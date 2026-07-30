"Gears of War: E-Day" เปลือยโหมดผู้เล่นหลายคนสุดเดือดทั้ง PvP และ PvE

ตัวอย่างการเล่นโหมดมัลติเพลย์เยอร์ของเกมชูตติ้งกระซวกเลือดสาดภาคล่าสุด ที่กำลังจะมาสู่เครื่องคอนโซลเอ็กบ็อกซ์และพีซีต้นเดือนตุลาคมนี้
Xbox Game Studios ร่วมกับสตูดิโอ The Coalition ประกาศปล่อยตัวอย่างวิดีโอเปิดตัวโหมดผู้เล่นหลายคนและภาพรวมจากทีมพัฒนาสำหรับเกม Gears of War: E-Day ที่ประเดิมเริ่มต้นด้วยการแสดงภาพการเล่นสุดระทึกของโหมด Horde Siege รวมถึงการกลับมาอีกครั้งของโหมด Versus ต่อสู้กันระหว่างผู้เล่น
สำหรับโหมด Horde Siege นั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโหมด Horde ดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ซึ่งจะพาเหล่าผู้เล่นลงสู่แผนที่มัลติเพลเยอร์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในซีรีส์ โดยจะแบ่งผู้เล่น 12 คนออกเป็นสามทีม ทีมละสี่คน เพื่อทำภารกิจของตัวเองบนแม็พแผนที่เดียวกัน ส่งผลให้การต่อสู้คาดเดาไม่ได้และมีอะไรให้เรียนรู้มากมายในโหมดนี้ ตั้งแต่ระบบการทำงานของคลาส ไปจนถึงรางวัลที่ภารกิจเสริมจะมอบให้แก่คุณและทีมของคุณ
ขณะที่การกลับมาของโหมด Versus อันเป็นประสบการณ์การเล่นแบบผู้เล่นปะทะผู้เล่นสุดคลาสสิค ในภาคใหม่นี้จะได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยกลไกการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ รวมถึงวิธีการใหม่ๆในการเล่นที่สามารถพลิกเกมเพื่อคว้าชัยชนะในรอบนั้นๆ
Gears of War: E-Day มีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับ Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam และ Microsoft Store) ในวันที่ 6 ตุลาคมปี 2026 ส่วนลูกค้าที่สั่งซื้อตัวเกมล่วงหน้าบน Xbox Series หรือ Steam หรือเป็นสมาชิก Game Pass Ultimate หรือ PC Game Pass จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบเบต้าแบบเปิดให้เล่นก่อนใครได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
xbox
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