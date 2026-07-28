เกมซ่อนหา "Meccha Chameleon" เตรียมคอลแลบเกมหลอน "Exit 8"

lemorion_1224 นักพัฒนาอิสระผู้สร้างเกม "Meccha Chameleon" เกมซ่อนหาสุดฮิต ประกาศความร่วมมือกับเกมไขปริศนาสยองขวัญชื่อดัง "Exit 8" เตรียมเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
"Meccha Chameleon" เป็นเกมซ่อนหาที่ผู้เล่นจะต้องหาที่ซ่อนและใช้พู่กันระบายสีตัวละครให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม หลังจากวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตัวเกมสามารถทำยอดขายได้มากกว่า 15 ล้านชุดภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน
สำหรับ "Exit 8" ที่พัฒนาโดย KOTAKE เป็นเกมไขปริศนากึ่งสยองขวัญที่ผู้เล่นจะต้องค้นหาสิ่งผิดปกติในฉากเพื่อหลบหนีออกจากพื้นที่ที่วนซ้ำไม่รู้จบ ซึ่งเกมเพลย์อันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้จุดประกายให้เกิดกระแสการพัฒนาเกมแนว "8-like" ในวงการเกม หลังจากวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Steam ในปี 2023 ตัวเกมก็ได้รับความสนใจอย่างมากและถูกพอร์ตไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 และ Xbox Series X|S นอกจากนี้ยังถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์คนแสดงชื่อ "Exit 8" โดยมีศิลปินชื่อดัง คาซึนาริ นิโนมิยะ รับบทเป็นตัวเอกผู้หลงทางในทางเดินใต้ดิน
lemorion_1224 ได้เผยข้อมูลเบื้องต้นว่า การร่วมมือกันระหว่าง "Meccha Chameleon" และ "Exit 8" จะเปิดตัวในสุดสัปดาห์นี้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเนื้อหาของการร่วมมือครั้งนี้จะมีอะไรบ้าง ซึ่งต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
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