"EA Sports FC 27" ประกาศวันวางจำหน่าย พร้อมลูกเล่นใหม่มากมาย

ปลายเดือนกันยายนนี้ คอบอลจะได้สัมผัสแตะผืนหญ้ากันอีกครั้งในผลงานเกมลูกหนังภาคใหม่ล่าสุดจากค่าย EA ที่มีการปรับโฉมหลายจุดตามเสียงเรียกร้อง
บริษัท Electronic Arts ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่ายเกมฟุตบอลฤดูกาลใหม่ EA Sports FC 27 ในวันที่ 25 กันยายนปี 2026 สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC และ Amazon Luna ซึ่งตัวเกมเปิดให้ได้สั่งซื้อล่วงหน้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ซื้อเกมชุด Ultimate Edition หรือ Ultimate Edition Plus จะได้รับสิทธิ์ Early Access เข้าเล่นก่อนใคร 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนเป็นต้นไป
ไฮไลท์หลักสำคัญของภาคนี้อยู่ที่ The Grounds ซึ่งเป็นโซเชียลฮับฟุตบอลจำลองรูปแบบ Open-World ครั้งแรกของซีรีส์ ผู้เล่นสามารถนำตัวละครที่สร้างเองไปเดินท่องเมือง, เดินเข้าร้านตัดผม, ช็อปปิ้งเสื้อผ้า, ฝึกซ้อมในยิม และท้าดวลสตรีทฟุตบอล 1v1 หรือโหมด Clubs กับเพื่อนๆได้ นอกจากนี้ยังมีเหล่า "ครูผู้ฝึกสอน" (Mentors) ที่คอยให้คำแนะนำการเล่นฟุตบอลให้แก่เรา หนึ่งในนั้นก็มีตัวละครที่พวกเราคุ้นหน้าอย่าง Alex Hunter(ตัวละครเอกจากโหมด The Journey) รวมถึง Ted Lassoจากเกม FIFA 23 ก็จะโผล่มาด้วยเช่นกัน ***ทว่า โหมดนี้จะมีให้เล่นแค่เฉพาะในเวอร์ชัน PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC และ Nintendo Switch 2 เท่านั้น***
ตลาดซื้อขายนักเตะในโหมดผู้จัดการทีม Manager Career จะถูกรื้อทำใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีความสมจริง ไดนามิก และชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยที่ค่าตัวนักเตะจะผันผวนขึ้น-ลงตามกำลังซื้อของสโมสร, ศักยภาพ, ฟอร์มการเล่น และความฟิตจริงของนักเตะรายนั้น พร้อมด้วยระบบเจรจาสัญญาที่เพิ่มเงื่อนไขการซื้อกลับ (Buy-back) หรือโบนัสตามผลงานในสนาม
ระบบเกมเพลย์ในภาคใหม่นี้จะถูกปรับปรุงตามเสียงสะท้อนจากคอมมูนิตี้ อาทิเช่น ระบบ Curved Underlap ที่นักเตะตัวรุกจะวิ่งทำทางเป็นแนวโค้งเพื่อฉีกแนวรับ, ระบบป้องกันไม่ให้กองหน้ายืนตำแหน่งล้ำหน้า (Offside Avoidance), ปรับสมดุล AI ฝั่งเกมรับเพิ่มระยะการป้องกันขึ้น 20% และใส่ระบบเตะมุมแบบ 2 จังหวะ (2-Phase Corner Kick) เข้ามา
ขณะที่โหมด Football Ultimate Team จะมีการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า FUT Gallery ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับสายนักสะสมในโหมดจัดทีมในฝัน อันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถจัดเกรดและแสดงโชว์ชุดไอเทมการ์ดนักเตะทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มเลเวลแกลเลอรีและรับรางวัลพิเศษ โดยทาง EA เคลมว่าภาคนี้จะมีรายชื่อนักเตะอาชีพจริงกว่า 21,000 คน พร้อมลิขสิทธิ์ทีมสโมสรและทีมชาติร่วมกว่า 800 ทีม และอีกกว่า 130 สนามแข่งขันที่กระจายไปใน 35 ลีกทั่วโลก
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