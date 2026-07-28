ข้อมูล DLC แรก "Nioh 3" มุ่งสู่เอโดะยุคเคอัน พร้อมอาวุธใหม่หอกโล่

เผยรายละเอียดเนื้อหาดาวน์โหลดเสริม Hell Rising ที่นำพาตัวละครเอก "ทาเคจิโยะ" ข้ามเวลาไปสู่อนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า
Koei Tecmo จับมือ Team NINJA ประกาศเตรียมวางจำหน่าย Hell Rising เนื้อหาดาวน์โหลดเสริมตัวแรกของเกม Nioh 3 ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ โดยมันจะถูกมัดรวมอยู่ใน Season Pass อันครอบคลุมรวมไปถึงเนื้อหาเสริมตัวที่สองที่เตรียมวางจำหน่ายในอนาคตอย่าง Bloody Insurrection ด้วย
เรื่องราวของ Hell Rising จะเกิดขึ้นในเอโดะยุคเคอันปี 1651 เมื่อ "ทาเคจิโยะ" ตัวเอกของเราผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นโชกุน เดินทางข้ามเวลาและถูกนำทางไปยังเอโดะในยุคอนาคตโดยโยไคปริศนาที่เขาพบในความฝัน เอโดะในยุคที่ควรจะสงบสุขแต่กลับกลายเป็นดินแดนรกร้างน่าสะพรึงกลัวจากฝีมือของกลุ่มครูซิเบิล เหล่าโยไค กบฏมนุษย์ และนักเล่นแร่แปรธาตุจากต่างแดนที่ได้บุกเข้ามายึดครอง ด้วยความร่วมมือจากนักดาบตาเดียว "ยางิว จูเบย์" และ "โรดริโก" ทูตชาวสเปน ทาเคจิโยะจำต้องเผชิญหน้าแผนการร้ายอีกครั้งที่เกี่ยวข้องกับศิลาวิญญาณและศัตรูที่มีความแค้นอย่างรุนแรงต่อโชกุน
DLC ดังกล่าวจะมาพร้อมกับอาวุธใหม่ "หอกกับโล่" สำหรับคลาสนินจาและซามูไร ซึ่งเป็นอาวุธที่ผสมผสานความสามารถในการโจมตีของหอกสั้นเข้ากับความสามารถในการป้องกันของโล่ อาวุธชิ้นใหม่นี้มีประโยชน์มากมายในการต่อสู้ ตั้งแต่การโจมตีพื้นฐานอย่างการป้องกันด้วยโล่แล้วโจมตีสวนกลับด้วยหอกสั้น ไปจนถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์อย่างการขว้างโล่ใส่ศัตรู
Enlightened One’s Journey โหมดระดับความยากใหม่ที่โหดท้าทายสูงยิ่งกว่า Shogun’s Journey จะถูกบรรจุเพิ่มเข้ามาใน DLC โหมดนี้จะมอบโอกาสในการพัฒนาตัวละครที่มากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งขึ้น แก่นวิญญาณเพิ่มเติม ระดับเลเวลสูงสุดที่เพิ่มขึ้น และค่า +value แคปที่สูงขึ้นผ่านการจับคู่วิญญาณ (อย่างไรก็ตาม โหมดนี้จะถูกปลดล็อคเมื่อคุณเล่นเคลียร์โหมดนิวเกมพลัส Shogun’s Journey แล้วเท่านั้น)
"ม้วนภาพร้อยอาณาจักรปีศาจ" (Hundred Demon Realms Picture Scrolls) นับเป็นลูกเล่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นต่อสู้ในสมรภูมิที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยการเลือกเอฟเฟกต์จากม้วนภาพร้อยอาณาจักรปีศาจเพื่อสร้างความท้าทายต่างๆในแบบกำหนดเอง การเคลียร์เอาชนะเงื่อนไขของแต่ละม้วนภาพจะทำให้เราสามารถปลดล็อคม้วนภาพนั้นเป็นอุปกรณ์และมีโอกาสได้รับผลเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติมเมื่อชนะการต่อสู้
ส่วนคอนเทนต์ปลีกย่อยในเนื้อหาเสริม Hell Rising นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างบนแล้ว มันก็ยังมีการอัปเดตวิญญาณผู้พิทักษ์ตนใหม่ สกิลทักษะใหม่ ศิลปะการต่อสู้ นินจุตสึ เวทมนตร์องเมียว พรวิเศษ และอื่นๆอีกมากมาย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
nioh3
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