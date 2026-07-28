Ubisoft นำ "Rayman Legends Retold" บุกงาน Gamescom 2026

วันนี้ Ubisoft ได้เปิดเผยไลน์อัปสำหรับงาน gamescom 2026 ณ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี นำทัพโดย Rayman Legends Retold เกมระดับตำนานที่ถูกนำมารีเมกใหม่อย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ภายในบูธของ Ubisoft ยังมีการกลับมาของ Community Lounge ที่พร้อมมอบกิจกรรมที่หลากหลาย การพบปะพูดคุยกับทีมพัฒนา และโปรแกรมกิจกรรมสำหรับชุมชนผู้เล่นตลอดทั้งงาน
Rayman Legends Retold พัฒนาโดย Ubisoft Montpellier และ Ubisoft Milan* ตัวเกมสานต่อเสน่ห์อันยอดเยี่ยมจากเวอร์ชันต้นฉบับปี 2013 พร้อมยกระดับสู่กราฟิก 3D สุดตระการตา เนื้อเรื่องใหม่แกะกล่อง และคัตซีนที่มีเสียงพากย์เต็มรูปแบบ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นในด่านแรก ด่านขี่มังกรด่านใหม่ และด่านดนตรีระดับไอคอนิกที่แฟนเกมชื่นชอบจากเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์สุดคลาสสิกนี้ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน.
*สตูดิโอในเครือของ Ubisoft ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ Annecy, Berlin, Bordeaux, Paris, Da Nang, Düsseldorf และ Shanghai รวมถึงได้รับการสนับสนุนโครงการจาก Pastagames
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ Community Lounge ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบูธของ Ubisoft ที่กลับมาอีกครั้งในปีนี้ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะใช้จัดกิจกรรมสำหรับชุมชนผู้เล่น การเสวนาจากทีมผู้พัฒนา และการถ่ายทอดสดเซสชันพิเศษของเกมต่าง ๆ เช่น Rainbow 6 Siege®, Assassin’s Creed® Black Flag Resynced, The Division 2®, Rayman, Anno 117 และเกมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยตารางกิจกรรมรายวันจะแสดงผ่านหน้าจอภายในงาน สำหรับเซสชันที่ได้รับเลือกจะทำการสตรีมสดตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 29 สิงหาคม ผ่านช่องทาง YouTube.com/Ubisoft และ Twitch.tv/Ubisoft ของ Ubisoft เพื่อให้แฟนเกมทั่วโลกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้.
บูธของ Ubisoft ในงาน Gamescom ตั้งอยู่ที่ ฮอลล์ 6.1 - บูธ C011 - B010 พร้อมเปิดต้อนรับผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมของ Ubisoft และข่าวสารล่าสุด สามารถเยี่ยมชมได้ที่ news.ubisoft.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*