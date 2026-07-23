"HOPE" ภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์จากเกาหลี เข้าฉายในไทย 9 ก.ย.นี้

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ขานรับกระแสความแรงของ "HOPE" ภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญฟอร์มยักษ์ ผลงานเรื่องใหม่ในรอบ 10 ปีของ นาฮงจิน ผู้กำกับจาก THE WAILING เผยภาพคาแรกเตอร์ชุดแรก ก่อนเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 9 กันยายนนี้
"HOPE" เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮป ฮาร์เบอร์ เมื่อ "ความหวัง" คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ คนละหน้าที่ คนละการตัดสินใจ แต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อน
ก่อนหน้านี้ HOPE ได้สร้างปรากฏการณ์ความแรงตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายในประเทศเกาหลีใต้ ด้วยการเปิดตัวอันดับ 1 Box Office เกาหลี พร้อมทำสถิติภาพยนตร์เกาหลีที่มียอดผู้ชมเปิดตัววันแรกสูงสุดของปี 2026 ก่อนเดินหน้ากวาดผู้ชมทะลุ 1 ล้านคนภายในเวลาไม่ถึง 3 วัน และขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่ทำยอดผู้ชมแตะหลักล้านได้รวดเร็วที่สุดในบรรดาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี 2026
สำหรับ ภาพคาแรกเตอร์ชุดแรก ได้เผยโฉม 3 ตัวละครหลักจาก HOPE นำโดย 3 นักแสดงแถวหน้าของเกาหลี ฮวังจองมิน, โจอินซอง และ จองโฮยอน พร้อมชวนผู้ชมทำความรู้จักกับตัวละครที่จะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ไม่มีใครคาดคิด ขณะเดียวกัน HOPE ยังรวมทีมนักแสดงแถวหน้าจากเกาหลีและฮอลลีวูด ทั้ง เทย์เลอร์ รัชเซล, คาเมรอน บริตตัน, อลิเซีย วิกันเดอร์ และ ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์
เตรียมสัมผัสความระทึกครั้งใหม่ในทุกวินาทีแห่งความหวังกับ HOPE วันที่ 9 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ และติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube
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