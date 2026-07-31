Predator x Intel ชวนแฟน VALORANT ไทย ลุ้นบินสู่ปูซาน เชียร์ศึก VCT Pacific Finals Busan ประเทศเกาหลีใต้

Predator แบรนด์เกมมิ่งจาก Acer ชวนแฟน VALORANT ชาวไทยร่วมสัมผัสบทสรุปของการแข่งขัน VCT Pacific Finals Busan กับโอกาสบินลัดฟ้าสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมเชียร์การแข่งขันแบบติดขอบสนาม ณ Sajik Arena ในวันที่ 5 – 6 กันยายนนี้
เพื่อส่งต่อประสบการณ์การแข่งขันระดับภูมิภาคให้แฟนเกมชาวไทยได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด Predator จับมือกับ Intel จัด 3 กิจกรรมพิเศษ ตลอดการแข่งขัน VCT Pacific Finals Busan ทั้งการลุ้นบินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ การรับชมการแข่งขันร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ และกิจกรรม Viewing Party รอบชิงชนะเลิศในประเทศไทย
กิจกรรมที่ 1: ลุ้นบินลัดฟ้าสู่ปูซาน
Predator และ Intel จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเฟ้นหาผู้โชคดี 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) คว้าแพ็กเกจเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมเชียร์การแข่งขัน VCT Pacific Finals Busan แบบติดขอบสนาม
ผู้โชคดีจะได้รับแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก และบัตรเข้าชมการแข่งขันรอบ Finals ณ Sajik Arena เมืองปูซาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแมตช์ตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาล พร้อมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอีสปอร์ตระดับภูมิภาคอย่างใกล้ชิด
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. เข้าไปที่โพสต์กิจกรรมหลักทาง Facebook: Predator Gaming
2. คอมเมนต์บอกเหตุผลที่อยากไปชม VCT Pacific Finals Busan พร้อมแท็กเพื่อน 1 คน
3. แชร์โพสต์กิจกรรมหลัก ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็กให้ครบ #PredatorGamingThailand #Intel #VCTPacific2026 #FinalsBusan
กิจกรรมร่วมสนุกเปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น. ผ่านทางเพจ Predator Gaming (TH - ไทย) โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อร่วมกิจกรรม พร้อมดูรายละเอียดกติกาได้ที่
กิจกรรมที่ 2: Influencer Watch Party
Predator และ Intel ชวนแฟนเกม VALORANT ร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน VCT Pacific Finals ไปพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์สาย FPS ตั้งแต่รอบ Playoffs จนถึงรอบ Finals พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ติดตามกำหนดการและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเพจ Predator Gaming (TH - ไทย)
กิจกรรมที่ 3 : Viewing Party
ร่วมลุ้นแชมป์ Pacific ปิดฉากศึก VCT Pacific Finals Busan ในวันที่ 6 กันยายน 2569 กับกิจกรรม VIEWING PARTY VCT Pacific Finals Busan ที่ UNION CO-EVENT HALL ชั้น 5 Union Mall ซึ่ง Predator และ Intel เปิดพื้นที่ให้แฟนเกม VALORANT ชาวไทยมาร่วมลุ้นแชมป์ Pacific คนใหม่ไปพร้อมกัน
สัมผัสบรรยากาศการรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผ่านจอยักษ์ ฟังบทวิเคราะห์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจชาว VALORANT และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลภายในงาน ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดและกำหนดการลงทะเบียนได้ทางเพจ Predator Gaming (TH - ไทย)
ติดตามรายละเอียดและอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกกิจกรรมที่ Facebook: Predator Gaming แล้วมาลุ้นพร้อมกันว่าใครจะได้ยืนหยัดเป็นแชมป์ที่ปูซาน
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