เกมการ์ดบาสฯ "NBA Rise" เปิด Global CBT แล้ว!

Gravity ประกาศเปิด Global CBT สำหรับ "NBA Rise" เกมการ์ดบาสเกตบอลลิขสิทธิ์แท้จาก NBA พร้อมให้ทดลองเล่นแล้วบน Google Play ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม 2569
"NBA Rise" เป็นเกมการ์ดบาสเกตบอลที่ Gravity พัฒนาขึ้นภายในบริษัท ภายใต้ข้อตกลงลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการกับ National Basketball Association (NBA) ภายในเกมรวบรวมการ์ดนักกีฬาตัวจริง โลโก้ทีมอย่างเป็นทางการ และข้อมูลการแข่งขันจริง พร้อมอัปเดตรายชื่อนักกีฬาตามฤดูกาล NBA 2025–26 นอกจากนี้ การนำเสนอการแข่งขันภายในเกมยังถูกออกแบบให้มีบรรยากาศเสมือนการถ่ายทอดสดกีฬา ผู้เล่นสามารถติดตามข้อมูลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์การแข่งขัน ค่าพลังทีม คะแนน หรือสถิติรีบาวด์ต่าง ๆ
ผู้เล่นสามารถวางแผนสร้างเด็คในแบบของตนเองผ่านการสรรหาและพัฒนาการ์ดนักกีฬา โดยการ์ดที่สะสมสามารถอัปเกรดได้ผ่านระบบเลเวลและการเพิ่มระดับ (Rank Up) อีกทั้งยังสามารถสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายด้วยการจัดผู้เล่นในตำแหน่งต่าง ๆ และใช้ระบบซินเนอร์จีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม ด้านคอนเทนต์ภายในเกมมีทั้งโหมดการแข่งขันกับผู้เล่นอื่น เช่น Arena (PvP), Popularity Battle และ Tower Race รวมถึงโหมด Season Match, Daily Division และ Club Conquest (RvR) นอกจากนี้ยังมีระบบ Marketplace ที่เปิดให้ซื้อขายไอเทมทุกประเภท รวมถึงการ์ดนักกีฬา และระบบกิลด์ Club ที่ผู้เล่นสามารถพูดคุยกับสมาชิก พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างกิลด์ได้
การทดสอบ Global CBT ของ NBA Rise จะเปิดให้เข้าร่วมจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. (KST) ครอบคลุมผู้เล่นใน 8 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอีกหลายภูมิภาค ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดเกมผ่าน Google Play ในประเทศที่เปิดให้บริการและเข้าร่วมการทดสอบได้ทันที
ตลอดช่วงการทดสอบ CBT Gravity ได้เตรียมกิจกรรมทั้งภายในเกมและบนคอมมูนิตี้ไว้อย่างหลากหลาย ผู้เล่นที่ล็อกอินครั้งแรกจะได้รับสกุลเงินภายในเกมและไอเทมฟื้นฟู อีกทั้งยังสามารถรับรางวัลล็อกอินประจำวันผ่านระบบเช็กชื่อ รวมถึงของรางวัลเพิ่มเติมจากการแจ้งเตือน (Push Notification) วันละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้เล่นที่เข้าร่วมโหมด Arena, Popularity Battle และ Club Conquest ครบ 1, 3, 5, 7 หรือ 10 ครั้ง จะได้รับรางวัลตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วม รวมถึงผู้ที่พัฒนาการ์ดนักกีฬาถึงระดับที่กำหนด หรือทำการเสริมพลังนักกีฬาครบ 5 ครั้ง ก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเช่นกัน
ในช่วง CBT ผู้เล่นที่กดติดตาม Facebook หรือเข้าร่วม Discord ทางการของ NBA Rise พร้อมโพสต์หลักฐานการเข้าร่วม จะได้รับสกุลเงินภายในเกมเป็นรางวัล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Favorite Player ระหว่างวันที่ 21–23 กรกฎาคม และกิจกรรม Show Off Your Deck ระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2569 อีกด้วย ผู้เล่นที่ร่วมตอบแบบสอบถาม CBT ระหว่างวันที่ 24–30 กรกฎาคม 2569 จะได้รับคูปองผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หลังจากเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
Kenneth Noh หัวหน้าฝ่าย Global Mobile Business Unit กล่าวว่า “NBA Rise มอบประสบการณ์การสร้างทีมบาสเกตบอลที่สมจริงด้วยข้อมูลจาก NBA จริง ผู้เล่นจะได้สนุกกับการสร้างทีมในฝันของตนเอง ตั้งแต่การสรรหานักกีฬา การพัฒนาศักยภาพ ไปจนถึงการนำทีมลงแข่งขันบนสนามจริง เราหวังว่าแฟนเกมกีฬาและแฟน NBA จะเข้าร่วม CBT และสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราเตรียมไว้ พร้อมรับรางวัลมากมายตลอดช่วงการทดสอบ”
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Global CBT ของ NBA Rise ได้ทางเว็บไซต์ทางการของเกม https://nbarise.com/en/
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