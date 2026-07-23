"Shangri-La Frontier: The Seven Colossi" เปิดเว็บไซต์ทีเซอร์โกลบอลแล้ว!

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกมคุณภาพสูงชั้นนำ ได้ประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ทีเซอร์โกลบอลและช่องทางโซเชียลมีเดียทางการสำหรับเกมมือถือใหม่ที่กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้อย่าง "Shangri-La Frontier: The Seven Colossi"
เว็บไซต์ทีเซอร์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นี้เป็นศูนย์รวมข้อมูลล่าสุดสำหรับแฟน ๆ ที่รอติดตามอัปเดตเกี่ยวกับเกมที่ดัดแปลงมาจากเรื่อง Shangri-La Frontier โดยผู้เข้าชมสามารถรับชมวิดีโอโปรโมตล่าสุดและวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงช่องทาง X และ YouTube ทางการของเกมได้แล้วอีกด้วย
ช่องทาง X และ YouTube ทางการจะคอยอัปเดตข่าวสารล่าสุด วิดีโอ ข้อมูลกิจกรรม และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shangri-La Frontier: The Seven Colossi ให้แฟน ๆ ได้รับทราบ ซึ่งตัวเกมกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
นอกจากนี้ Shangri-La Frontier: The Seven Colossi จะไปร่วมจัดแสดงในงาน Tokyo Game Show 2026 โดยจะมีการทยอยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ทีเซอร์สำหรับงาน TGS ที่ทางเน็ตมาร์เบิ้ลเพิ่งเปิดตัวใหม่ ทั้งนี้ เกมมีกำหนดเปิดให้ทดลองเล่นเป็นครั้งแรกภายในงาน Tokyo Game Show ปีนี้อีกด้วย
สร้างจากนิยายออนไลน์ยอดนิยม Shangri-La Frontier ที่มียอดวิวรวมกว่า 1 พันล้านครั้ง โดยเรื่องราวต้นฉบับจะพาติดตามชีวิตของ ฮิซึโตเมะ ราคุโร่ หนุ่มมัธยมปลายที่ขึ้นชื่อว่าชอบท้าทาย ‘เกมขยะ’ โดยวันหนึ่งเขาได้ก้าวเข้าสู่โลกของ Shangri-La Frontier สุดยอดเกมเสมือนจริงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดกาล
เกม Shangri-La Frontier: The Seven Colossi จะถอดแบบโลกของเนื้อเรื่องต้นฉบับมาอย่างสมจริง ชวนผู้เล่นได้ออกสำรวจจักรวาลในเกม พบปะกับเหล่าสหายและ NPC มากมาย และความท้าทายจากเหล่ามอนสเตอร์สุดแกร่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากเนื้อเรื่องออริจินอล เกมนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อมอบเกมเพลย์เชิงกลยุทธ์ผ่านระบบการต่อสู้แบบสลับสองตัวละครที่เล่นได้ง่าย ๆ ด้วยมือเดียว
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shangri-La Frontier: The Seven Colossi ได้ที่เว็บไซต์ทีเซอร์ทางการ รวมไปถึงช่องทาง X และ YouTube ทางการของเกม
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