะที่ดัดแปลงจาก Free Fire เกมมือถือ Battle Royale ยอดนิยม เตรียมออกอากาศในช่วงต้นปี 2570
ซีรีส์อนิเมะ Free Fire Daybreak ผลิตผ่านการร่วมทุนของทั้งสองบริษัท มีกำหนดออกอากาศครั้งแรกพร้อมสตรีมทั่วโลก รวมถึงในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงต้นปี 2570 โดยมีการเปิดเผยภาพและวิดีโอตัวอย่างอย่างเป็นทางการให้แฟนเกมได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรื่องราวของ Free Fire Daybreak เกิดขึ้นในมหานครแห่งอนาคต “New Dawn” โดยผู้ชมจะได้ติดตามชีวิตของ “เคลลี่” ตัวเอกของเรื่อง ผู้ตื่นขึ้นมาโดยไร้ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตของตนเอง ก่อนจะถูกดึงเข้าสู่ “Project Bloom” โครงการลึกลับของ Horizon Corporation
ภาพตัวอย่างที่ได้รับการเปิดเผยถ่ายทอดบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ พร้อมเผยโฉมเหล่าตัวละครหลักในอนิเมะเป็นครั้งแรก นำโดย เคลลี่ พร้อมด้วย ฮายาโตะ และ โมโค่ ขณะที่ทั้งสามเตรียมเผชิญบททดสอบที่รออยู่เบื้องหน้า ท่ามกลางเศษกระจกที่แตกร้าว ปรากฏภาพของเคลลี่หลังจากปลุกพลังพิเศษขึ้นมา เผยให้แฟน ๆ ได้เห็นเค้าลางแรกของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเธอ
ภาพรวม Free Fire Daybreak
เรื่องย่อ: ในมหานครแห่งอนาคตอันใกล้ “New Dawn” ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของ Horizon Corporation องค์กรที่ทรงอิทธิพล เคลลี่ วัย 16 ปี ได้เข้าไปพัวพันกับการทดลอง “Project Bloom” และปลุกพลัง “Limit Break” ความสามารถเหนือธรรมชาติที่สามารถปลดผนึกทุกสิ่งที่ถูกผนึกไว้ได้
เมื่อเศษเสี้ยวความทรงจำในอดีตเริ่มหวนกลับคืนมา เคลลี่จึงร่วมมือกับพันธมิตรที่ได้พบระหว่างทาง เพื่อเปิดโปงแผนสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับ Horizon Corporation และเผชิญหน้ากับกองกำลังที่กำลังคุกคามอนาคตของ New Dawn
ชะตากรรมใดกำลังรอคอยเธออยู่ ?
เตรียมพบกับ Free Fire Daybreak ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2570 อนิเมะแอ็กชันการต่อสู้ด้วยพลังพิเศษเรื่องใหม่ ที่การต่อสู้เพื่อความจริง มิตรภาพ และอนาคตของ New Dawn กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
กำหนดออกอากาศครั้งแรก: ต้นปี พ.ศ. 2570
สตูดิโอผู้ผลิตแอนิเมชัน: studio CANDYBOX
ทีมงานหลัก:
• ผู้กำกับ: Ken Takahashi
• ดูแลการเรียบเรียงซีรีส์และเขียนบท: Hotaru Asafuji
• ดนตรีประกอบ: Koji Fujimoto (Sus4 Inc.)
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• Official Website (Japanese): https://freefire-anime.jp/
• Official Instagram (English): https://www.instagram.com/@freefiredaybreak
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