กันดั้มเผยซีรีส์ใหม่ "อเล็กซ์ ซีโร่" เชื่อมโยงเกม Gundam Rogue Orbit

Bandai Namco เปิดตัว "Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO" อนิเมะซีรีส์ใหม่ล่าสุดในงาน San Diego Comic-Con 2026 พร้อมเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเกม Gundam Rogue Orbit เตรียมฉายภายในปี 2027
"Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO" (XARX-ZERO อ่านว่า อเล็กซ์ ซีโร่) เล่าถึงโลกที่มนุษย์ค้นพบวัตถุลึกลับจากกาแล็กซีอื่น ทำให้มนุษยชาติเจริญก้าวหน้าจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมแรงโน้มถ่วง การสื่อสารเร็วกว่าแสง และการสร้างวัตถุด้วยพลังจิต แต่ไม่ถึงสิบปีหลังจากนั้นวัตถุลึกลับเริ่มเสียการควบคุม ก่อให้เกิดระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติ ซึ่งภายหลังมนุษยชาติเรียกว่า "Apocalypse"
สามเดือนหลังจากที่มนุษยชาติต่อสู้กับ Apocalypse มนุษย์ได้ตัดสินใจละทิ้งโลกไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์และอาณานิคมอวกาศ และกำหนดให้เป็นปี A.A. 1 (After Apocalypse) จนในปี A.A. 45 เด็กหนุ่มที่เกิดบนดวงจันทร์นามว่า เรย์ อาซูมิ ได้ขึ้นขับโมบิลสูทด้วยความหวังที่จะนำความเปลี่ยนมาสู่มนุษยชาติ
Gundam Rogue Orbit เป็นเกมแอ็กชั่นที่เน้นความรวดเร็วและคล่องตัวสูง นำเสนอเรื่องราวในไทม์ไลน์ A.A. 135 ที่ซึ่งมนุษยชาติต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากภัยคุกคามที่ไม่รู้จัก ตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam)
แขกพิเศษจากทีมกันดั้มจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมงาน San Diego Comic-Con 2026 เพื่อเน้นย้ำถึง RG Project ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เชื่อมโยงอนิเมะกับเกมเข้าด้วยกันผ่านโลกเดียวกัน โลกทัศน์ของโครงการนี้สร้างขึ้นโดยผู้กำกับ Kenji Kamiyama และนักเขียน Toh Enjoe โดยวางรากฐานสำหรับฉากที่จะขยายออกไปในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในซีรีส์กันดั้ม ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมในฐานะนักบินกันดั้มในเรื่องราวต้นฉบับที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในอนิเมะ
ในงานนำเสนอครั้งนี้ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gundam Helix โมบิลสูทความคล่องตัวสูงที่นักบินมือฉมังอย่าง RE-X เป็นผู้บังคับ ในเกม Gundam Rogue Orbit ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น RE-X เพื่อต่อสู้กับฝูงศัตรู บอสขนาดมหึมา และความท้าทายที่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้ ในการต่อสู้ที่รวดเร็วบนสนามรบที่กว้างใหญ่ Gundam Helix ได้รับการออกแบบโดยเน้นความสมจริงเป็นอย่างมาก ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นอาวุธที่สามารถมีอยู่จริงในโลก ในขณะที่การออกแบบส่วนเอวและกระดูกสันหลังได้รับแรงบันดาลใจจาก Gundam ZERO ในอนิเมะ Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศถึงสินค้าที่เชื่อมโยงกับจักรวาลกันดั้มในวงกว้างอีกด้วย แฟน ๆ สามารถตั้งตารอโมเดลกันพลา HG 1/144 GUNDAM HELIX ได้ที่ร้านค้าต่าง ๆ Gundam Rogue Orbit จะเข้าร่วมใน Gundam Card Game ด้วย โดยจะมีการแจกการ์ดโปรโมชั่นที่มีภาพหลักของเกมในงานต่าง ๆ ก่อนที่จะปรากฎอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต
อนิเมะ "Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO" มีกำหนดฉายภายในปี 2027 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://en.gundam-official.com/ ส่วนเกม "Gundam Rogue Orbit" มีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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