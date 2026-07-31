Arena of Valor คอลแลบ DAN DA DAN เริ่ม 1 ส.ค.นี้

เตรียมพบกับโปรเจกต์คอลแลบสุดพิเศษต้อนรับเทศกาล RoV Day เมื่อ Arena of Valor ร่วมมือกับ DAN DA DAN อนิเมะชื่อดังยอดฮิตจากญี่ปุ่น เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคมนี้
ในคอลแลบนี้ตัวละครขวัญใจแฟน ๆ อย่าง Momo, Okarun และ Jiji จะเข้าสู่สมรภูมิในรูปแบบของสกินคอลแลบ ร่วมเดินทางไปกับผู้เล่นในการตามหาลูกป๋องแป๋งทองคำปริศนา นอกจากนี้ ตัวละครสุดน่ารักอย่าง ยายแก่เทอร์โบ และคุณกั้งตั๊กแตน จะมาปรากฏตัวในรูปแบบของไอเทมธีมคอลแลบ ซึ่งผู้เล่นสามารถรับได้ฟรีเพียงเคลียร์ภารกิจภายในเกมให้สำเร็จ
ภาพรวมกิจกรรมคอลแลบ DAN DA DAN
• 20 ก.ค. – 9 ส.ค. ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคอลแลบ รับฟรี กรอบโปรไฟล์และอีโมจิยายแก่เทอร์โบ
• 1 – 31 ส.ค. เปิดตัวสกินคอลแลบใหม่ล่าสุด Billow X Okarun
• 1 - 31 ส.ค. ร้านค้าแลกเปลี่ยนคอลแลบ: สะสมไอเทมเพื่อแลกรับสกิน Veera X Momo
• 1 - 31 ส.ค. มินเนียนธีมยายแก่เทอร์โบ เปิดจำหน่ายแบบจำกัดเวลา
• 1 - 31 ส.ค. เปิดตัวโหมด Random Talent เวอร์ชันพิเศษในธีมพลังเหนือธรรมชาติ 8v
• 7 - 31 ส.ค. แปลงโฉมอย่างมีสไตล์ไปกับสกินคอลแลบใหม่ล่าสุด Gildur X Jiji
• 7 - 31 ส.ค. กิจกรรมพลังจิตตื่นรู้ (Spirit Awakening): หลบหนีการตามล่าเพื่อรับเหรียญแลกเปลี่ยนจำนวนมาก
• 15 - 31 ส.ค. ตามล่า "ลูกป๋องแป๋งทองคำ" จริงและเก๊ - การันตีคู่หูสุดป่วน "ชิกิตีตา" ใน 40 ครั้ง
• 20 - 31 ส.ค. กิจกรรมเช็กอิน 7 วัน: รับฟรี สกินเอฟเฟกต์พิเศษตัวใหม่
• 20 - 31 ส.ค. ภารกิจพิชิตใจ ของ Okarun! - รับอิโมจิปืนใหญ่พลังจิตสุดน่ารัก
เปิดตัวร้านค้าแลกเปลี่ยน DAN DA DAN แบบจำกัดเวลา
ในโปรเจกต์คอลแลบครั้งนี้ ฮีโร่ Veera จาก Arena of Valor จะแปลงโฉมเป็น Momo ตัวละครยอดนิยมจาก DAN DA DAN ซึ่งหลังจากที่เธอได้รับพลังจิตมาโดยไม่คาดคิด เธอก็สามารถยกสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย! สำหรับสกินคอลแลบนี้ จะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์มือพลังจิตขนาดยักษ์สำหรับสกิล 1 ในขณะที่สกิล 2 และสกิล 3 จะเป็นการใช้พลังจิตขว้างปาหม้อ ชาม กระทะ และสิ่งของอื่น ๆ ซึ่งดูน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างยิ่ง! โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ผู้เล่นสามารถร่วมสนุกทำภารกิจที่กำหนดภายในเกมเพื่อสะสมโทเคนแลกเปลี่ยน DAN DA DAN แล้วนำไปแลกรับสกิน Veera X Momo ได้ฟรีที่ร้านค้าแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีอีโมจิ เอฟเฟกต์ และเครื่องประดับสุดพิเศษอีกมากมายที่รอให้ผู้เล่นสะสม
สกินคอลแลบใหม่ล่าสุด Billow X Okarun เตรียมเปิดตัว 1 สิงหาคมนี้
ในโปรเจกต์คอลแลบครั้งนี้ ฮีโร่ Billow จาก Arena of Valor จะได้รับสกิน Okarun พร้อมก้าวเข้าสู่สมรภูมิหลังจากแปลงโฉมอย่างมีสไตล์! ยามที่ฮีโร่พ่ายแพ้ในศึก เขาจะกลับคืนสู่ร่างปกติ ซึ่งเป็นการจำลองฉากที่ตัวเอกสูญเสียพลังหลังจากระเบิดพลังต่อสู้อย่างสุดกำลัง และเมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่แท่นน้ำพุ เขาจะพลิกตัวกลับเข้าสู่ร่างต่อสู้อีกครั้ง ถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Okarun ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม โดยสกินนี้จะเปิดให้เป็นเจ้าของภายในเกมแบบจำกัดเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 -31 สิงหาคมนี้ แฟน ๆ ตัวละคร Okarun ห้ามพลาด!
