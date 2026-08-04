Review: Denshattack! รถด่วน ป่วนโลกา

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แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
เรตเกม ESRB: E10+ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป
ผลงานอินดี้สุดเซอร์ไพรส์แห่งปีที่คงไม่มีใครคาดคิดว่า แค่ขับรถไฟไฮสปีดจะชวนให้หวนรำลึกหลากตำนานเกมดังในอดีต
สำหรับเรื่องราวในเกม Denshattack! จะบอกเล่ากล่าวถึงดินแดนซามูไรในยุคอนาคตที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จนทำให้ประชากรอันมีจะกินส่วนใหญ่ย้ายอพยพไปหลบอาศัยกันอยู่ภายในโดมขนาดยักษ์ที่สร้างและบริหารโดยบริษัท Miraido ซึ่งการขนส่งสิ่งของไปมาระหว่างโดมนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาระบบรางรถไฟ ซึ่งตัวละครเอกเด็กสาวผมแดงอย่าง "เอมิ" เธอเองก็เป็นหนึ่งในพนักงานเดลิเวอรี่ผู้คอยจัดส่งราเมงชามร้อนไปถึงมือลูกค้า ทว่าด้วยฝีมือการขับอันโดดเด่นเกินหน้าที่การงาน เธอจึงถูกทาบทามให้ไปเข้าร่วมแข่งขัน Denshattack เพื่อท้าทายชิงชัยกับเหล่ายอดฝีมือนักขับรถด่วนจากทั่วญี่ปุ่น
ผู้เขียนอยากให้ทุกคนจงลืมภาพจำรถไฟเก่าๆคร่ำครึที่ต้องจอดชะลอทุกแยกไฟแดงหรือรถไฟฟ้าหลังคารั่วซึมที่แล่นบนรางธรรมดาไปเสียให้หมดสิ้น เพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นภายในเกมคือ "หัวรถจักรตอนเดียว" ที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความเบียวบ้าระห่ำคึกคะนองของมันได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเลี้ยว ทางตัน ทางขาด หรือทางที่ไม่ได้อยู่บนบกก็ตาม หัวรถจักรคันนี้มันพร้อมฉีกทุกกฎฟิสิกส์สามารถดริฟต์และกระโดดโลดโผนโจนทะยานได้ราวกับมีชีวิตจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้นยามอยู่กลางอากาศยังสามารถออกทริคเล่นท่าตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลัง ทำทุกอย่างได้เหมือนกับ Tony Hawk เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จากสเก็ตบอร์ดมาเป็นรถไฟนั่นเอง
ตัวเกมจะให้เราเล่นเคลียร์ด่านเพื่อปลดล็อคสเตจใหม่ไปเรื่อยๆ ซึ่งมีทั้งด่านรูปแบบปกติที่เราต้องเล่นท่าทำสกอร์สะสมให้ได้มากที่สุด และด่านท้าประลองกับบอสที่เราต้องแข่งขันท้าดวลกับหัวรถจักรคันอื่นเพื่อไปถึงเส้นชัยให้ได้ก่อน ฟังดูเหมือนยากนะ แต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างชิลสบายกว่าที่คุณคิด เพราะต่อให้คุณพลาดทำรถไฟตกรางบ่อยแค่ไหน ตัวเกมก็ไม่มีบทลงโทษใดๆมาให้คุณต้องบอบช้ำน้ำใจเลยนอกเหนือจากเรื่องเวลาที่เสียไปเท่านั้น ขนาดพลาดแล้วพลาดอีกในศึกบอสไฟต์ ก็ยังคงเห็นรถไฟคู่แข่งชะลอหยุดรอให้เราแซงตรงจุดเดิมไม่รีบหนีทิ้งห่างไปไหน เหมือนทุกสิ่งมันถูกกำกับเขียนบทสคริปต์เอาไว้ ขอเพียงแค่เรากดเข้าไปเล่นสนุกขำๆตัวเกมก็แทบจะบังคับผ่านด่านอัตโนมัติให้คุณแล้ว
