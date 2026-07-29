"Crazy Taxi: World Tour" เปิดรับผู้เข้าร่วม Closed Network Test สมัครได้ตั้งแต่วันนี้!

SEGA ประกาศจัดการทดสอบเครือข่ายแบบปิด (Closed Network Test) สำหรับเกม "Crazy Taxi: World Tour" ) เพื่อให้ผู้เล่นได้ทดลองเล่นโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ล่วงหน้า สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ เริ่มทดสอบวันที่ 12 กันยายน 2026
"Crazy Taxi: World Tour" ผลงานภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมแอ็กชันขับรถ Crazy Taxi ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ตัวเกมยังคงมอบความเร้าใจในการขับขี่แบบไดนามิกและแอ็กชันด้วยรถ ที่ให้ผู้เล่นซิ่งไปทั่วเมืองได้อย่างอิสระ พร้อมพัฒนาองค์ประกอบความสนุกให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ผู้เล่นจะได้สนุกกับเวิลด์ทัวร์ซึ่งเป็นโหมดเนื้อเรื่อง ที่มีตัวเอกอย่างแอ็กเซลออกตะลุยไปตามแผนที่ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ที่รองรับการเล่นทั้งแบบ CO-OP และแบบแข่งขันกันได้สูงสุด 6 คน
ใน Closed Network Test (CNT) ผู้เล่นจะได้สนุกกับ 2 โหมด ได้แก่ "ซิ่งรับส่ง" ที่แข่งขันกันว่าใครจะพาผู้โดยสารไปส่งถึงจุดหมายได้เร็วที่สุด และ "ตำรวจไล่แท็กซี่หนี" ที่แบ่งเป็นฝ่ายแท็กซี่กับฝ่ายตำรวจ แล้วเปิดศึกยุ่งเหยิงสุดมันส์
ในแต่ละโหมด ผู้เล่นสามารถเล่นได้ทั้งแบบ "แรงก์แมตช์" ที่จับคู่แข่งขันกับผู้เล่นแรงก์ใกล้เคียงกัน และ "คัสตอมแมตช์" ที่สามารถตั้งกฎตามต้องการได้
กำหนดการ CNT
ระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วม :วันพุธที่ 29 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 1 กันยายน 2026 13:59 น. ตามเวลาในประเทศไทย
วันเวลาที่จัด CNT :วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 7:00 น. - วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2026 7:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
แพลตฟอร์มที่จัด :XBOX Series X|S / XBOX on PC / PC (Steam) / PlayStation 5
ภาษาที่รองรับ :ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ
สมัครเข้าร่วม CNT :https://crazytaxi-asia.sega.com/worldtour/th/cnt/
*เกมเวอร์ชันเต็มของ Nintendo Switch 2 มีกำหนดรองรับออนไลน์มัลติเพลเยอร์เช่นกัน
เผยตัวอย่างใหม่ แนะนำ "เวสต์โคสต์"
ได้มีการเผยแพร่ตัวอย่างที่แนะนำเสน่ห์ของแผนที่เริ่มต้นอย่าง "เวสต์โคสต์" ในสไตล์ไกด์นำเที่ยว เชิญรับชมเส้นทางที่เต็มไปด้วยจุดน่าตื่นตาตื่นใจ เหล่าผู้โดยสารอันมีเอกลักษณ์ และกิจกรรมหลากหลายผ่านวิดีโอนี้ได้เลย
มีกำหนดคอลแล็บกับบริษัทที่มีอยู่จริง!
ในแต่ละแผนที่ของ "เวิลด์ทัวร์" โหมดเนื้อเรื่องของเกมภาคนี้ที่พาผู้เล่นตระเวนไปในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก จะมีร้านค้าของบริษัทที่มีอยู่จริงในแต่ละภูมิภาคปรากฏอยู่ด้วย
ในแผนที่เวสต์โคสต์ที่เปิดเผยมาในตอนนี้ จะมีแบรนด์ยอดนิยมอย่าง IHOP, Amoeba Music ปรากฏภายในเกมในรูปแบบร้านคอลแล็บและจุดหมาย
หลังจากนี้จะมีการทยอยประกาศร้านค้าที่จะปรากฏภายในเกม พร้อมกับเปิดเผยแผนที่ต่าง ๆ ของเวิลด์ทัวร์ออกมาอีกในอนาคต โปรดติดตามกันได้เลย!
"Crazy Taxi: World Tour" มีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 บนแพลตฟอร์ม XBOX Series X|S / XBOX on PC / PC (Steam) / PlayStation 5 / Nintendo Switch 2 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://crazytaxi-asia.sega.com/worldtour/th/
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