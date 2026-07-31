"Stupid Never Dies" สวมบทซอมบี้มุ่งสู่จ้าวมอนสเตอร์ วางจำหน่าย 22 ต.ค.นี้!

SEGA เปิดตัว "Stupid Never Dies" เกมแอ็คชันอาร์พีจี ใหม่ล่าสุดจาก GPTRACK50 Inc. เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ Steam ในวันที่ 22 ตุลาคม 2026
"Stupid Never Dies" พัฒนาโดย GPTRACK50 สตูดิโอใหม่ที่ประกอบด้วยอดีตนักพัฒนาเกมซีรีส์ Devil May Cry และ Dragon's Dogma เกมนี้ให้คุณควบคุมซอมบี้ขี้ขลาดที่อยู่ล่างสุดของสังคมมอนสเตอร์ และต้องดิ้นรนเพื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุด โดยนิยามใหม่ว่าเป็นเกมแนว Blazing Fast Growth Action RPG
ร่วมผจญภัยไปกับเดวี่ในดันเจี้ยนสุดอันตรายเพื่อชุบชีวิตจูเลีย วีรสตรีมนุษย์ที่ถูกแช่แข็ง ปรับแต่งร่างกายของคุณด้วย Body Hack และใช้ Style Eat เพื่อขโมยพลังของศัตรูและเอาชนะอุปสรรค เดวี่ผู้โชคร้ายจะประสบความสำเร็จในภารกิจ และอาจจะได้แฟนคนแรกด้วยหรือไม่?!
พบกับ Phoenix Zaza Hotfeathers ผู้พิทักษ์จักรวาลผู้ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าภักดีต่อฝ่ายใด ชมลีลาการเต้นสุดมันส์ของเขาได้ในตัวอย่างล่าสุด!
ดาวน์โหลด Stupid Never Dies: Glorious Idiot Edition เพื่อเพิ่มอรรถรสในการผจญภัยของคุณในโลกป็อปพังก์ ซึ่งประกอบด้วย• เกมหลัก Stupid Never Dies (เวอร์ชั่นดิจิทัล)
• DLC TickTock Teddies: Nonsense Overload Pack
เพิ่มสกิน 5 แบบสำหรับตุ๊กตา TickTock ของ Davy เปลี่ยนสไตล์แอนิเมชั่นและเพลงประกอบได้ตามใจชอบ
- ตุ๊กตา TickTock แบบดั้งเดิม 1 "หัวโต"
- ตุ๊กตา TickTock แบบดั้งเดิม 2 "จิ๊บๆ"
- ตุ๊กตา TickTock แบบดั้งเดิม 3 "เทศกาล"
- ตุ๊กตา TickTock แบบดั้งเดิม 4 "โรแมนติก"
- ตุ๊กตา TickTock แบบดั้งเดิม 5 "สาดน้ำ"
เพลงประกอบเกมจะปล่อยวันที่ 4 สิงหาคม
เพลงเปิดและเพลงปิดของเกม Stupid Never Dies จะปล่อยให้ฟังบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในวันที่ 4 สิงหาคม ทั้งบน Amazon Music, Apple Music, Spotify ฯลฯ ลองชมมิวสิกวิดีโอเพื่อสัมผัสบรรยากาศของเกมได้เลย
Opening Theme: Stupid Never Dies
Artist: DAVY & JULIA
Ending Theme: Restless, Reckless, Never Die, Fearless
Artist: DAVY
Stupid Never Dies จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ Steam ในวันที่ 22 ตุลาคม 2026
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gptrack50.com/en/
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