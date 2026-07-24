"MU New Dawn" เปิดตัวเวอร์ชัน PC พร้อมเล่น 30 ก.ค.นี้!

MU New Dawn เกม MMORPG ระดับตำนานจาก PlayPark เตรียมขยายความมันส์สู่แพลตฟอร์ม PC หลังจากเปิดตัวเกมเวอร์ชันมือถือภายใต้ความร่วมมือกับ WEBZEN และ Kingnet พร้อมเปิดให้บริการ 30 กรกฎาคมนี้
จากความสำเร็จของทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตระดับภูมิภาค The MU New Dawn SEA Grand Championship ที่จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการค้นหาแชมป์ระดับภูมิภาคทั้งในประเภทเดี่ยว (Solo) และประเภททีม (Team) เป็นครั้งแรกของเกม จากกระแสตอบรับครั้งนี้ PlayPark, Webzen และ Kingnet จึงได้สานต่อความมันส์เพื่อเอาใจเหล่าคอมมูนิตี้แฟนเกม MU มอบประสบการณ์ที่ลื่นไหลเต็มอรรถรสกว่าที่เคย และยกระดับการเล่นให้สนุกต่อเนื่องได้ทั้งบนแพลตฟอร์มมือถือและ PC
MU New Dawn เวอร์ชัน PC คือหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของแผนการอัปเดตคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดปี 2026 ที่จะทำให้นักผจญภัยได้สัมผัสการเดินทางที่สมจริงและเต็มอิ่มยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่สดใหม่ให้กับคอมมูนิตี้ MU New Dawn ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับประสบการณ์การเล่นขั้นสุดไปกับฟีเจอร์เด่นบน PC:
ตัวเกมเวอร์ชัน PC ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อการเล่นบนหน้าจอเดสก์ท็อปโดยเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์สุดราบรื่นให้แก่ผู้เล่น ได้แก่:
• ควบคุมแม่นยำขึ้น: ยกระดับการบังคับด้วยเมาส์และคีย์บอร์ด พร้อมระบบตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดที่ปรับแต่งได้เอง เพื่อการคอมโบสกิลที่รวดเร็วและแม่นยำขั้นสุด
• อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งมาอย่างดี: หน้าจอ UI ที่ดูสะอาดตา ลดความซับซ้อน มาพร้อมฟังก์ชันซ่อนไอคอนเมนู และสามารถปรับระดับความละเอียดของหน้าจอได้อย่างอิสระ
• มัลติทาสก์ลื่นไหลไม่มีสะดุด: ตัวเกมสามารถรันเป็นพื้นหลังได้อย่างราบรื่นโดยไม่แย่งพื้นที่การแสดงผล ช่วยให้ผู้เล่นสามารถปล่อยบอทฟาร์มมอนสเตอร์ไปพร้อม ๆ กับการทำกิจกรรมอื่นบนหน้าจอเดสก์ท็อปได้อย่างอิสระ
ในระหว่างที่รอเวอร์ชัน PC ยังสามารถดาวน์โหลดและสัมผัสความมันส์บนมือถือผ่าน Google Play และ Apple App Store ได้ที่ https://mundsea.onelink.me/5QpG/PR ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ MU New Dawn เพิ่มเติมได้ที่:
• Website: http://mu-newdawn.playpark.com
• Facebook Page: https://www.facebook.com/MUNewDawnTHbyPlayPark
• Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/munewdawn
• YouTube: https://www.youtube.com/@MUNewDawnbyPlayPark
• Discord: https://discord.gg/UnesWCJQ4a
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