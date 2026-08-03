"Genshin Impact" มุ่งหน้าสู่แดนหิมะ อัปเดต 12 ส.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชัน 7.0 "แดนหิมะที่เทวาไร้ปรานี" พาผู้เล่นขึ้นรถไฟเพื่อออกสำรวจโลกน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ใน Snezhnaya ดินแดนแห่งที่ 7 ของ Teyvat เผยความสัมพันธ์อันซับซ้อนของขั้วอำนาจต่าง ๆ พร้อมสองตัวละครใหม่ Odette และ Alyosha เตรียมอัปเดตในวันที่ 12 สิงหาคมนี้
Snezhnaya ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนทางตอนเหนือของโลกแห่ง Teyvat เป็นดินแดนที่ต้องเผชิญกับความหนาวเย็นและพายุหิมะอย่างไม่หยุดหย่อน ผู้คนพึ่งพาพลังงาน Kresnik เพื่อให้ความอบอุ่น และใช้ระบบรถไฟอันครอบคลุมในการเชื่อมต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลกัน เสียงคำรามของรถไฟจะนำพาผู้เล่นข้ามผ่านภูมิประเทศที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและมุ่งหน้าสู่ Snezhnograd ศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยท้องถนนอันพลุกพล่านและเป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการของ Fatui ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีและการทหารของ Snezhnaya เมื่อออกเดินทางพ้นจากตัวเมืองหลวง ผู้เล่นสามารถผจญภัยต่อไปยังทุ่งน้ำแข็งอันดุร้ายที่มีอสูรยักษ์โบราณเร่ร่อนอยู่, หมู่บ้านอันแสนห่างไกลที่อยู่ภายใต้การดูแลของแจ็คฟรอสต์ ตลอดจนชุมชนกลางทุ่งหิมะที่กระจายตัวอยู่ตามจุดต่าง ๆ เพื่อค่อย ๆ เปิดโปงเรื่องราวและค้นพบทิวทัศน์ที่หล่อหลอม Snezhnaya ขึ้นมา ในเควสต์เทพเจ้าบทล่าสุด ผู้เล่นจะได้เจาะลึกถึงเบื้องหลังของพายุหิมะอันเป็นภัยพิบัติ, วิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่ Snezhnaya กำลังเผชิญอยู่ รวมถึงขุมพลังที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง เมื่อสำเร็จเควสต์เทพเจ้า จะได้รับรางวัลสูงสุดถึง 560 Primogem และเพื่อให้การสำรวจโลกกว้างสะดวกสบายยิ่งขึ้น จะมีบันทึกการผจญภัย Snezhnaya คอยบันทึกความคืบหน้าของผู้เล่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ และรับรางวัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เมื่อก้าวเข้าสู่ Snezhnaya ผู้เล่นจะได้รับเนตรเทาอันลึกลับ ซึ่งเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผจญภัยในโลกกว้าง นอกจากจะช่วยปกป้องผู้เล่นจากความหนาวเหน็บแล้ว เนตรเทายังสามารถใช้เรียกรถไฟ, สร้างสิ่งประดิษฐ์น้ำแข็งพิสุทธิ์เพื่อนำมาแก้ปริศนาและโต้ตอบกับผู้เล่น ไปพร้อมกับการปลดล็อกโหมดยิงมุมมองบุคคลที่สามรูปแบบใหม่อีกด้วย โดยโหมดใหม่นี้จะมาท้าทายผู้เล่นด้วยการต่อสู้สุดดุเดือดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์ที่แตกต่างและการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยจะมีการเปิดตัวอาวุธปืนใหม่ 3 ชนิดพร้อมกับโหมดนี้ ในขณะที่ชิ้นส่วนปรับแต่งอาวุธที่กระจายอยู่ทั่ว Snezhnaya ก็จะช่วยขยายคลังแสงของผู้เล่นให้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วย
