"Summoners War" นับถอยหลังสู่ศึกระดับโลก SWC2026 เริ่ม 8 ส.ค.นี้

Com2uS เผยกำหนดการรอบคัดเลือก Summoners War World Arena Championship 2026 (SWC2026) ศึกอีสปอร์ตที่รวมยอดฝีมือจากทั่วโลกเพื่อชิงบัลลังก์แชมป์คนที่ 10 ประเดิมการแข่งขันนัดแรกในวันที่ 8 สิงหาคมนี้
SWC2026 คือเทศกาลระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่น Summoners War จากทั่วทุกมุมโลกมาประชันฝีมือและเชื่อมสัมพันธ์กันผ่าน Esports ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 หลังจากเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดทาง Com2uS ได้ประกาศสายการแข่งขันรอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเริ่มนับถอยหลังสู่การค้นหาแชมป์คนที่ 10 อย่างเต็มรูปแบบ
ภูมิภาคที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็หนีไม่พ้นเกาหลีใต้ เนื่องจากกรุงโซลได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันรอบเวิลด์ไฟนอลในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นจึงมีการจัด OPEN QUALIFIER - KOREA สำหรับประเทศเจ้าภาพนอกเหนือไปจากรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคทั่วไปอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าแข่งขัน 1 คนที่ชนะในรอบ OPEN QUALIFIER จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเวิลด์ไฟนอลในทันที ด้วยการการันตีว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันชาวเกาหลีใต้อย่างน้อย 1 คนผ่านเข้าสู่รอบเวิลด์ไฟนอลเช่นนี้แล้ว จึงยิ่งสร้างความคาดหวังและความสนใจให้กับแฟน ๆ ภายในประเทศได้เป็นอย่างมาก โดยการแข่งขันรอบนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 9 คน นำโดย BEAT.D แชมป์เก่าปี 2018 และ SKIT ผู้มากประสบการณ์ พร้อมด้วย IROHA, ECK, ANGRYBIRD, HWAN, TOLISSO, ROOG และ SCHOLES ที่เตรียมเปิดศึกชิงชัยกันอย่างดุเดือด
ทางฝั่งของภูมิภาค EUROPE, AMERICAS และ ASIA-PACIFIC ก็เต็มไปด้วยผู้เข้าแข่งขันชื่อดังที่เคยสร้างผลงานโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมา โดยภูมิภาค ASIA-PACIFIC มีทั้งแชมป์โลกปี 2021 DILIGENT-YC จากกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ ในเอเชีย, OSSERU อดีตแชมป์รอบถ้วยภูมิภาคจากกลุ่มประเทศญี่ปุ่น และแชมป์โลกคนล่าสุด PU จากกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนฝั่งภูมิภาค EUROPE มี RAXXAZ แชมป์รอบถ้วยภูมิภาคปีที่แล้วนำทีม ตามมาด้วย PINKROID รองแชมป์เวิลด์ไฟนอลปี 2021, OBABO และ ISMOO ส่วนทางภูมิภาค AMERICAS ก็เตรียมระเบิดศึกระหว่างยอดฝีมือตัวแทนภูมิภาค อาทิ TRUEWHALE แชมป์รอบถ้วยภูมิภาคปี 2023 และ THOMPSIN รองแชมป์เวิลด์ไฟนอลปี 2019
รอบคัดเลือก SWC2026 จะเปิดฉากด้วย OPEN QUALIFIER - KOREA ในวันที่ 8 สิงหาคม และจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้าสู่รอบถ้วยภูมิภาค ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮัมบูร์ก โทรอนโต และ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามลำดับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยในปีนี้ กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ASIA-PACIFIC CUP หนึ่งในเวทีสำคัญของการแข่งขันระดับภูมิภาค ที่จะรวบรวมสุดยอดผู้เล่นจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมาร่วมชิงชัย เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขัน World Finals ต่อไป ก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันซึ่งผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะมุ่งหน้าสู่เวทีเวิลด์ไฟนอล ณ กรุงโซลในเดือนพฤศจิกายน เพื่อชิงชัยในศึกตัดสินครั้งสุดท้าย
ทั้งนี้ Com2uS มีแผนผลักดันการแข่งขันครั้งที่ 10 ให้เป็นเทศกาล Esports ระดับโลกที่เปี่ยมด้วยความหมาย ซึ่งผู้เล่นจากทั่วโลกจะได้ร่วมสนุกไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง และร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาแห่งการคว้าแชมป์ของแชมป์โลกคนที่ 10 ไปพร้อมกัน
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางการของ Summoners War
ดาวน์โหลดเกม Summoners War มาเล่นกันเลย คลิกที่นี่
ติดตามข่าวสารเกม Summoners War ได้ที่ Facebook Fanpage คลิกที่นี่
ติดตามกิจกรรมอื่นๆได้ที่คอมมูนิตี้ทางการของ Summoners War คลิกที่นี่
ติดตามไลฟ์สดและรับชมวิดีโอ Summoners War ได้ที่ YouTube Official คลิกที่นี่
รับชมการแข่งขันได้ที่ Summoners War Esports YouTube Channel คลิกที่นี่
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*