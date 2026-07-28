เปิดตัว "OverGeared" เกมออนไลน์จากนิยายดัง พร้อมเล่นปลายปีนี้

Nexon ประกาศเปิดตัว "OverGeared" (ชื่อเดิม Project T) เกม MMORPG ใหม่ล่าสุดจากนิยายออนไลน์สุดฮิต พัฒนาโดย Gray Games พร้อมปล่อยตัวอย่างแรก และเปิดเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการ
"Project T" เป็นเกมออนไลน์แบบครอสแพลตฟอร์มระหว่างมือถือและพีซี ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์และคอมิกเรื่อง "OverGeared จ้าวแห่งยุทธภัณฑ์" เล่าเรื่องราวในโลก VR MMORPG ที่อุปกรณ์ไม่ได้เป็นเพียงไอเทมสำหรับเพิ่มค่าสเตตัส แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความแข็งแกร่งของผู้เล่น ขณะที่ตัวเอกของเรื่องสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ด้วยความสามารถด้านการตีเหล็ก และการสร้างอุปกรณ์ระดับตำนาน แนวคิดนี้ได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ตัวเกมผ่านระบบ Gear-Based Growth ที่เน้นการเติบโตด้วยการ ค้นหา, สร้าง และ พัฒนาอุปกรณ์ เป็นหัวใจหลัก ควบคู่กับ ระบบคราฟต์, การพัฒนาตัวละคร และคอนเทนต์การแข่งขันขนาดใหญ่ ในสไตล์ MMORPG
"OverGeared" จะเปิดให้บริการทั่วโลกทั้งบนมือถือและพีซี ภายในปี 2026 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://temppal.nexon.com/teaser
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