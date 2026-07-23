gamescom asia x Thailand Game Show 2026 เปิดขายบัตรแล้ว ราคาเริ่มต้น 200 บาท!

gamescom asia x Thailand Game Show 2026 มหกรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) จากความร่วมมือระหว่าง gamescom asia มหกรรมเกมระดับโลกแนวหน้าของทวีปเอเชีย และ Thailand Game Show มหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Show No Limit และ Online Station ภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผนวกจุดแข็งของทั้งสองงานไว้ด้วยกัน พร้อมต่อยอดความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์จากปีที่ผ่านมา หลังมีผู้เข้าร่วมงานสูงถึง 206,159 คน จาก 95 ประเทศ และแบรนด์กว่า 294 ราย ล่าสุด gamescom asia x Thailand Game Show ประกาศความพร้อมภายใต้แนวคิด "The Heart of Gaming" ตอกย้ำภาพการเป็นหัวใจหลักและศูนย์กลางที่หลอมรวมโลกของอุตสาหกรรมเกมทุกมิติไว้ในงานเดียว พร้อมรองรับและต้องการเป็นจุดหมายใหม่ของนักลงทุน บุคลากรชั้นนำในอุตสาหกรรมเกม และเกมเมอร์จากทั่วโลก ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.22 พันล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของประเทศไทยในเวทีโลก ขยายพื้นที่ทุบสถิติ 35,000 ตารางเมตร
โซนธุรกิจ
โซนธุรกิจที่จัดระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม ศูนย์กลางการลงทุนธุรกิจเกมครบวงจร และสุดพิเศษพบกับผู้สร้าง Doom และ Quake เกมขวัญใจของคนทั่วโลก โดยเปิดต้อนรับเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมและสื่อมวลชนเท่านั้น เพื่อรองรับบรรดานักพัฒนาเกม นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้จัดจำหน่ายเกม และสร้างพันธมิตรจากทั่วโลก เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร การเจรจาธุรกิจ และการประชุมสัมมนาเชิงลึก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกมและการลงทุนระหว่างผู้พัฒนาเพื่อยกระดับสตูดิโอไทย ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.22 พันล้านบาท อาทิ
● Keynote ระดับโลกโดย John Romero: ไฮไลต์สำคัญของงานสัมมนาปีนี้ คือการขึ้นบรรยายพิเศษของ จอห์น โรเมโร (John Romero) ผู้ร่วมก่อตั้ง id Software และผู้สร้างเกมระดับตำนานอย่าง Doom, Quake และ Wolfenstein 3D ซึ่งเป็นผู้พลิกโฉมหน้าเกมแนว First-Person Shooter (FPS) ระดับโลก โดยจะมาบรรยายในหัวข้อ ‘Why We Still Make Games’ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกมตลอดหลายทศวรรษ บทเรียนจากการก้าวข้ามอุปสรรค และมุมมองต่ออนาคตของวงการเกม
● วิทยากรชั้นนำกว่า 70 ท่าน จาก 20 ประเทศ: งานนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเกมชั้นนำทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันความรู้ ครอบคลุมด้านการออกแบบเกม กลยุทธ์ธุรกิจ และการจัดจำหน่าย (Publishing) อาทิ ผู้บริหารจาก Roblox (สหรัฐฯ), Rovio Entertainment (ฟินแลนด์), Gameloft (อินโดนีเซีย), Tencent (สิงคโปร์) และ Godot Foundation (สเปน) เป็นต้น
● กิจกรรมขับเคลื่อนสตาร์ทอัพและบุคลากรไทย: ภายในโซนธุรกิจยังประกอบด้วยการแข่งนําเสนอแผนธุรกิจของผู้พัฒนาเกมอิสระ, กิจกรรม Invest Circle และ VIP Mixer เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้พัฒนาเกมและนักลงทุน รวมถึงโซน Thailand Game Talent Showcase ที่นำเสนอผลงานเกมจากทีมนักศึกษาแถวหน้าของประเทศไทย โดยมี Xsolla เป็นผู้สนับสนุนหลักในโซนธุรกิจนี้
โซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน ยกกองทัพค่ายเกมดังไทยและจากนานาชาติระดับ AAA มาไว้ในงานเดียวให้ผู้เข้าชมงานได้ สัมผัส ทดลองเล่น ก่อนวางจำหน่ายมากมาย และอีกความพิเศษได้กระทบไหล่ ครีเอเตอร์ – ศิลปินแถวหน้าของไทยที่ผลัดเปลี่ยนมาร่วมกิจกรรม พิเศษของปีนี้ กับการเปิดตัว ACE Bangkok แพลตฟอร์มป๊อปคัลเจอร์ (Pop Culture) ระดับแนวหน้าของเอเชียครั้งแรกในประเทศไทย เอาใจสายอนิเมะ มังงะ และของสะสม ที่ขนมาไว้ในงานนี้อีกด้วย ขยายความสนุกบนพื้นที่ 4 ฮอลล์ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในโซนความบันเทิงและจัดแสดงเกมโดยประกอบไปด้วยไฮไลต์สำคัญ
● The Heart of Gaming: การกลับมากับธีม “The Heart of Gaming” ที่นอกจากจะถูกถ่ายทอดผ่านการเป็นทุกส่วนสำคัญในงานแล้ว
ยังสื่อถึงการหลอมรวมของอุตสาหกรรมเกมและแฟนเกมไว้ใจกลางกรุงเทพฯ อีกด้วย
● เปิดตัว ACE Bangkok ครั้งแรก: ครั้งแรกกับการจัดงานหมวดหมู่อนิเมะ การ์ตูน และความบันเทิงทุกรูปแบบ ภายใต้พื้นที่ของงานในโซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม โดยรวบรวมสำนักพิมพ์มังงะ ผู้จัดจำหน่ายอนิเมะ แบรนด์ของสะสมไว้ในที่เดียว