กระจายดาราคือปฏิกิริยาประกายดาวชนิดที่ 2 ที่เพิ่มเข้ามาต่อจากนำไฟฟ้าดารา ตอนนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาได้แล้ว ด้วยการผสมผสานระหว่างธาตุลมและธาตุน้ำแข็ง เพื่อเรียกพายุหมุนดาราฉายมาสร้างความเสียหายลมและน้ำแข็ง ซึ่งการกระตุ้นปฏิกิริยาซ้ำ ๆ จะช่วยยกระดับความรุนแรง และช่วยขยายความเสียหายของการระเบิดในจังหวะสุดท้ายให้มากยิ่งขึ้นได้ ในการสำรวจโลกกว้าง กระจายดาราจะช่วยเพิ่มความสูงในการกระโดดได้อย่างมหาศาล ในขณะที่นำไฟฟ้าดาราจะใช้ปลดล็อกการโต้ตอบกับวัตถุรูปแบบใหม่ ๆ นอกจากนี้ การโต้ตอบกับ Statue of The Seven ใน Snezhnaya จะทำให้นักเดินทางได้รับพลังธาตุน้ำแข็ง ซึ่งเมื่อนักเดินทางอยู่ในทีม จะช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาประกายดาวได้ทุกรูปแบบ
ในบรรดาการพบปะครั้งใหม่ใน Snezhnaya Odette ตัวละคร 5 ดาวธาตุน้ำแข็งผู้ใช้ดาบ จะเป็นหนึ่งในตัวละครแรก ๆ ที่เข้ามาร่วมเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ ในฐานะเจ้าหน้าที่ Fatui ภายใต้สังกัดของ La Signora นั้น Odette คือนักบัลเลต์ชาว Snezhnaya ผู้โด่งดัง และในขณะเดียวกันเธอก็ได้ซ่อนเร้นความสามารถในฐานะนักฆ่าที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเอาไว้ ในการต่อสู้ Odette จะเปลี่ยนปฏิกิริยานำไฟฟ้าและกระจายของธาตุน้ำแข็ง ให้กลายเป็นปฏิกิริยานำไฟฟ้าดาราและกระจายดาราตามลำดับ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความเสียหายปฏิกิริยาประกายดาวทั้งหมดให้กับทีม สกิลธาตุของเธอจะเรียกเงาระบำเดี่ยวออกมาทำความเสียหายน้ำแข็งวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และมอบโบนัสความเสียหายปฏิกิริยาประกายดาวให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคน หากใช้สกิลธาตุซ้ำ จะเป็นการดึง Odette และเงาระบำเดี่ยวของเธอมาร่วมแสดงระบำคู่ในช่วงสั้น ๆ เพื่อปลดปล่อยความเสียหายน้ำแข็งวงกว้างที่นับเป็นปฏิกิริยาประกายดาว ส่วนท่าไม้ตายของเธอจะทำความเสียหายน้ำแข็งวงกว้างหลายระลอก และช่วยเพิ่มความเสียหายปฏิกิริยาประกายดาวที่ Odette เป็นคนสร้างขึ้น
อีกหนึ่งพันธมิตรใหม่คือ Alyosha นักล่าแห่ง Snezhnaya ที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับ Tugarin สุนัขคู่ใจของเขา ในฐานะตัวละคร 4 ดาวธาตุไฟฟ้าผู้ใช้หอก เขาสามารถมอบโบนัสความเสียหายนำไฟฟ้าดารา และช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมในสนามรบที่อยู่ใกล้เคียงได้ โดยผู้เล่นจะได้รับ Alyosha มาเข้าร่วมทีมแบบฟรี ๆ เมื่อทำเควสต์เทพเจ้าบทใหม่
สำหรับกิจกรรมอธิษฐาน ในช่วงครึ่งแรก จะเป็นการเปิดตัวของ Odette และ Alyosha พร้อมกับการรีรันของ Arlecchino ส่วนช่วงครึ่งหลังจะเป็นการรีรันของ Flins และ Ineffa
เวอร์ชัน 7.0 ยังมาพร้อมกับกิจกรรมจำกัดเวลาใหม่ ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งรถไฟความเร็วสูงฝ่าทุ่งน้ำแข็ง, เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน, ท้าทายดันเจี้ยน และช่วยเหลือแจ็คฟรอสต์ให้ไปถึงจุดหมาย เมื่อสำเร็จการท้าทายของกิจกรรมจะได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงโอกาสเชิญ Diona เข้าร่วมทีมฟรี
พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมใหม่ในแดนอัศจรรย์พันดารา ที่มาพร้อมกับการผจญภัยและเรื่องเล่าลี้ลับรับฤดูร้อน เมื่อสำเร็จกิจกรรมจะได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงเครื่องประดับหัวชิ้นใหม่
Genshin Impact เวอร์ชัน 7.0 จะอัปเดตในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบน PlayStation, Xbox, PC และอุปกรณ์พกพา ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ genshin.hoyoverse.com หรือกดติดตาม @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
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