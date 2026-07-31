Tencent จับมือมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ สานต่อแคมเปญ “Beyond the Screen” ส่งเสริมการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลอย่างสมดุล

เทนเซ็นต์ ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านการศึกษาในประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “Beyond the Screen: Healthy Digital Play” ท่องโลกหน้าจอ เติบโตอย่างสมดุล อย่างเป็นทางการ ต่อยอดจากความสำเร็จของการเปิดตัวแคมเปญในประเทศสิงคโปร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา การเปิดตัวในประเทศไทยนับเป็นอีกก้าวสำคัญแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ของเทนเซ็นต์ในการส่งเสริมการเล่นเกมอย่างเหมาะสมและสมดุลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนำเสนอการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลในฐานะเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนพัฒนาการของเยาวชน
ท่ามกลางภูมิทัศน์ด้านดิจิทัลและเกมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เด็ก ๆ เริ่มสร้างพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลตั้งแต่อายุยังน้อย ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระบุว่า เด็กเริ่มสัมผัสหน้าจอตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ตอกย้ำความสำคัญของการมีแนวทางที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ครอบครัวเรียนรู้และวางสมดุลในการใช้สื่อและการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลร่วมกัน
กิจกรรมครึ่งวันบ่ายที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดพื้นที่ให้เด็ก ผู้ปกครอง นักการศึกษา นักจิตวิทยา ผู้แทนจากภาครัฐ พันธมิตรภาคชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลอย่างสมดุลในชีวิตประจำวันของครอบครัว
แคมเปญ “Beyond the Screen: Healthy Digital Play” ท่องโลกหน้าจอ เติบโตอย่างสมดุล ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า การเล่นผ่านสื่อดิจิทัลที่ได้รับการดูแลและคำแนะนำอย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวและช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตจริงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการเปิดตัวแคมเปญในประเทศไทยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่
• ส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างเหมาะสม ด้วยการมอบเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงและแนวทางเริ่มต้นบทสนทนาให้แก่ผู้ปกครองและเด็กในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งเรื่องเวลาในการใช้หน้าจอ ความปลอดภัยของการใช้สื่อออนไลน์ และการสร้างสมดุลในการเล่น
• สร้างมุมมองใหม่ต่อการเล่นเกมในฐานะกิจกรรมสำหรับครอบครัว พร้อมแสดงให้เห็นว่าการเล่นร่วมกันสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ตลอดจนพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ
• สร้างระบบนิเวศในประเทศไทยที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ให้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะดิจิทัล
• เสริมพลังให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่สามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในพื้นที่ดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ มีน้ำใจต่อผู้อื่น รู้จักสร้างสมดุล และคำนึงถึงความปลอดภัย
เปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลอย่างสมดุล
เวทีเสวนาภายในงานชวนครอบครัวก้าวข้ามความกังวลเรื่องระยะเวลาในการใช้หน้าจอ และมองการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลเป็นสื่อกลางของการสื่อสาร การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างกิจวัตรที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้ร่วมเสวนายังได้พูดคุยถึงบทบาทของระบบสนับสนุนรอบตัวเยาวชน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้พื้นที่ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ และมีความรับผิดชอบ
“การสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ จึงถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน และสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์ที่ปลอดภัยกับเด็ก ๆ ของเราทุกคน การจัดงาน “Beyond the Screen: Healthy Digital Play” ในวันนี้ จึงเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมของการผสมผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม” สุภาวิดา กฤติเดช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวในระหว่างพิธีเปิดงาน
แคมเปญนี้จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยนำแนวคิดระดับภูมิภาคมาปรับผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวในประเทศไทย แทนที่จะกำหนดสูตรสำเร็จเพียงแบบเดียวสำหรับการผ่านสื่อเล่นดิจิทัลอย่างเหมาะสม กิจกรรมต่าง ๆ ในงานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กได้สำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของตนเอง เรียนรู้มุมมองของกันและกัน และพูดคุยอย่างมีความหมาย เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะกับความต้องการและชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัว
สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ กล่าวว่า “ที่มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ เราเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายที่สุดเมื่อได้เรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และลงมือทำร่วมกับผู้อื่น แคมเปญนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กได้เล่นร่วมกัน พร้อมสังเกตว่าพวกเขาสื่อสาร ตัดสินใจ และรับมือกับความท้าทายในฐานะครอบครัวอย่างไร เราหวังว่าประสบการณ์ที่ได้ทำร่วมกันจะช่วยให้ผู้ปกครองเปิดพื้นที่และสร้างความมั่นใจให้เด็ก ๆ กล้าพูดถึงความรู้สึกและมุมมองที่มีต่อการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น จากนั้นแต่ละครอบครัวจะสามารถนำความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อสร้างกิจวัตรที่เหมาะกับความต้องการและวิถีชีวิตประจำวันของตนเอง”
วางกรอบสุขภาวะดิจิทัลที่ต่อยอดได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริบทของครอบครัวและมุมมองต่อการเล่นเกมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่แคมเปญ “Beyond the Screen” ยึดถือร่วมกัน คือการมอบแนวทางที่จับต้องได้และนำไปใช้จริง เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กสามารถสนุกกับการเล่นเกมร่วมกันได้อย่างมั่นใจ
แนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเทนเซ็นต์ในการสนับสนุนพฤติกรรมดิจิทัลที่ดีและสมดุลทั่วภูมิภาค แคมเปญนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ครอบครัว นักการศึกษา และเยาวชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ตั้งแต่การกำหนดกิจวัตรและช่วงเวลาในการเล่น การพูดคุยอย่างเปิดใจเกี่ยวกับการใช้หน้าจอ ไปจนถึงการมองการเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวสามารถแบ่งปันร่วมกัน มากกว่าเป็นต้นเหตุของความตึงเครียดภายในบ้าน
มนรวี อำพลพิทยานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เทนเซ็นต์ กล่าวว่า “แคมเปญ ‘Beyond the Screen’ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถใช้ชีวิต เรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม การผสานกรอบการทำงานระดับภูมิภาคของเทนเซ็นต์เข้ากับความเข้าใจบริบทชุมชนและประสบการณ์ด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงครอบครัวผ่านกิจกรรมที่นำไปใช้ได้จริง ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เมื่อแคมเปญขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศไทยจะช่วยกำหนดแนวทางของโครงการที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถสะท้อนและตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวในแต่ละประเทศได้ดียิ่งขึ้น”
เทนเซ็นต์จะเดินหน้าทำงานร่วมกับครอบครัว นักการศึกษา ผู้นำในภาคอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็ง และสนับสนุนการเล่นผ่านสื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสม สมดุล และมีความรับผิดชอบในประเทศไทยต่อไป
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