● แบรนด์เกมและฮาร์ดแวร์ชั้นนำ: ไฮไลต์การเปิดตัวเกมและผลิตภัณฑ์ใหม่นำโดยสปอนเซอร์ระดับแพลทินัมอย่าง Synnex ร่วมด้วยค่ายเกมยักษ์ใหญ่ อาทิ Bandai Namco Entertainment, CAPCOM, SEGA, Goddess of Victory : NIKKE, Nintendo, The Pokémon Company, 4Divinity, FC Online และ Gryphline นอกจากนี้ยังมีแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ระดับท็อปอย่าง AMD และ SANDISK ที่เตรียมขนสินค้า จัดโปรโมชัน และนวัตกรรมใหม่มาเปิดตัวเฉพาะในงาน
● กิจกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบ: ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ทดลองเล่นเกมใหม่ การแข่งขันอีสปอร์ต การประกวดคอสเพลย์ กิจกรรม Meet & Greet กับอินฟลูเอนเซอร์ และโซนเกมอินดี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเปิดตัวเมื่อปี 2025
● Thailand Pavilion: พื้นที่จัดแสดงผลงานของสตูดิโอพัฒนาเกมสัญชาติไทย
มุมมองจากผู้จัดงาน
นายปรากาช รามาจิลลู (Prakash Ramajillu) ผู้จัดการทั่วไป โคโลญเมสเซ่ สิงคโปร์ (Koelnmesse Pte Ltd) เปิดเผยว่า “งานในปีที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์แล้วว่า ไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับมหกรรมเกมระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในปี 2026 นี้ เราจึงยกระดับการจัดงานขึ้นในทุกมิติ ทั้งการขยายพื้นที่ แบรนด์ที่เข้าร่วมที่มากขึ้น ประสบการณ์ที่หลากหลายกว่าเดิม รวมถึงการต้อนรับบุคคลระดับไอคอนของประวัติศาสตร์วงการเกมบนเวที ซึ่งกระแสตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมนั้นยอดเยี่ยมมาก และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น"
นอกจากนี้ ทาง บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (Show No Limit) ผู้ขับเคลื่อนสื่อไอที "BT beartai" และ ออนไลน์ สเตชั่น (Online Station) หน่วยงาน True Content & Media ภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดงานฝ่ายประเทศไทย ต่างแสดงความมั่นใจว่าการผสานพลังร่วมกับ Koelnmesse และสมาคมอุตสาหกรรมเกมเยอรมนีจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและธุรกิจเกมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างแข็งแกร่ง
ทางด้าน นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด เผยว่า"นี่เป็นมากกว่าแค่การสร้างสรรค์เทศกาลเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค แต่คือการฉายสปอตไลต์ระดับโลกมายังอุตสาหกรรมเกมไทย การขยายพื้นที่จัดงานสู่กว่า 35,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งเปิดตัวไฮไลต์สำคัญอย่างพื้นที่แสดงผลงาน Thailand Game Talent Showcase และโซนเกมอินดี้ (Indie Game Area) จะช่วยเปิดประตูโอกาสให้ผู้มีความสามารถในท้องถิ่นได้เชื่อมต่อโดยตรงกับกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศ แพลตฟอร์มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมช่วยผลักดันให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทย ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญบนเวทีโลกได้อย่างมั่นใจ ยินดีต้อนรับสู่ "The Heart of Gaming"
นายวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี กรรมการผู้จัดการ True Digital Media (Online Station) กล่าวเสริมว่า "ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นแล้วว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาค ปีนี้ ภายใต้ธีม The Heart of Gaming เราจึงตั้งใจยกระดับงานให้ใหญ่ขึ้น ครบวงจรยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสมากยิ่งกว่าเดิม เพราะเราเชื่อว่าหัวใจของวงการเกม อยู่ที่ผู้คนในคอมมูนิตี้นี้ ซึ่ง Online Station ผู้นำด้านสื่อเกมและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ เราจึงต้องการรักษาความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้เกมนี้ไว้ และหวังให้งานนี้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพเข้าสู่ Global Market เพื่อร่วมกันผลักดันความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเพื่อต่อยอดความสำเร็จและยกระดับมาตรฐานวงการเกมไทยให้มีศักยภาพก้าวสู่เวทีสากล”
งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 จัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ : gamescom.asia/tickets
● โซนเจรจาธุรกิจ (B2B) วันที่ 29-30 ตุลาคม 2569 ณ Plenary Hall ชั้น 1
● โซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม (B2C) วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2569 ณ Exhibition Hall 1-4 ชั้น G บัตรเข้างานโซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม มี 2 ประเภท ราคา 200 บาท สำหรับเข้างาน 1 วัน และ 300 บาท สำหรับเข้างาน 1 วัน ในช่องทางพิเศษเข้างานได้ก่อน 30 นาทีก่อนเปิดประตู ราคานี้ไม่มีบวกเพิ่ม
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
● https://gamescom.asia/ (ภาษาอังกฤษ)
● https://gamescom.asia/th/ (ภาษาไทย)
หรือทาง Facebook
● www.facebook.com/asia.gamescom (ภาษาอังกฤษ)
● www.facebook.com/thailandgameshow (ภาษาไทย)
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