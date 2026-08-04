"New Prince of Tennis" อวสานแล้ว หลังตีพิมพ์ยาวนาน 27 ปี!

"New Prince of Tennis" มังงะแนวกีฬา ผลงานของอาจารย์ ทาเคชิ โคโนมิ ได้เผยแพร่ตอนสุดท้ายในนิตยสาร Jump Square ของสำนักพิมพ์ Shueisha ซึ่งวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ถือเป็นการปิดฉากการ์ตูนกีฬายอดนิยมอีกหนึ่งเรื่องที่ตีพิมพ์มานานกว่า 27 ปี
"New Prince of Tennis" คือภาคต่อของ "Prince of Tennis" ฉบับดั้งเดิม ที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Weekly Shonen Jump ของสำนักพิมพ์ Shueisha ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 1999 ถึงเดือนมีนาคม 2008 โดยเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสาร Jump Square ฉบับเดือนเมษายน 2009 เป็นต้นมา ซีรีส์นี้มียอดขายมากกว่า 60 ล้านเล่มในญี่ปุ่น และได้ขยายไปสู่ทีวีอนิเมะ ภาพยนตร์อนิเมะ ละครเพลง รวมถึงภาพยนตร์คนแสดง
อาจารย์ ทาเคชิ โคโนมิ กล่าวว่า "ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุน Prince of Tennis และตัวละครที่ผมรักตลอด 27 ปีที่ผ่านมา ขออนุญาตพักสักครู่ได้ไหมครับ... (หัวเราะ)"
สำหรับมังงะฉบับภาษาญี่ปุ่นของ "New Prince of Tennis" เล่มสุดท้าย หรือเล่มที่ 48 มีกำหนดวางจำหน่ายในญี่ปุ่นวันที่ 4 กันยายนนี้
ในนิตยสาร Jump Square ฉบับเดือนกันยายน "New Prince of Tennis" มีภาพสีประกอบพร้อมแถมซีดีเพลงพิเศษ "Let Memories Be Stored in the Racket" ที่อาจารย์ ทาเคชิ โคโนมิ แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และขับร้องเอง ร่วมกับวง Tennis Family โดยมีนักพากย์และนักแสดงดนตรีจากซีรีส์ New Prince of Tennis รวมทั้งหมด 143 คนร่วมร้องในเพลงนี้ นอกจากนี้ นิตยสารยังจัดกิจกรรมรับสมัครผู้โชคดีเพื่อรับสำเนาขนาดเล็กของบทตอนสุดท้ายของ New Prince of Tennis โดยผู้เข้าร่วมต้องชำระเงิน 4500 เยน (รวมภาษี) นอกจากฉบับพิมพ์แล้ว ผู้เข้าร่วมยังสามารถสมัครรับฉบับดิจิทัลที่ซื้อผ่านแอป "Weekly Shonen Jump+" และ "ZEBRACK" ได้อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการฉลองการจบลงของซีรีส์ ทีมงานได้ตัดสินใจจัดกิจกรรม "New Prince of Tennis National Unified Test" ที่จะรวบรวมคำถามทั้งจาก "Prince of Tennis" และ "New Prince of Tennis" เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมตอบคำถามและแข่งขันกันทำคะแนน การทดสอบจะจัดขึ้นทางออนไลน์ในวันที่ 23 กันยายน เวลา 12:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น คำถามในการทดสอบจะแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อ และผู้เข้าร่วมสามารถเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพื่อทำการทดสอบ ผู้ที่มีคะแนนสูงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีพิเศษของอาจารย์ ทาเคชิ โคโนมิ ซึ่งจะจัดขึ้นในงาน "Jump Festa 2027" ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*