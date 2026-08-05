"Steam Frame" แว่น VR ตัวใหม่จากวาล์ว ราคาอาจทะลุครึ่งแสน

ทำเอาแว่น PlayStation VR2 ของ โซนี่ ที่วางขายตามท้องตลาดกลายเป็นของเล่นราคาถูกไปเลย เมื่อชุดอุปกรณ์เฮดเซตเสมือนจริงระบบ SteamOS มีสิทธิ์ติดป้ายราคาคูณเพิ่มไปอีกสามเท่าตัว
"ไทเลอร์ แม็ควิคเกอร์" (Tyler McVicker) ผู้เชี่ยวชาญวงในคาดการณ์ว่า ชุดหูฟัง VR แบบสแตนด์อโลน Steam Frame ของบริษัท Valve อาจเปิดตัวในราคาแพงหูฉี่ราวๆ 1,500 ดอลลาร์ หรือประมาณ 50,000 บาท สืบเนื่องจากต้นทุนส่วนประกอบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของชิปประมวลผลที่เป็นหัวใจหลัก
ก่อนหน้านี้ แม็ควิคเกอร์ ได้เคยประเมินราคาขายของ Steam Frame เอาไว้ที่ประมาณ 1,100 ดอลลาร์ แต่ตอนนี้เขากล่าวว่าตัวเลขนั้นดูจะมองโลกในแง่ดีเกินไป เห็นได้ชัดจากการขึ้นราคาสองหลักของชิป Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 อันเป็นขุมพลังสำคัญของ Steam Frame โดยการปรับขึ้นราคาของทาง Qualcomm จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายนนี้ ซึ่งเกิดขึ้นตรงกับช่วงเวลาที่ Valve เตรียมประกาศราคาขายปลีกพอดี
บริษัท Valve กำลังประสบปัญหาอย่างหนักกับการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ในช่วงนี้ ดูอย่าง Steam Machine ที่เปิดตัวในราคาที่สูงถึง 1,049 ดอลลาร์ แทนที่จะขายในราคา 750 ดอลลาร์ตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ สาเหตุก็มาจากต้นทุนของหน่วยความจำและชิปประมวลผลที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ Valve จะวางแผนรับมือได้ทัน และดูเหมือนว่า Steam Frame ก็กำลังประสบปัญหาซ้ำรอยเช่นเดียวกัน
ด้วยราคา 1,500 ดอลลาร์ จึงเกิดเป็นคำถามถึงความคุ้มค่าในการซื้อแว่น Steam Frame หากเทียบกับ PlayStation VR2 ของ โซนี่ ที่เปิดตัวในราคา 550 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่งตัวเครื่อง Steam Machine รุ่นแพงสุดของพวกเขาเองก็ยังขายในราคาต่ำกว่าที่ 1,349 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงการวิเคราะห์คาดคะเนจากราคาชิ้นส่วนในตลาดเท่านั้น โดยที่ทาง Valve ยังไม่ได้ยืนยันฟันธงตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการ
Steam Frame คือการหวนคืนสู่ฮาร์ดแวร์วีอาร์ของ Valve อีกครั้ง หลังจากที่ยุติการผลิต Valve Index ไปก่อนหน้านี้ มันเป็นชุดอุปกรณ์เฮดเซตที่เน้นการสตรีมมิ่งเป็นหลัก ประกอบด้วยสองจอ LCD ระดับความละเอียด 2160 x 2160 พิกเซล หน่วยความจำ LPDDR5X ขนาด 16GB กล้องติดตามตัวเครื่อง และตัวรับสัญญาณไร้สาย 6GHz ที่ให้มาพร้อมในชุดเพื่อลดความหน่วงเมื่อสตรีมเกม VR จากพีซี นอกจากนี้ภายในยังใช้ระบบปฏิบัติการ SteamOS นั่นหมายความว่ามันสามารถเล่นเกม Steam บางส่วนได้แบบไม่ต้องพึ่งพาใคร
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
tweaktown
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