Riot Games จัดงาน "League of Legends Classic Reunion" เสิร์ฟกิจกรรมตลอด 2 วันเต็ม!

Riot Games จัดงานรวมพลซัมมอนเนอร์ครั้งยิ่งใหญ่ “League of Legends Classic Reunion” ต้อนรับการมาของโหมด “League of Legends Classic” พร้อมขนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาให้ร่วมสนุกเพียบ ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา
คุณดิษยภัทร กมลสุนทร, Market Community Lead, League of Legends, Riot Games ประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จและความประทับใจในงานครั้งนี้ว่า "ขอขอบคุณซัมมอนเนอร์ทุกท่านที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์และทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ภาพการรวมตัวกันอย่างอบอุ่นของคอมมูนิตี้คือความประทับใจสูงสุดของเรา การเปิดตัวโหมด League of Legends Classic ในครั้งนี้ เปรียบเสมือนคำขอบคุณถึงแฟนเกมชาวไทยที่เคียงข้างกันมานานกว่าทศวรรษ โดยเราตั้งใจส่งมอบความทรงจำและกลิ่นอายความสนุกในแบบคลาสสิกให้ผู้เล่นที่เติบโตมาด้วยกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรุ่นใหม่ได้สัมผัสจุดเริ่มต้นของตำนาน LoL ในฐานะตัวแทนของ Riot Games ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน และพร้อมที่จะร่วมสร้างความทรงจำใหม่ๆ เคียงข้างคอมมูนิตี้ไทยต่อไป"
และเพื่อต่อยอดความสนุกแบบคลาสสิกให้เดือดทะลุปรอท! Riot Games ขอชวนเหล่าซัมมอนเนอร์เตรียมทีมให้พร้อมลุยไปกับ “League of Legends Classic Tournament” การแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 11 สิงหาคมนี้ ก่อนจะเริ่มดวลศึกความมันส์ในวันที่ 13 - 16 สิงหาคม และร่วมลุ้นแชมป์พร้อมกันในรอบถ่ายทอดสดศึกตัดสิน วันที่ 16 สิงหาคมนี้! เพื่อลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท พร้อมของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ทั้งเสื้อยืด Blitzcrank, พวงกุญแจแรงค์ Challenger สำหรับ Top 3 และการแจกโค้ด Hextech Chest & Key ฟรี! ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน รับประกันว่างานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์รออยู่อีกเพียบ ห้ามพลาด!
ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา แม้ League of Legends จะเติบโตและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือมิตรภาพและพลังของคอมมูนิตี้ที่ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมาโดยตลอด งาน League of Legends Classic Reunion ในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการฉลองเปิดตัวโหมดใหม่เท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่ให้เหล่าซัมมอนเนอร์ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อย้อนเวลากลับไปซึมซับบรรยากาศแห่งความทรงจำที่ทำให้ทุกคนตกหลุมรัก League of Legends ตั้งแต่วันแรก พร้อมร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ความประทับใจบทใหม่ไปพร้อมกัน
สำหรับใครที่พลาดงานนี้ สามารถเข้าไปสัมผัสบรรยากาศและความสนุกของ League of Legends Classic ได้แล้ววันนี้ภายในเกม พร้อมติดตามข่าวสาร กิจกรรมน่าสนใจ และความเคลื่อนไหวต่างๆ จาก Riot Games ได้ทางแฟนเพจอย่างเป็นทางการของ League of Legends
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