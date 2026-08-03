"Goddess of Victory: NIKKE" ยืนยันคอลแลปซีรีส์ PERSONA พร้อมเปิดตัว 13 ส.ค.นี้

Level Infinite ยืนยันการคอลแลบสุดอลังการ ระหว่างเกม "Goddess of Victory: NIKKE" และซีรีส์ Persona แฟรนไชส์เกม RPG ชื่อดังจาก Atlus ทั้ง 3 ภาค ประกอบด้วย Persona 3 Reload, Persona 4 Golden และ Persona 5 Royal! เตรียมเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2026 เป็นต้นไป
การร่วมมือนี้เป็นหนึ่งในโปรเจคฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์ Persona โดยผู้เล่นจะได้เห็นโลกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนิกเกะ มาบรรจบกับสเน่ห์สุดลึกลับของซีรีส์ Persona
■ เผยภาพทีเซอร์หลัก
ภาพ KV เผยให้เห็นสมาชิกของทีมเคาน์เตอร์ทั้งสามคนที่ที่เตรียมพร้อมส่งมอบ Persona ทั้ง 3 ภาค เป็นของขวัญให้แก่เหล่าผู้บัญชาการ พร้อมความตื่นเต้นและเรื่องราวเบื้องหลังที่รอการเปิดเผย
■ การร่วมมือพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์ Persona
ซีรีส์ Persona เป็นแฟรนไชน์เกม RPG ที่ได้รับความนิยมและการสนับสนุนจากผู้เล่นมากมายตลอดหลายปี ในฐานะหนึ่งในโปรเจกต์ที่ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความร่วมมือนี้มาพร้อมประสบการณ์ใหม่ในการเล่น NIKKE สู่เหล่าผู้บัญชาการด้วยเช่นเดียวกัน
จากการปรากฎของ 3 ภาคพร้อมกัน ทั้ง Persona 3 Reload, Persona 4 Golden, และ Persona 5 Royal ทำให้เพิ่มระดับความน่าสนใจของการนำเอกลักษณ์และองค์ประกอบที่โดดเด่นของแต่ละภาคที่ผสานรวมกับโลกของ NIKKE โดยหลังจากบัญชีทางการที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ Persona ได้ออกมายืนยัน เหล่าแฟนๆต่างก็แสดงความตื่นเต้นต่อการร่วมมือครั้งนี้อย่างล้นหลาม
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ดาวน์โหลดเกมเวอร์ชัน PC ได้ที่ : https://nikke-sea.com/download.html
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อย่างเป็นทางการของ NIKKE
● เว็บไซต์เกมอย่างเป็นทางการ: https://bit.ly/3ei5pCi
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