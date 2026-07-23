Xbox ผุดไอเดียขุดเกมเก่า เอามาเล่นบนพีซี

"Xbox Backward Compatibility" ฟีเจอร์เด็ดตัวใหม่จากไมโครซอฟต์ ที่ทำมาเพื่ออนุรักษ์ตำนานเกมคลาสสิคในอดีตให้คงอยู่กับพวกเราไปตลอดกาล
ไมโครซอฟต์ ออกมาประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ XBOX Backward Compatibility ระบบเล่นเกมย้อนหลังสำหรับ PC ที่เปิดโอกาสให้บรรดาเกม XBOX คลาสสิคจากอดีตสามารถนำมาเล่นบนเครื่องพีซี รวมถึงเครื่องเล่นเกมพีซีพกพาต่างๆ อาทิ ROG XBOX Ally และ XBOX Ally X ได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น
"คลังเกมของคุณเป็นมากกว่าแค่คอลเล็คชันเกม มันคือประวัติส่วนตัวของคุณที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่และความทรงจำอันล้ำค่าจากอดีต ซึ่งในฐานะผู้เล่นเราไม่อยากทิ้งมรดกการเล่นเกมของเราไว้เบื้องหลัง แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราคาดหวังว่าคลังเกมของเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเรา และเราจะสามารถเล่นเกมเหล่านั้นในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างเต็มที่" ตัวแทนไมโครซอฟต์ กล่าว
XBOX Backward Compatibility ปัจจุบันเริ่มเปิดให้เล่นแล้วในเวอร์ชันทดลองใช้ โดยประเดิมเริ่มต้นด้วย 4 เกม XBOX จากยุคคลาสสิค ซึ่งสามารถเล่นบนพีซีและเครื่องเล่นพกพาได้เป็นครั้งแรก นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการอนุรักษ์เกม XBOX จากอดีตของไมโครซอฟต์ และพวกเขาไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณสามารถเล่นเกมเหล่านั้นบนพีซีได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย สำหรับรายชื่อไตเติ้ลเกมทั้ง 4 ประกอบไปด้วย
BLiNX: The Time Sweeper
Conker: Live and Reloaded
Crimson Skies: High Road to Revenge
Fuzion Frenzy
เกมทั้งหมดเหล่านี้คุณสามารถซื้อได้แล้วบนพีซีและมันยังรวมอยู่ในแพคเกจ XBOX Game Pass ทุกแพคเกจอีกด้วย หากคุณมีใบอนุญาตดิจิทัลสำหรับเกมเหล่านี้บนคอนโซลอยู่แล้ว ใบอนุญาตนั้นจะถูกโอนไปยังพีซีหรืออุปกรณ์พกพาของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยพลังของ XBOX Play Anywhere และ XBOX Cloud Gaming คุณจึงสามารถเล่นเกมคลาสสิคจากอดีตเหล่านี้ได้ทั้งบนคอนโซล XBOX, คลาวด์, พีซี และอุปกรณ์พกพา
นอกจากนั้นทางไมโครซอฟต์ ยังได้เพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นบนพีซีไปพร้อมๆกับการรักษารูปแบบการเล่นดั้งเดิมเอาไว้ ผู้เล่นสามารถเลือกปรับแต่งการตั้งค่ากราฟิกในเกมเก่าๆเหล่านี้ได้ รวมถึงปรับเพิ่มความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4 เท่า มีการรองรับ VSync โหมดการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอและแบบหน้าต่าง การกรองแบบ Anisotropic การปรับปรุง Anti-aliasing และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการตั้งค่าภาษาและเสียงที่สามารถปรับแต่งได้ด้วย
ในช่วงปลายปี 2026 ไมโครซอฟต์สัญญาว่าจะนำฟีเจอร์ที่แฟนๆเรียกร้องมากที่สุดอย่างหนึ่งมาสู่เกม XBOX รุ่นดั้งเดิมบางเกม นั่นคือ "ระบบความสำเร็จ" (Achievements) ซึ่งเกมสี่เกมแรกที่เปิดให้ทดลองเล่นกันในวันนี้ พวกมันจะได้รับการอัปเดตเพิ่มระบบความสำเร็จก่อนใครเพื่อนภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องพีซีและพกพาที่รองรับการเล่นย้อนหลังได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
สเปคขั้นต่ำ
การ์ดจอ: Nvidia GTX 950 หรือ AMD Radeon RX 550 หรือ Intel UHD 770 หรือ Intel Arc A310
ซีพียู : อย่างน้อย 4 คอร์ Intel Core i3-8100 หรือ AMD Ryzen 3 1200 หรือ AMD Ryzen Z2 A
แรม: 8GB
ระบบปฏิบัติการ: Windows 11
ไดรเวอร์: เวอร์ชันล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2569
สเปคที่แนะนำ
การ์ดจอ: Radeon RX 68005 หรือ Nvidia GTX 1070 Ti หรือ Intel Arc A770
ซีพียู: 6 คอร์ 12 เธรด Intel Core i5-10400 หรือ AMD Ryzen 5 3600 หรือ AMD Ryzen AI Z2 Extreme
เวอร์ชัน DirectX: DirectX12 API, ระดับคุณสมบัติฮาร์ดแวร์ 11
หน่วยความจำ VRAM ของ GPU: 8GB
ระบบปฏิบัติการ: Windows 11
ไดรเวอร์: เวอร์ชันล่าสุด ณ เดือนมกราคม 2569
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
xbox
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