League of Legends ครบรอบ 17 ปี ชวนย้อนวันวานในงาน Reunion 1-2 ส.ค.นี้!

Riot Games เตรียมเปิดบ้านต้อนรับเหล่าซัมมอนเนอร์ไทย ในงาน League of Legends Classic Reunion กิจกรรมรวมพลออฟไลน์ครั้งสำคัญ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 17 ปีสุดยิ่งใหญ่ ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ วันที่ 1-2 สิงหาคมนี้
ภายในงานจะได้พบกับไฮไลต์สุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการกลับมาของเหล่าตำนานแห่งวงการ League of Legends (LoL) ทั้งผู้เล่นโปรเพลเยอร์และเหล่าแคสเตอร์ยุคบุกเบิกที่จะมาร่วมพบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด พร้อมสนุกไปกับ Showmatch จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งงานนี้ Riot Games จัดเต็มแมตช์ลับข้ามรุ่น จับอินฟลูรุ่นเก๋ามาปะทะกับชาวเจนซีไฟแรงให้ได้เชียร์กันแบบติดขอบสนาม พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสนุก ๆ ในบรรยากาศคอมมูนิตี้ที่คุ้นเคย และร่วมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านกันแบบเต็มอิ่ม เฉพาะผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น
แฟน ๆ LoL ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ สามารถแวะเวียนมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสองวันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ League of Legends
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