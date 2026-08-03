การีน่า เปิดตัว "Palworld Online" เน้นเจาะตลาดโมบาย

เกมเลี้ยงสัตว์สไตล์น่ารักสดใส เตรียมเปิดฟาร์มใหม่บนอุปกรณ์ iOS และ Android ด้วยคอนเซปต์ MMO ที่ขยายใหญ่มากกว่าเดิม
ล่าสุดค่าย Garena ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Palworld Online เกมผจญภัยเอาชีวิตรอดสะสมสิ่งมีชีวิตแบบผู้เล่นหลายคนขนาดใหญ่ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์จากทาง Pocketpair โดยตัวเกมมีกำหนดแผนเปิดให้บริการสำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS และ Android ภายในปี 2026
"Palworld ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเรามองเห็นโอกาสที่จะนำแก่นแท้ของเกมเวอร์ชันพีซีมาสู่มือถือในรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นเชื่อมต่อและผจญภัยไปด้วยกัน ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Pocketpair เรามุ่งเน้นที่จะรักษาความลึกซึ้ง ความสมจริง และอิสระที่กำหนดนิยามของ Palworld ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสบการณ์การเล่นบนมือถืออย่างรอบคอบ" Terry Zhao ประธานบริษัท Garena กล่าวในแถลงการณ์
Takuro Mizobe ซีอีโอของ Pocketpair กล่าวเพิ่มเติมว่า "Garena พวกเขามีประสบการณ์มากมายในการเผยแพร่ การแปล และการดำเนินงานสำหรับเกมมือถือระดับโลก เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับ Garena ในการพัฒนาเกม Palworld Online ภายใต้ลิขสิทธิ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็น ประสบการณ์ Palworld รูปแบบใหม่มาสู่ผู้เล่นทั่วโลก”
Palworld Online จะนำเสนอความลึกซึ้ง อิสระ และขนาดของเกมเอาชีวิตรอดสะสมสัตว์ประหลาดต้นฉบับจากพีซีมาสู่มือถือ ในฐานะเกมลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ เกมนี้จะแนะนำฉากเรื่องราวใหม่พร้อมองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ ในขณะเดียวกันก็ขยายไปสู่ระบบนิเวศเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก (MMO) ด้วยโลกเปิดที่เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น Palworld Online จะพาผู้เล่นร่วมเดินทางไปกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่า "สหาย" (Pals) และก้าวหน้าไปพร้อมกันเป็นทีมได้ทุกที่ทุกเวลา
ผู้เล่นสามารถท่องไปในระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ร่วมกับเหล่าสหาย ค้นพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ เบาะแส และความท้าทายต่างๆ ไล่ตั้งแต่การจับและเลี้ยงดูพวกมัน ไปจนถึงการปลดล็อคภูมิภาคใหม่ๆทั่วแผนที่ การเผชิญหน้าแต่ละครั้งได้รับการออกแบบมาให้มีความหมายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและสหายคู่หู นอกจากเรื่องราวหลักและตำนานที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว Palworld Online ยังจะขยายเรื่องราวด้วยเรื่องราวเสริมใหม่ๆที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับเวอร์ชันมือถือ
Palworld Online เน้นการเล่นร่วมกัน ช่วยให้ผู้เล่นได้พบปะกับผู้อื่นในโลก สร้างกลุ่ม สร้างที่อยู่อาศัยร่วมกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมมือและแข่งขัน ตั้งแต่การเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายกับเพื่อนๆไปจนถึงการแข่งขันแบบผู้เล่นต่อผู้เล่นอันน่าตื่นเต้น ส่วนใครที่ต้องการเล่นในบรรยากาศที่ผ่อนคลายกว่า สามารถเยี่ยมชมฐานของผู้อื่น ร่วมทีมต่อสู้กับบอสที่ดุร้ายในโลกเปิด หรือตามล่าหา Pals หายากไปด้วยกันได้
นอกจากนี้ตัวเกมยังได้รับการปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับการเล่นบนมือถือ มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานสะดวกผ่านระบบสัมผัส พร้อมตัวเลือกการควบคุมด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ช่วยให้การวางแผนฐาน การก่อสร้าง การเคลื่อนย้ายตำแหน่ง และการมอบหมายงานให้เหล่า Pals ทำได้ง่ายดายขึ้นบนอุปกรณ์พกพา โดยไม่ลดทอนความลึกซึ้งหรือความยืดหยุ่นในการรองรับโทรศัพท์หลากหลายรุ่น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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