Smilegate ฉลอง 1 ปี LORDNINE เปิด “Helena” พร้อมอัปเดตใหญ่ เตรียมระเบิดศึกกิลด์-PvP ปี 2026

Smilegate ฉลองครบรอบ 1 ปี LORDNINE เกม MMORPG ฟอร์มยักษ์ พร้อมเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “Helena” ภายใต้คอนเซปต์ “เร่งการพัฒนา” มอบประสบการณ์เติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยบัฟ EXP Boost สูงสุด +50% แจกไอเทมสนับสนุนระดับฮีโร่ และบัตรอัญเชิญรวมสูงสุด 1,111 ครั้ง พร้อมกิจกรรม “Mission Reward” ชิงเงินรางวัล 10,000 USD สำหรับผู้เล่นคนแรกที่พัฒนามาสเตอร์รีถึงเลเวล 100
นายแชมินกี หัวหน้าทีมธุรกิจระดับโลก ผู้ให้บริการเกม LORDNINE เปิดเผยว่า การอัปเดตครั้งสำคัญนี้ยังมาพร้อมกับการเปิดตัวอาวุธมาสเตอร์รีใหม่ลำดับที่ 10 คือ "เคียว" อาวุธสองมือขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเคียวของยมทูต โดดเด่นด้วยการต่อสู้ระยะประชิดที่มีคูลดาวน์สั้น ความคล่องตัวสูง และสามารถโจมตีระยะกลางถึงไกลได้ ผสานด้วยระบบ "เก็บเกี่ยววิญญาณ" ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสะสมวิญญาณจากการโจมตีเพื่อนำมาอัปเกรดสกิล นอกจากนี้ LORDNINE ยังเน้นย้ำความสำคัญของคอมมูนิตี้ด้วยการจัดกิจกรรม "Skin Contest" ให้ผู้เล่นร่วมประกวดออกแบบสกินเพื่อนำไปใช้จริงในเกม และกิจกรรม "Point Exchange Center" ให้ผู้เล่นสะสมแต้มจากการทำกิจกรรมเพื่อนำมาแลกไอเทมระดับสูงอีกด้วย
ทิศทางการให้บริการในช่วงครึ่งปีหลัง 2026 Smilegate ได้เผยโรดแมปการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการขยายดินแดนใหม่ในทวีปเอล เซร่า ได้แก่ "ป่าแห่งเงา" และดันเจี้ยน "หอคอยแม่มดทมิฬ" ที่มาพร้อมความท้าทายในการต่อสู้กับบอสมอนสเตอร์พร้อมกันถึง 2 ตัวในรูปแบบการต่อสู้แบบคู่ พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัว "ระบบการแปรธาตุ" ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้อุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานจำนวน 35 ชิ้น โดยนำมาหลอมเป็นวัตถุดิบสร้างอุปกรณ์ระดับตำนานและโบราณ
นอกจากพัฒนาตัวละครแล้ว LORDNINE ยังได้เตรียมยกระดับความสนุกด้านการต่อสู้ด้วย "สงครามยึดครองฐาน" คอนเทนต์กิลด์ขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้กิลด์ทุกระดับตั้งแต่ S, A, B และ C ได้ร่วมแย่งชิงพื้นที่และดันเจี้ยนพิเศษ พร้อมระบบศึกปล้นสะดมเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวระหว่างกิลด์ รวมไปถึงคอนเทนต์ผ่อนคลายอย่าง "การแข่งขันโฮมุน" ที่ให้ผู้เล่นนำโฮมุนมาลงสนามแข่งวิ่งอัตโนมัติ และปิดท้ายด้วย "ชั่วโมงแห่งความบ้าคลั่ง" สมรภูมิ PvP สุ่มพอร์ทัลสุดตื่นเต้นที่ผู้เข้าร่วมต้องแย่งชิงรางวัลพิเศษภายใต้ความเสี่ยงที่จะสูญเสียไอเทมหากพ่ายแพ้ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ LORDNINE ในการมอบประสบการณ์ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในการก้าวสู่ปีที่ 2 ของเกมอย่างมั่นคง
นายแชมินกี กล่าวอีกว่า การเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีของ LORDNINE ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ "เร่งการพัฒนา" ที่เปิดให้ผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสัมผัสการเติบโตของตัวละครอย่างรวดเร็ว โดยมอบสิทธิประโยชน์และไอเทมสนับสนุนครบครัน ทั้งอวาตาร์ระดับฮีโร่ 3 ชนิด อาร์ติแฟกต์ 3 ชนิด สิทธิ์รับบัตรอัญเชิญสูงสุดถึง 1,111 ครั้ง และบัฟ EXP Boost มาสเตอร์รีอาวุธสูงสุด +50% ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเดิมสามารถก้าวเข้าสู่คอนเทนต์ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เพิ่มความพิเศษด้วยกิจกรรมศูนย์แลกเปลี่ยนแต้ม (Point Exchange Center) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสะสมแต้มจากการเช็กชื่อภายในเกมหรือการติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ นำมาแลกไอเทมสำคัญมากมาย อาทิ บัตรอัญเชิญอวาตาร์แห่งโชคชะตา เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเติมเต็มความสนุกในการเดินทางสู่ปีที่ 2 ของ LORDNINE อย่างสมบูรณ์แบบ
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