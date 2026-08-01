พี่ไม่ถอย! โซนี่ ยันเดินหน้าสุดซอยสู่ยุค "ดิจิทัล" อย่างละมุนละม่อม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ โซนี่ ออกมาประกาศกร้าวว่าทางบริษัทจะยังคงดำเนินการยุติผลิตแผ่นต่อไปตามเดิม แม้ว่าต้องเผชิญกระแสต่อต้านที่รุนแรงและหลากหลาย
ผ่านมาร่วมเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่ โซนี่ ประกาศเตรียมยุติการผลิตแผ่นเกม PlayStation สำหรับเกมใหม่ๆเริ่มตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป และกลุ่มแฟนๆที่ไม่พอใจจำนวนมากก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์บริษัทอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว เมื่อถูกถามเกี่ยวกับกระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงแถลงผลประกอบการไตรมาสล่าสุด คุณ "หลิน เถา" (Lin Tao) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเครือบริษัท โซนี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ก็ได้ออกมาพูดในทำนองว่า เธอเข้าใจทำไมผู้คนถึงมีความรู้สึกที่รุนแรงเกี่ยวกับมัน แต่ทางบริษัทจะยังคงเดินหน้าต่อไปในการยกเลิกใช้แผ่นเกมอยู่ดี
“มีเหตุผลหลายประการที่เราตัดสินใจเช่นนี้ เหตุผลสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของเนื้อหาโดยรวมกำลังก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง นั่นคือปัจจัยสำคัญ ไม่ใช่แค่สำหรับ PlayStation เท่านั้นแต่รวมถึงเนื้อหาทุกประเภท เมื่อเราคิดถึงอนาคต ซึ่งเราได้ใช้เวลาและความคิดเพื่อพิจารณาไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้ว เราจึงได้ข้อสรุปออกมาเช่นนี้"
"เราจะดำเนินการต่อไปอย่างระมัดระวังสำหรับการตัดสินใจนี้ เราได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย และผู้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก เราเข้าใจว่าชุมชนได้แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นให้เราทราบ เกมเป็นที่รักของคนจำนวนมาก เป็นรูปแบบความบันเทิงที่ผู้คนชื่นชอบ และในหลายกรณีมันเชื่อมโยงกับความทรงจำที่ดีของพวกเขา ดังนั้นเราจึงเข้าใจอารมณ์และต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้น แต่ในระบบนิเวศดิจิทัลแห่งอนาคต เราจำเป็นต้องหาวิธีดึงดูดนักเล่นเกม นั่นคือสิ่งที่เราต้องการสำรวจต่อไป" - หลิน เถา พูดผ่านล่ามในช่วงถามตอบเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
Sony responds to the backlash over ending PlayStation discs.
"We put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this, and we came to this conclusion, and we're going to cautiously move this forward..." pic.twitter.com/qRKkEX6TN3— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 31, 2026
ระหว่างการบรรยายสรุป นักวิเคราะห์การลงทุนท่านหนึ่งได้ถามเกี่ยวกับผลกระทบของการยุติใช้แผ่นดิสก์ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างโซนี่กับบรรดาร้านค้าปลีกว่า PlayStation จะสร้างความแตกต่างจากพีซีสำหรับการเล่นเกมได้อย่างไร หากทั้งสองเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งเธอเองก็ชี้ให้เห็นว่าทางผู้จัดจำหน่ายจะยังคงสามารถจัดส่งกล่องเปล่าที่มีรหัสอยู่ภายในไปยังร้านค้าปลีกในตลาดต่างๆได้ เช่น อเมริกาเหนือ พร้อมทั้งยังโต้แย้งว่าฮาร์ดแวร์ของ PlayStation นั้นจะสามารถเอาชนะในเรื่องราคาที่เข้าถึงได้
"เกี่ยวกับผู้ค้าปลีกนั้นมันมีลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค สำหรับพันธมิตรในแต่ละภูมิภาค เราพยายามพูดคุยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เราไม่คิดว่าแผ่นเกมเป็นปัจจัยที่ทำให้ PlayStation แตกต่างจากพีซี การเล่นเกมบนพีซีมันมีรูปแบบเฉพาะตัวและเป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เราเชื่อว่าเนื้อหาคอนเทนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีคือจุดแข็งอย่างหนึ่งของเรา รวมทั้งสภาพแวดล้อมของเกมที่เสถียรก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเช่นกัน เมื่อเทียบกับพีซีในการเล่นเกมระดับไฮเอนด์แล้ว ผลิตภัณฑ์ของเรามีราคาที่จับต้องเข้าถึงได้ง่ายกว่า ดังนั้นเราจึงไม่คิดว่าแผ่นเกมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแตกต่าง และจากนี้ไปเราสามารถดำรงอยู่ร่วมกับเกมพีซีได้อย่างสันติ” ซีเอฟโอสาว กล่าวทิ้งท้าย
จากประเด็นดราม่าที่ผ่านมา ทั้งการปิดสตูดิโอที่ได้รับความนิยมอย่าง Bluepoint, แผนกลยุทธ์ผลักดันเกมสไตล์ไลฟ์เซอร์วิสที่ผิดพลาด, การปล่อยทิ้งให้แว่น PS VR2 ฝุ่นจับไร้เกมฟอร์มยักษ์สนับสนุน หรือแม้กระทั่งการไม่สนใจแฟรนไชส์ที่ผู้เล่นอยากเห็นมันกลับมา ไม่ว่าเรื่องไหนๆมันไม่เคยสร้างแรงกระเพื่อมแก่ PlayStation ได้หนักเท่านี้มาก่อนราวกับนี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับแฟนๆ หนักถึงขั้นมีความพยายามรวมตัวกันเพื่อคว่ำบาตรด้วยการงดเล่นเกมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ (*** ทว่าผู้เขียนคงแบนกับเขาไม่ได้เพราะมีภารกิจรีวิวและที่สำคัญคือติดเกม ZZZ ***)
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
kotaku
gematsu
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