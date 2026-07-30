"CookieRun: Crumble" เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทั่วโลก!

Devsisters Corp. ประกาศเปิดให้บริการ "CookieRun: Crumble" เกมแนว Idle RPG เกมแรกจากคุกกี้รัน อัดแน่นด้วยคอนเทนต์ตั้งแต่วันเปิดให้บริการ พร้อมให้เล่นแล้วทั้งบนมือถือและพีซี
CookieRun: Crumble เป็นเกมใหม่ที่ผสานความสะดวกสบายของเกมแนว Idle RPG ซึ่งตัวละครเติบโตได้อย่างรวดเร็วแม้ไม่ต้องคอยเล่นตลอดเวลา เข้ากับความสนุกเชิงกลยุทธ์จากการสะสมและจัดทีมเหล่าคุกกี้และเพ็ทที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นเกมแนวเลี้ยงคุกกี้เกมแรกของ IP CookieRun ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จนมียอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกทะลุ 2 ล้านคน ก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
โดยที่เกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมกับคุกกี้ทั้งหมด 69 ชนิด และเพ็ท 54 ชนิด โดยมีคุกกี้นักท่องเตาอบ (ระดับ TSSR) คุกกี้ทางเลือก (Alternernative Cookie) ซึ่งเป็นคุกกี้เวอร์ชันตีความใหม่จากคุกกี้ผู้กล้าหาญเปิดตัวเป็นตัวแรก ผู้เล่นสามารถสะสมคุกกี้และเพ็ทผ่านระบบสุ่ม และหลังจากได้รับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุกกี้และเพ็ทที่อัปเกรดแล้วสามารถนำไปใช้เล่นในคอนเทนต์การต่อสู้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สเตจหลัก ที่สามารถจัดทีมคุกกี้ได้สูงสุด 12 ตัว อารีน่าสำหรับแข่งขันกับผู้เล่นอื่น หอคอยรากฟันเทียมในรูปแบบหอคอยไร้ขีดจำกัด และดันเจี้ยนรายวันสำหรับฟาร์มทรัพยากรต่างๆ ผู้เล่นจะต้องจัดทีมของตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดกลยุทธ์ด้วยธาตุของคุกกี้ ความเข้ากันกับเพ็ท และสกิลต่างๆ อีกด้วย
ภายในเกมมีรางวัลสำหรับการอัปเลเวลคุกกี้ เพ็ท และอุปกรณ์มากมาย พร้อมทั้งระบบ สุ่มอุปกรณ์แบบต่อเนื่องมาใช้ เพื่อลดภาระในการสุ่มซ้ำๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสัมผัสโลกอันสนุกสนานและเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ในแบบฉบับของ CookieRun: Crumble ได้ผ่านคุกกี้ทอล์กและฉากคัตซีนต่างๆ
เพื่อฉลองการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมสำหรับผู้เล่นที่รอคอยเกมนี้ไว้มากมาย เพียงล็อกอินติดต่อกัน 7 วัน จะได้รับคุกกี้รสครีมโซดา (ระดับ SSR) และกิจกรรมเช็กชื่อ 30 วัน ที่มอบคุกกี้ระดับ SSR เพ็ทระดับ SSR พิมพ์ตัดคุกกี้สำหรับการสุ่มคุกกี้ รวมถึงทรัพยากรสำหรับการอัปเกรดอีกมากมาย
หลังจากเปิดให้บริการแล้ว CookieRun: Crumble มีแผนในการอัปเดตเป็นประจำทุก 4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มคุกกี้และเพ็ทตัวใหม่อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความหลากหลายในการสะสมและการจัดทีม พร้อมทั้งจะประกาศทิศทาง และรายละเอียดของการอัปเดตผ่านคอมมูนิตี้ทางการ และนำความคิดเห็นของผู้เล่นมาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อพัฒนาเกมร่วมกับผู้เล่นในระยะยาวอีกด้วย
CookieRun: Crumble เปิดให้บริการทั้งบนอุปกรณ์มือถือและ PC (Google Play Games) โดยจะรองรับ 5 ภาษา ตั้งแต่วันเปิดให้บริการ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ตัวเต็ม) และภาษาญี่ปุ่น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางช่องยูทูบออฟฟิเชียล @CookieRunCrumble และเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลภาษาไทย CookieRun Crumble-TH
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