เปิดตัว "Blast Blade" เกมต่อสู้ 3D แพลตฟอร์มฝีมือคนไทย

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทาง Silent Bark Games เปิดตัว "Blast Blade" เกม 3D Platform Fighter รูปแบบใหม่ ในงาน Thailand Content Market 2026 (TCM 2026) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบรรดาสื่อมวลชน ผู้จัดจำหน่ายเกม และผู้สนใจเกมแนวต่อสู้ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
Blast Blade ไม่ใช่เกมต่อสู้ทั่วไปที่ชัยชนะวัดกันแค่ค่าพลังโจมตี แต่คือเกมที่เน้น "ชิงจังหวะ และอัดศัตรูให้ตกเวที!" ตัวเกมนำเสนอการต่อสู้ในมุมมอง 3D Third Person เต็มพิกัด มอบสัมผัสการเคลื่อนไหวและการปะทะที่ใกล้ตัว ดุดัน ลื่นไหล ให้ผู้เล่นสามารถประชันฝีมือระเบิดความมันส์กันได้ตั้งแต่วินาทีแรกโดยไม่ต้องนั่งท่องตารางคอมโบให้ยุ่งยาก เป็นเกมที่เน้นชิงไหวชิงพริบ ชิงจังหวะเพื่อหาโอกาสถีบเพื่อนร่วงตกเวที!
อย่างไรก็ตาม สำหรับสายแข่งขันหรือผู้เล่นที่ต้องการ "เอาจริง" Blast Blade ก็มีมิติการเล่นที่ลึกและท้าทาย พร้อมเปิดพื้นที่ให้โชว์เหนือ ทั้งการใช้เทคนิค การชิงจังหวะ กลยุทธ์การอ่านเกมระดับสูง ไปจนถึงการศึกษา Frame Data ของตัวละคร เรียกว่า "ยิ่งเล่น ยิ่งลึก ยิ่งเทพ" ตอบโจทย์ทั้งสาย Casual เล่นสนุกในกลุ่มเพื่อน และสาย Competitive มุ่งสู่การแข่งขันระดับมืออาชีพ
ภายในงาน TCM 2026 นี้ ทาง Silent Bark Games (พัฒนาร่วมกับ Quantum Peaks) ได้มีการเปิดโซน Play Demo ให้สื่อมวลชนและผู้จัดจำหน่ายเกมทั้งไทยและต่างประเทศที่มาร่วมงานได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้จริงก่อนใคร ภายในงานยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญทั้งในวงการบันเทิง การศึกษา และการค้า มาร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมบูธเกม Blast Blade อย่างคึกคัก นำโดย คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด, คุณภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วย คุณนันท์นภัส อนันต์เมธาภัทร์ คณะกรรมการทำงานด้านจีน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากนั้นยังมีการแจกของรางวัลสุดพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและต่างชื่นชมในความน่ารักของเจ้านีโน่ มาสคอตประจำบูธของ Blast Blade
คุณภูรี โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้ง Silent Bark Games เจ้าของเกม Blast Blade เปิดเผยในบทสัมภาษณ์ว่า “ตัวเกม Blast Blade ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความหลงใหลในเกมแนวต่อสู้ โดยเราตั้งใจพัฒนาให้เป็นเกมต่อสู้แบบใหม่ที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ พร้อมความแตกต่างและเข้าถึงง่ายกับทั้งผู้เล่นที่ชอบเล่นเป็นปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อน หรือจะเป็นระดับ Pro Player ที่ชอบลุยในสายแข่งขัน แต่ตัวเกมยังคงกลิ่นไอในการต่อสู้แบบชิงไหวชิงพริบตามแบบฉบับเกมต่อสู้เอาไว้ ซึ่งการเปิดให้ทดลองเล่น Demo ในงานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากนักลงทุน ผู้จัดจำหน่ายเกมทั้งจากไทย และต่างประเทศ เรามั่นใจว่าความสนุกของ Blast Blade จะต้องประทับใจผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างแน่นอน”
คุณภูรี กล่าวเสริมว่า “ทางทีมงานมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาเกมนี้ให้เข้าถึงผู้เล่นในทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ Steam แต่จะรวมถึงสาย Console ทั่วโลกด้วย โดยมีการปล่อย Teaser แรกออกมาทาง Youtube ให้ชมกันก่อนภายในงานนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเกมและเอฟเฟกต์การต่อสู้ที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น และขอฝากให้เกมเมอร์ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและติดตามก้าวต่อไปของ Blast Blade ด้วย”
สำหรับงานเปิดตัวเกม Blast Blade ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยได้รับความสนใจจากทั้งสื่อสายเกมและผู้จัดจำหน่ายเกมที่มาร่วมงานอย่างหนาตา นอกจากจะได้เต็มอิ่มกับข้อมูลเชิงลึกและการทดลองเล่นแล้ว ทุกคนยังได้ลุ้นรับของรางวัลติดมือกลับบ้านกันไปอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจรวมถึงเกมเมอร์สาย Fighting ทั้งหลาย สามารถไปกด Wishlist บน Steam เพื่อติดตามข่าวสาร การอัปเดต และได้ทดลองเล่น Demo ก่อนใครเร็ว ๆ นี้
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