"Norse Saga" เปิดทดสอบ CBT2 เล่นได้แล้ววันนี้!

"Norse Saga" เกมมือถืออาร์พีจีผจญภัยในโลกแฟนตาซีกับคู่หูสุดคิวท์จาก PlayPark พร้อมเปิดให้เหล่าผู้กล้าเข้ามาร่วมสนุกในช่วงทดสอบ Closed Beta 2 (CBT2) อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2569
Norse Saga เป็นการผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องในตำนานเข้ากับระบบเกม RPG สมัยใหม่ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดแฟนเกมแนว High-Fantasy โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเทพปกรณัมนอร์ส เป็นเรื่องราวของดินแดนอันสงบสุขที่กลับต้องโกลาหลเมื่อมังกรผู้ทำลายโลกตื่นขึ้นมา เหล่าผู้กล้าจึงต้องร่วมมือกับเทพธิดาแห่งโชคชะตาเพื่อหยุดยั้งวันสิ้นโลก! ร่วมออกเดินทางผจญภัยไปกับสัตว์วิเศษคู่ใจในโลกแฟนตาซีและตำนานเทพเจ้า
พิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมทดสอบช่วง CBT2 จัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียมทั้งในเกมและนอกเกม (รับรางวัลได้ในช่วง OBT) จะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลย!
🏆 กิจกรรมที่ 1: Hall of Fame: Prologue (แข่งขันจัดอันดับ CP)
ศึกชิงความเป็นหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! ผู้เล่น 3 อันดับแรกที่มีค่าพลังต่อสู้ (CP) สูงที่สุดจากทุกเซิร์ฟเวอร์ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (11 ส.ค. เวลา 23.00 น.) รับรางวัลสุดพรีเมียมไปเลย!
• อันดับที่ 1: กล้อง DJI Osmo Pocket 3 + กรอบอวาตาร์ลิมิเต็ด “Hall of Fame” และไอเทมพิเศษ
• อันดับที่ 2: ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic Nural™ + กรอบอวาตาร์ลิมิเต็ด “Hall of Fame” และไอเทมพิเศษ
• อันดับที่ 3: หูฟัง AirPods Pro 3 + กรอบอวาตาร์ลิมิเต็ด “Hall of Fame” และไอเทมพิเศษ (หมายเหตุ: หากค่า CP เท่ากัน ผู้ที่ทำถึงค่า CP นั้นได้ก่อนจะได้รับอันดับที่สูงกว่า / รางวัลจริงจะประกาศรายชื่อผ่าน Facebook Page)
📈 กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมพิชิตเลเวล (Level Milestone)
เก็บเลเวลในช่วง CBT2 ให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด ปลดล็อกรางวัลสุดพิเศษรับไปใช้ฟรีๆ ในช่วง OBT ยิ่งเลเวลสูง ยิ่งรับของรางวัลสะสมได้แบบจัดเต็ม!
• บรรลุ Lv.45: รับฉายาพิเศษ “Elite Returner” และ เพชรผูก x100
• บรรลุ Lv.50: รับ ดวงดาวแห่งวีรชน x10 และ เพชรผูก x200
• บรรลุ Lv.57: รับ ดวงดาวแห่งวีรชน x15 และ เพชรผูก x300
(ข้อควรรู้: เพดานเลเวลสูงสุดจะค่อยๆ ถูกปลดล็อกเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน โดยวันที่ 1 จะอยู่ที่ Lv.39 และเพิ่มไปจนถึง Lv.61 ในวันที่ 8 วางแผนเก็บเลเวลกันให้ดี!)
💎 กิจกรรมที่ 3: เติมเงินรับคืนสุดคุ้ม (Top-Up Rebate)
โปรโมชันสุดคุ้มเฉพาะช่วงทดสอบ! ทุกยอดการเติมเงินสะสมในช่วง CBT2 จะได้รับคืนเป็น Tokens ในอัตราส่วน 1:1 เมื่อเกมเปิด OBT พร้อมรับ Bonus Tokens เพิ่มสูงสุดถึง 648 Tokens! ข่าวดีสำหรับผู้เล่นเก่า: ยอดเติมเงินจะถูกคำนวณแยกกันระหว่าง CBT1 และ CBT2 หมายความว่าคุณสามารถรับโบนัสสูงสุดได้อีกครั้งในรอบนี้!
🐛 กิจกรรมที่ 4: CBT2 Bug Hunter พบบัค มีรางวัล
ร่วมกันพัฒนาเกมให้สมบูรณ์แบบที่สุด หากพบบัคหรือข้อผิดพลาดในเกมระหว่างช่วง CBT2 สามารถแจ้งทีมงานผ่านทางแบบฟอร์มรับแจ้งบัค (ลิงก์บน Facebook Page) หากข้อมูลถูกต้อง รับไปเลย เพชรผูก x100 ตอนเกมเปิด OBT!
⚠️ กฎสำคัญที่เหล่าผู้กล้าต้องรู้! เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับของรางวัลช่วง OBT ผู้เล่นจะต้องล็อกอินด้วยบัญชี (Account) เดิมที่ใช้เล่นในช่วง CBT2 เท่านั้น (ทีมงานแนะนำให้ทำการผูกบัญชีให้เรียบร้อย และบัญชีแบบ Guest จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลใดๆ) ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://norsesaga.playpark.com/th-th/cbt2-event/
"Norse Saga" เปิดทดสอบ Closed Beta 2 ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2569 ดาวน์โหลดเกมได้ที่ https://norsesaga.onelink.me/bsU4/PRCBT2 ติดตามข่าวสาร กิจกรรมพิเศษ และของรางวัลมากมายได้ทาง Website, Facebook Fanpage, Facebook Group และ LINE Official
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