หน้าที่ของผู้เล่นมิใช่แค่เคลื่อนขบวนรถด่วนไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเท่านั้น เพราะระหว่างทางจะมีเส้นรางลับที่พาเราไปเก็บบรรดาของสะสม Collectibles ต่างๆนานา อาทิ กระป๋องสี ที่สามารถเก็บสะสมไปแลกซื้อสติ๊กเกอร์ลวดลายใหม่ๆมาประดับตกแต่งรถไฟของเรา, ม้วนฟิล์ม ที่เอาไว้เติมเต็มหนังสือภาพคอมิค ไปจนถึง เฟืองเกียร์ ที่สามารถนำไปซื้อปลดล็อครถไฟคันใหม่ๆมาใช้งาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายเสริมที่เพิ่มขึ้นมาให้เราได้ทำเพื่อกันไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อหน่ายจำเจกับการที่ต้องขับขี่รถไฟสีสันรูปลักษณ์เดิมๆไปจนจบเกม
ด้วยความที่มันเป็นเกมอินดี้ต้นทุนต่ำ งานกราฟิกจึงไม่ได้ดูสวยงามสมจริงเวอร์วังอะไรขนาดนั้น เป็นเพียงภาพการ์ตูนสองมิติวาดด้วยมือแบบเรียบง่าย แต่สิ่งที่ทำให้มันไม่ธรรมดาน่าจะอยู่ตรงเสน่ห์งานอาร์ตที่แฝงทั้งความกล้าบ้าบิ่นและความกาวชนิดหลุดโลกกู่ไม่กลับ นาทีนึงคุณอาจขึ้นไปอยู่บนชิงช้า นาทีนึงคุณอาจกำลังโต้คลื่นอยู่กลางมหาสมุทร เรียกว่าทุกนาทีล้วนมีเรื่องแปลกๆมาให้คุณเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลา
ถึงคุณจะเป็นเกมเมอร์สายเล่นครั้งเดียวจบแล้วลบทิ้งไม่ชอบกลับมาซัำตามเก็บความลับใดๆ คุณก็อาจต้องใช้เวลานั่งเล่นหลักสิบชั่วโมงเพื่อเคลียร์มันเพราะภายในบรรจุอัดยัดแน่นด้วยสเตจหลักจำนวนกว่า 60 ด่านแบบจุกๆ แถมแต่ละด่านมันมิใช่แค่การก็อปวางให้เราพบเจออุปสรรคแบบเดิมๆ ทุกด่านในเกมนี้ล้วนมีกิมมิคเฉพาะทางที่โดดเด่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากใครชอบอะไรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์แบบจัดเต็ม นี่ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุ้มและควรค่าแก่การลงทุน
"สำหรับคนที่โตมากับ Jet Set Radio หรือเกิดทันในยุคที่เกมกีฬาสเก็ตบอร์ดกำลังบูมสุดๆ คงเข้าใจแก่นแท้อารมณ์ที่ตัวเกม Denshattack! พยายามจะสื่อสะท้อนออกมาได้ในทันที อย่างไรก็ดี การที่คุณเกิดทันในยุคนั้นนั่นหมายความว่า ณ ปัจจุบันคุณเริ่มก้าวย่างเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยชรา สายตาเริ่มมีปัญหาตามสปีดความไวของเกมประเภทนี้ไม่ได้ดีเหมือนเก่า มันจึงเป็นดาบสองคมในเวลาเดียวกัน เพราะขณะที่สมองของเรากำลังฟินหวนนึกถึงความหลัง แต่ประสาทตาและสองมือของเรามิอาจสนองตามได้นั่นเอง"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|7
|เสียง
|7
|เนื้อเรื่อง
|6
|ความคิดสร้างสรรค์
|8
|ภาพรวม
|7
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท JF Games
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