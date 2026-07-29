จอมยุทธ์สาวโซลไลค์ "Wuchang" ประกาศสร้างภาคต่อแล้ว

"Wuchang Fallen Feathers" เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีสายโหดที่เคยออกมาสร้างกระแสเมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดได้รับไฟเขียวพัฒนาภาคใหม่โดยที่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ Xia Siyuan เหมือนกับภาคแรก
บริษัทผู้จัดจำหน่าย 505 Games จับมือทีมพัฒนา Indolphinity ซึ่งเป็นสตูดิโอพัฒนาเกมสัญชาติจีนที่เพิ่งถูกก่อตั้งใหม่โดยคุณ Xia Siyuan (อดีตไดเร็กเตอร์และโปรดิวเซอร์ผู้สร้างเกม Wuchang: Fallen Feathers) ได้ออกมาประกาศลงนามในข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาและจัดจำหน่ายผลงานเกมภาคใหม่ในแฟรนไชส์ Wuchang เป็นที่เรียบร้อย
ภายหลังจาก Digital Bros Group บริษัทแม่ของ 505 Games ได้เข้าซื้อลิขสิทธิ์เกม Wuchang ไปในช่วงเดือนเมษายนปี 2026 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองบริษัทก็ได้ร่วมมือกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาแฟรนไชส์ในเฟสต่อไป โดยทาง Indolphinity จะมารับผิดชอบด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ในขณะที่ทางฝั่ง 505 Games นั้นจะช่วยดูแลด้านการเงินและการจัดจำหน่ายทั่วโลก
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มบริษัท Digital Bros Group จะจัดตั้งบริษัทสาขาย่อยเฉพาะขึ้นในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน ซึ่งหน้าที่หลักของพวกเขาคือทำงานร่วมกับ Indolphinity เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่มีต่อระบบนิเวศการพัฒนาเกมในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
"เราเชื่อมั่นว่า Wuchang จะเป็นแฟรนไชส์ระดับโลกในระยะยาว และการร่วมมือกับ Xia Siyuan นับเป็นอีกหนึ่งสเต็ปในการสร้างอนาคตของแฟรนไชส์นี้ ตั้งแต่เริ่มแรกเราให้ความสำคัญกับการปกป้องและขยายวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ดั้งเดิม พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่ที่จำเป็นต่อความสำเร็จทั่วโลกให้กับทีมพัฒนา เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทรัพย์สินทางปัญญา โดยยังคงหัวใจแห่งการสร้างสรรค์เอาไว้ในประเทศจีน ในขณะเดียวกันก็นำพาโลกของ Wuchang ไปสู่ผู้เล่นทั่วทุกมุมโลก" Raffi และ Rami Galante ซีอีโอร่วมและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท Digital Bros Group กล่าวในแถลงการณ์
"เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมืออย่างเหนียวแน่นกับ 505 Games อีกครั้งภายใต้ชื่อสตูดิโอใหม่ของเรา Indolphinity ในฐานะทีมพัฒนาที่เติบโตมาจากชาวจีน เราเชื่อเสมอว่ามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าคือแก่นแท้ของเกมและคือความแข็งแกร่งของเรา ความเคารพในกระบวนการสร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความต้องการของนักพัฒนาของ 505 Games สอดคล้องกับค่านิยมของเราอย่างสมบูรณ์ วิสัยทัศน์ร่วมกันนี้ทำให้เรามั่นใจในอนาคตระยะยาวของซีรีส์ เรารับฟังเสียงที่แท้จริงจากผู้เล่นและชุมชนอย่างใกล้ชิด เรายังคงยึดมั่นในแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวังที่มีมายาวนานของทุกคนด้วยคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรื่องราวของ Wuchang ยังไม่จบสิ้นลง Indolphinity และ 505 Games พวกเราทั้งคู่กำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อเปิดเผยเรื่องราวบทใหม่ในจักรวาล Wuchang ที่หยั่งรากลึกในดินแดนตะวันออก" Xia Siyuan ผู้ก่อตั้ง Indolphinity พูดเสริมทิ้งท้าย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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