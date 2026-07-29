ร้านการ์ดโปเกมอนในญี่ปุ่น ตั้งรางวัลนำจับโจรขโมยการ์ด 1 ล้านเยน!

ร้านขายการ์ดโปเกมอนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเสนอเงินรางวัลสำหรับผู้ที่จับโจรได้สูงถึง 1 ล้านเยน โดยมีเงื่อนไขคือต้องจับเป็นเท่านั้น
ร้าน Kaitorip เป็นร้านการ์ดโปเกมอนและการ์ดวันพีซเล็ก ๆ ในเมืองกิฟุ ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างโตเกียวและเกียวโต แต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีคนร้ายบุกเข้ามาขโมยของในร้านไปเกือบทั้งหมด
ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้น มีชายคนหนึ่งจากฟิลาเดลเฟียพยายามจ่ายเงินซื้อการ์ดพีคาชูหายากด้วยสกุลเงินดิจิทัลปลอม ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ถึงกระนั้น ร้าน Kaitorip ก็ต้องการจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด โดยทางร้านได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์บุกรุกบนเว็บไซต์ X และระบุอย่างชัดเจนว่าใครก็ตามที่ส่งตัวโจรมาให้แบบเป็นๆ จะได้รับเงิน 1 ล้านเยน หรือประมาณ 205,000 บาท ส่วนใครที่มีเบาะแสที่แน่ชัดจะได้รับเงิน 50,000 เยน หรือประมาณ 10,000 บาท และทางร้านรับประกันว่าจะปกปิดตัวตนของผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นความลับ
หลังจากร้านประกาศตั้งรางวัลนำจับ ผู้ใช้ X ชาวญี่ปุ่นต่างจับจ้องไปที่คำว่า "ส่งตัวโจรแบบเป็นๆ" เนื่องจากร้าน Kaitorip ดำเนินธุรกิจรับซื้อสินค้ามือสองแบบประเมินราคาตามสภาพ ทำให้บางคนแซวแบบขำๆ ว่าโจรที่สภาพโทรมน่าจะได้ราคาต่ำกว่าโจรที่สภาพสมบูรณ์ แต่ทางร้านยืนยันว่าตราบใดที่โจรยังมีลมหายใจก็จะได้เงินรางวัล 1 ล้านเยน
ต่อมาสถานีโทรทัศน์ฟูจิได้นำเสนอเรื่องราวของร้าน Kaitorip ยิ่งทำให้เรื่องนี้แพร่กระจายออกไปในโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่นมากขึ้น โดยทางร้านได้ประกาศเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีเบาะแส ให้ติดต่อสถานีตำรวจเซกิโดยตรง ซึ่งทางร้านยังคงโพสต์อัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อตามหาคนร้ายต่อไป
ปัจจุบันสถานการณ์ของตลาดการ์ดเกมในญี่ปุ่นยังเผชิญกับปัญหาหลากหลายแบบ ทั้งการกว้านซื้อของพ่อค้ารีเซล การขายสินค้าโก่งราคา และการลักขโมย ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศตั้งหน่วยงานเพื่อเข้ามากำกับดูแลตลาดการ์ดเกมโดยเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดจำหน่ายและการส่งออกสินค้าในอนาคต
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