"Last Sentinel" อีกหนึ่งเกมท้าชิง GTA ส่อแววล่ม หลังพัฒนามา 6 ปี

เตรียมตัวกลับบ้านเก่าไปอีกราย สำหรับโปรเจกต์เกมใหม่สุดทะเยอทะยานจากอดีตทีมงาน Rockstar ที่ไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนแฟรนไชส์รุ่นพี่ที่ตนเคยทำเสมอไป
"เจสัน ชไรเออร์" แห่งเว็บไซต์ Bloomberg ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในเกี่ยวกับการล่มสลายของ Last Sentinel โปรเจกต์เกมอาชญากรรมโอเพ่นเวิลด์ฟอร์มยักษ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Tencent ที่ตั้งใจทำมาเพื่อแข่งขันกับ Grand Theft Auto โดยตรง ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าโครงการดังกล่าวได้ถูกยุบปิดตัวลงแล้ว หลังจากพัฒนามาอย่างยากลำบากและยาวนานเป็นเวลาถึงหกปี พร้อมกับเตรียมเลิกจ้างพนักงานประมาณ 80 คนภายในสัปดาห์นี้
สตูดิโอผู้ดูแลโปรเจกต์นี้คือ Lightspeed LA ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงระหว่างปลายปี 2019 จนถึงต้นปี 2020 โดยคุณ "Steve Martin" อดีตหัวเรือใหญ่ของ Rockstar San Diego สตูดิโอแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างเกมแอ็คชั่นอาชญากรรมแนวไซเบอร์พังก์โอเพ่นเวิลด์ที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิง ผู้ต้องต่อสู้ในเมืองโตเกียวยุคอนาคตที่ถูกจินตนาการใหม่ในรูปแบบไซไฟ ซึ่งผสมผสานการสำรวจโลกกว้าง การขับรถ และรูปแบบการเล่นอิสระที่เป็นเอกลักษณ์
เพื่อแข่งขันแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถกับสตูดิโอดังใกล้เคียงอย่าง Blizzard, Riot และ Amazon ในช่วงที่สภาพแวดล้อมการจ้างงานเอื้ออำนวยอย่างมากจากการแพร่ระบาดใหญ่ในปี 2020 - 2021 จึงเป็นเหตุให้ทางสตูดิโอ Lightspeed LA ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาล โดยมีรายงานว่าพวกเขาเสนอเงินเดือนหลักแสนดอลลาร์ในการดึงดูดนักพัฒนามากประสบการณ์จากสตูดิโอชั้นนำต่างๆ อาทิ Naughty Dog, Rockstar และ Blizzard มาช่วยกันพัฒนาโปรเจกต์นี้
ทว่าภายหลังจากที่เกม Last Sentinel ถูกประกาศเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในงาน The Game Awards 2023 นับจากนั้นเป็นต้นมาก็แทบไม่มีข่าวคราวอัปเดตอะไร กระทั่งปีที่แล้วทางสตูดิโอได้โพสต์คลิปการพัฒนาเกมจำนวน 4 ตอนลงบน YouTube แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นเพียงแค่คลิปวิดีโอโปรโมทเท่านั้น ยังไม่ได้แสดงภาพการเล่นเกมจริงใดๆออกมาเลยเหตุผลก็เพราะพวกเขาไม่สามารถทำตามคำมั่นสัญญาที่ทะเยอทะยานได้ Lightspeed LA ทำงานมาหลายปีด้วยจำนวนพนักงานเพียงไม่กี่ร้อยคน ซึ่งห่างไกลจากทีมงานหลักพันคนที่ใช้สร้างสรรค์เกม Red Dead Redemption 2 นอกจากนี้แหล่งข่าวยังอธิบายถึงการขาดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ที่ชัดเจน การตัดสินใจที่ล่าช้า และสไตล์การบริหารจัดการที่สร้างความแตกแยก จนทำให้โครงการถูกเลื่อนกำหนดส่งหลายครั้งและใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนด
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีรายงานว่าทางสตูดิโอได้จัดทดสอบตัวเกมขึ้นภายใน ซึ่งมันก็ได้รับฟีดแบคผลตอบรับเชิงลบเกือบทั้งหมดโดยเหล่าผู้ทดสอบต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เกมนี้เล่นแล้วไม่รู้สึกสนุกเลย จนเป็นเหตุให้ผู้บริหารของ Tencent ถึงกับยื่นคำขาดว่า พวกเขาต้องส่งตัวเกมเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วอย่างมากภายในเดือนกรกฎาคม มิเช่นนั้นโครงการจะถูกระงับ
นั่นทำให้พวกเขาต้องดึงทีมงานเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงคุณ "Todd Papy" ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ชื่อดังผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานในซีรีส์เกม God of War โดยคุณท็อดได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์ในช่วงสามเดือนสุดท้ายเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการต่อสู้ ภารกิจ และระบบหลักอื่นๆ ถึงแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ตัวเกมก็ยังห่างไกลจากมาตรฐานด้านกราฟิก ความประณีต และคุณภาพโดยรวมที่แฟนๆจะคาดหวังได้จากเกมคู่แข่งของ GTA อย่างสิ้นเชิง นั่นเลยทำให้ Tencent ตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าต่อกับโปรเจกต์นี้และทำให้เกิดการเลิกจ้างพนักงานตามข่าว
อย่างไรก็ดี ตามถ้อยคำแถลงการณ์ของ Tencent กลับสวนทางตรงข้ามกับความเป็นจริง เมื่อบริษัทระบุว่ามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางการสร้างสรรค์และการพัฒนาของ Last Sentinel เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เล่น และสตูดิโอ Lightspeed LA ยังคงเปิดทำการและดำเนินการพัฒนาเกมต่อไปจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีเกมเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งถูกปล่อยออกมา หรือบางที Tencent อาจกำลังมองหานักพัฒนารายอื่นมาช่วยทำให้เกมเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาในรูปไหน แฟนเกมโอเพ่นเวิลด์ก็จงเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกแบกความเสี่ยงได้เลย เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับกรณีของเกม MindsEye ซึ่งประสบพบเจอชะตากรรมไม่ต่างกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
wccftech
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