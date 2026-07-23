"FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster" พร้อมเล่นบนสวิตช์สองแล้ว!

Bandai Namco และ SQUARE ENIX ประกาศว่า "FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ของเกมอาร์พีจีคลาสสิก FINAL FANTASY X และ FINAL FANTASY X-2 พร้อมวางจำหน่ายแบบแผ่นบน Nintendo Switch 2 แล้ววันนี้
"FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster" ประกอบด้วยเกม FINAL FANTASY X และภาคต่อ FINAL FANTASY X-2 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมยอดนิยมที่สุดในซีรีส์ FINAL FANTASY ด้วยเรื่องราวที่ซาบซึ้งและคุณภาพกราฟิกที่สวยงาม FINAL FANTASY X เล่าเรื่องราวของนักกีฬาซูเปอร์สตาร์อย่าง Tidus ที่ชะตาของเขาต้องมาเกี่ยวพันกับ Yuna สาวน้อยนักอัญเชิญ ในการเดินทางแสวงบุญเพื่อช่วยโลกแห่ง Spira ส่วน FINAL FANTASY X-2 ดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรกสองปี โดยติดตามเรื่องราวของ Yuna, Rikku และ Paine ในการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเพื่อค้นหาความลับโบราณและเอาชนะศัตรูที่ทรงพลัง
ปีนี้ถือเป็นปีครบรอบ 25 ปีของการวางจำหน่ายเกม FINAL FANTASY X ครั้งแรกในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับแฟน ๆ ที่เล่นมานานและผู้เล่นใหม่ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์เกมระดับตำนานทั้งสองภาคของซีรีส์ FINAL FANTASY ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง
ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ซีรีส์เกม FINAL FANTASY ได้สร้างความสุขให้กับเกมเมอร์หลายรุ่นและผู้เล่นนับล้านทั่วโลก ด้วยเกมผจญภัยสวมบทบาทอันเป็นที่รัก ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของภาพกราฟิกที่ตระการตา โลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการ เรื่องราวที่เข้มข้น ตัวละครที่น่าจดจำ และนวัตกรรมทางเทคนิคและรูปแบบการเล่นที่ล้ำหน้า ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลสูงสุดจากทั่วโลก เกมหลักแต่ละเกมในซีรีส์นี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง และเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่อยากลองเล่นเกมในซีรีส์นี้ เกมในซีรีส์นี้มียอดขายมากกว่า 212 ล้านชุดทั่วโลก
"FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster" พร้อมวางจำหน่ายรูปแบบแผ่นบน Nintendo Switch 2 แล้ววันนี้ ตัวเกมเวอร์ชันดิจิทัลวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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