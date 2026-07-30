"PUBG MASTER U-CHAMPION" ศึก PUBG ระดับมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครแล้ว!

KRAFTON ประเทศไทย ร่วมกับ โครงการ TO BE NUMBER ONE และ สมาคมอีสปอรต์ เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชน (CEYDA) เปิดตัวการแข่งขัน PUBG MASTER U-CHAMPION เวทีการแข่งขัน PUBG สำหรับนิสิต และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "เรียนให้สุด เล่นให้ยับ คว้าชัยให้เป็นตำนาน" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านกีฬาอีสปอร์ต พร้อมต่อยอดทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
PUBG MASTER U-CHAMPION เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันอีสปอร์ตในฐานะเครื่องมือพัฒนาเยาวชน ตามแนวทางโครงการพระดำริ BUFF TO BUILD NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมุ่งสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะควบคู่กับการศึกษา และแสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์
โดยการแข่งขันครั้งนี้มีรางวัลเป็นทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสคว้าสิทธิ์เข้าสู่ PUBG THAILAND SERIES 2026 PHASE 2 รอบคัดเลือก นอกจากนี้ นิสิตและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้พัฒนาทักษะทั้งในสนามแข่งขันและนอกสนาม
การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการค้นหาทีมผู้ชนะ แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดได้ทั้งด้านการศึกษา การทำงาน และการก้าวสู่อาชีพในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต
พร้อมยังสะท้อนแนวคิด "นักศึกษาที่ดี และนักกีฬาอีสปอร์ตที่ยอดเยี่ยม สามารถเป็นคนคนเดียวกันได้" พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนใช้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกันเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคต
เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 13 สิงหาคม 2569
คุณสมบัติผู้สมัคร
● เปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปี
● สมาชิกทุกคนในทีมต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันและวิทยาเขต เดียวกัน
● ผู้สมัครทุกคนต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบันตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของ PUBG: BATTLEGROUNDS ประเทศไทย (www.facebook.com/pubg.battlegrounds.th)
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