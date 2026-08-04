"HOPE" หนังไซไฟสุดระทึกจากเกาหลี เผยโปสเตอร์และเบื้องหลังก่อนฉาย 9 ก.ย.นี้

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ปล่อยโปสเตอร์ออฟฟิเชียลและเบื้องหลังการสร้าง HOPE ภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปี ทุกฉากแอ็กชันที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น เริ่มต้นจากการออกแบบทุกการเคลื่อนไหวอย่างพิถีพิถัน ของ นา ฮงจิน ผู้กำกับจาก THE WAILING ซึ่ง Libération สื่อฝรั่งเศส ได้ยกย่องผลงานเรื่องนี้ว่า “มีฉากไล่ล่าที่เข้มข้น ดุเดือด และตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
กลางป่าลึกลับ ฮวังจองมิน, โจอินซอง และ จองโฮยอน ปรากฏตัวพร้อมอาวุธ สายตาของแต่ละคนเหมือนกำลังจับสัญญาณบางสิ่งที่คาดไม่ถึง ขณะที่เงาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่เหนือพวกเขา โปสเตอร์ออฟฟิเชียลของ HOPE ได้เผยให้เห็นความเข้มข้นของภาพยนตร์ที่เปลี่ยนพื้นที่ป่าให้กลายเป็นสนามของความหวาดระแวง พร้อมชวนให้ได้ลุ้นว่า พวกเขากำลังตามล่า หรือกำลังถูกไล่ล่า และจะเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามครั้งนี้ไปได้อย่างไร
สำหรับคลิปเบื้องหลังเจาะลึกการสร้าง HOPE เปิดให้เห็นเบื้องหลังทุกจังหวะการไล่ล่า ทุกแรงปะทะ ทุกการเอาตัวรอด พร้อมเผยให้เห็นงานสร้างที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ ความทุ่มเทของทีมงาน และการปะทะบทบาทของนักแสดงแถวหน้า ทั้ง ฮวังจองมิน, โจอินซอง, จองโฮยอน, เทย์เลอร์ รัชเซล, คาเมรอน บริตตัน ร่วมด้วย อลิเซีย วิกันเดอร์ และ ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์ ต่างถ่ายทอดการแสดงและความระทึกของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเต็มพลัง
เมื่อเหตุการณ์ประหลาดคุกคามหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ผู้คนต่างออกตามล่าเพื่อค้นหาคำตอบ แต่การออกตามล่าครั้งนี้ กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของหายนะที่ไม่มีใครคาดคิด
ชมเบื้องหลัง HOPE ได้ทาง https://youtu.be/-2NsvBCrsiY ก่อนเตรียมสัมผัสความระทึกแบบเต็มทุกประสาทสัมผัส โดยภาพยนตร์พร้อมเข้าฉายในระบบ IMAX, 4DX, Dolby Atmos, ScreenX และระบบปกติ 9 กันยายนนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube
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