สกินคอลแลบใหม่ล่าสุด Gildur X Jiji เตรียมเปิดตัวสู่สมรภูมิ 7 สิงหาคมนี้
ฮีโร่ Gildur พร้อมแปลงโฉมเป็น Jiji เด็กหนุ่มผู้น่ารักและสดใสจาก DAN DA DAN ซึ่งจะมาถ่ายทอดความแตกต่างอย่างสุดขั้วหลังจากที่เขาเปลี่ยนร่างเป็น เนตรปีศาจ! สำหรับเอฟเฟกต์สกิลของสกินนี้ ได้รับการออกแบบโดยนำองค์ประกอบเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่ Jiji ชื่นชอบมาผสานไว้ได้อย่างลงตัว ในขณะที่สกิลอัลติเมต (Ultimate) จะเป็นการจำลองบ้านต้องสาปของเนตรปีศาจ เพื่อกักขังศัตรูเอาไว้ให้เผชิญกับคำสาปอันร้ายกาจ นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนอยู่ภายในเกมอีกมากมายที่รอให้ผู้เล่นไปค้นหา โดยสกินนี้จะเปิดให้เป็นเจ้าของแบบจำกัดเวลาใน Arena of Valor ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
สกินครีปในธีมยายแก่เทอร์โบ สกินคู่หูสุดป่วน "ชิกิตีตา" เครื่องประดับสุดพิเศษ และไอเทมอื่น ๆ อีกมากมาย
สกินครีปในธีมยายแก่เทอร์โบ จะเปิดให้เป็นเจ้าของแบบจำกัดเวลาตลอดช่วงกิจกรรม โดยการันตีรับรางวัลภายใน 120 สุ่มในโหมด Magic Draw ร่วมสนุกทำภารกิจเพื่อสะสมโทเคนแลกเปลี่ยน สำหรับนำไปแลกรับตั๋วสุ่ม Magic Draw พร้อมด้วยไอเทมในธีมคอลแลบอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสุดพิเศษอย่าง ฮู้ดยายแก่เทอร์โบ ฮู้ดมนุษย์ต่างดาวเซอร์โป ท่าเต้นของ Momo รวมถึงของสะสมสุดน่ารักอื่น ๆ อีกเพียบ และตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมเป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนุกในกิจกรรม “ตามล่าลูกป๋องแป๋งทองคำ จริงและเก๊” เพื่อลุ้นเปิดลูกบอลสีทองรับสกินจิตวิญญาณสุดน่ารัก ชิกิตีตา พร้อมโอกาสรับรางวัลใหญ่คอลเลกชันสกินสุดพิเศษ ของ Veera ครบเซ็ต กิจกรรมจัดเต็มขนาดนี้ แฟน ๆ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและอัปเดตล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ https://rov.in.th/ และแฟนเพจ Garena RoV Thailand ดาวน์โหลด Arena of Valor ผ่าน App Store และ Google Play ได้แล้ววันนี้ เเล้วพร้อมเข้าสู่สมรภูมิรบได้ทุกที่ทุกเวลา
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