MARVEL Future Fight อัปเดตใหม่ต้อนรับ "สไปเดอร์-แมน: แบรนด์ นิว เดย์" พร้อมให้เล่นแล้ว!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับเกมมือถือ MARVEL Future Fight ต้อนรับภาพยนตร์ "สไปเดอร์-แมน: แบรนด์ นิว เดย์" ที่เข้าฉายแล้วทั่วโลก พบกับยูนิฟอร์มในธีมใหม่ ฟีเจอร์เกมเพลย์ และกิจกรรมพิเศษภายในเกม พร้อมให้เล่นแล้ว
MARVEL Future Fight ได้เปิดตัวสามยูนิฟอร์มใหม่สำหรับ สไปเดอร์แมน ฮัลค์ และสกอร์เปี้ยน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก ‘สไปเดอร์-แมน: แบรนด์ นิว เดย์’ ของมาร์เวลสตูดิโอส์ สกอร์เปี้ยนสามารถยกระดับเป็นระดับ-4 พร้อมปลดล็อกสกิลสไตรเกอร์ใหม่ได้แล้ว นอกจากนี้ วิปแลช และยูลิเซส คลอว์ สามารถปลุกพลังและข้ามขีดศักยภาพที่ซ่อนอยู่ พร้อมรับสกิลปลุกพลังใหม่ ๆ ได้แล้วเช่นกัน
เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าฉายภาพยนตร์ SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY ของมาร์เวลสตูดิโอส์ ทาง MARVEL Future Fight ก็กำลังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกมในเวลาจำกัด ผู้เล่นสามารถรับคูปองเป็น 300 คริสตัล และเข้าร่วมหลากหลายกิจกรรมเวลคัมแบค อาทิ เช็คชื่อเวลคัมแบค, ภารกิจเวลคัมแบค, รูเล็ตเวลคัมแบค, และแรงกิ้งทัวร์นาเมนต์พิเศษ เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม
MARVEL Future Fight ยังได้เพิ่มเควสไทม์ไลน์ พร้อมกับอีเวนต์เวิลด์บอสตำนาน+ ใหม่ ‘แบล็กสวอน’ อัปเดตยังได้มีการปรับปรุงพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การอัพเกรดทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์พิเศษ, ฟีเจอร์แยกส่วนอาร์ติแฟกต์อัตโนมัติในช่องว่างของมิติ, ตัวเลือกเปิด/ปิดสำหรับคอมโบสกิลที่แนะนำตามโหมดเกม, และการปรับปรุงโหมดฝึกฝนสงครามพันธมิตร
นอกเหนือจากอัปเดตภายในเกมแล้ว ทาง MARVEL Future Fight ยังได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ในช่วงงาน San Diego Comic-Con 2026 ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.ค. ณ ห้องบอลลูม Marriott Marquis San Diego Marina แฟน ๆ ต่างได้รับเชิญให้สัมผัสประสบการณ์เกมเพลย์เวิลด์บอส ท้าทายเวิลด์บอส ‘ธานอส’ โดยใช้สไปเดอร์แมนในกิจกรรมออนไซต์สุดพิเศษ พร้อมทั้งกดติดตามช่องทาง YouTube ทางการของ MARVEL Future Fight ผู้เข้าร่วมยังได้รับโค้ดแลกสุดพิเศษ 550 คริสตัล พร้อมโปสการ์ดที่ระลึกอีกด้วย
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ MARVEL Future Fight ทางการ
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