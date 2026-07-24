ฮีโร่สาวพลังวารี "Fading Echo" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

"Fading Echo" เกมแอคชั่นผจญภัยน้องใหม่จาก Com2uS พร้อมวางจำหน่ายบน PC ผ่านแพลตฟอร์ม Steam และ Epic Games Store อย่างเป็นทางการแล้ว
Fading Echo เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยจาก Emeteria สตูดิโอเกมแห่งแรกของ New Tales เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่น ทางค่ายได้ดึงตัวนักพากย์ระดับโลกที่เคยรับบทตัวละครจากเกมดังมาร่วมพากย์เสียงภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Samantha Béart (จาก Baldur's Gate 3), Jasmine Bhullar, Laura Bailey (จาก The Last of Us Part II) หรือ Liam O'Brien (จาก World of Warcraft) ตัวเกมมีคำบรรยายถึง 9 ภาษา เช่น เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, เยอรมัน และฝรั่งเศส นอกจากนี้ Fading Echo ยังได้จัดโปรโมชั่นลดราคา 10% ภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดเกมเพื่อฉลอง Global Launch ด้วย
Fading Echo บอกเล่าเรื่องราวของ ‘One’ ฮีโร่สาวผู้มีพลังควบคุมน้ำ ที่ต้องเดินทางฝ่าฟันอันตรายบนดาวทะเลทรายอันแห้งแล้ง 'Corel' กับมิติคู่ขนานอันบิดเบี้ยว ‘Shadows’ ภายใน 'Echoverse' จักรวาลแห่งความเป็นจริงที่พังทลายไปแล้ว ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนร่างจากเนื้อหนังของมนุษย์เป็นน้ำในรูปแบบของเหลว หมอก หรือสารอื่นๆ ได้อย่างอิสระขณะต่อสู้และสำรวจ ซึ่งทำให้การผจญภัยและการไขปริศนาในพื้นที่ต่าง ๆ มีมิติมากขึ้น พร้อมดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของตัวละครและกราฟิกสีสันสดใสสไตล์คอมมิค
หลังได้รับเสียงตอบรับแง่บวกมากมายจาก Steam Next Fest ผู้พัฒนายังได้ปรับสมดุลด้านการต่อสู้และการสำรวจให้ Fading Echo เวอร์ชั่น PC สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพื่อรองรับผู้เล่นทั่วโลก ติดตามข่าวอัปเดตล่าสุดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์, Discord, YouTube, Instagram และ TikTok
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