Gangstar Mirage City ส่ง “Lung-A ลุงเอ” ตัวตึงไทยสู้แก๊งระดับ SEA

Gangstar Mirage City เกม Action Open-World ธีมมาเฟียคุมเมือง เปิดตัว "Lung-A ลุงเอ" ตัวตึงของไทย ปะทะอินฟลูฯ ชื่อดังของแต่ละประเทศ ในกิจกรรมโหวตแก๊งที่ชอบ ผู้ร่วมโหวตรับไอเทมพิเศษ พร้อมปลดล็อคไอเทมเพิ่มเมื่อแก๊งที่โหวตได้อันดับ 1
Gangstar Mirage City จะพาผู้เล่นเข้าสู่มหานครที่เต็มไปด้วยแสงสี ผู้คน และสารพัดธุรกิจทรงอิทธิพลในเงามืด ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นหน้าใหม่ในวงการที่ต้องไต่เต้าจากศูนย์ สู่การเป็นตัวตึงผู้ทรงอิทธิพลในเมือง ผ่านเนื้อเรื่องสุดเข้มข้น สไตล์ภาพยนตร์มาเฟียระดับฮอลลีวูด ที่ทุกการตัดสินใจของคุณจะส่งผลต่ออนาคตของแก๊งอย่างเลี่ยงไม่ได้
ไฮไลท์ฟีเจอร์และระบบที่น่าสนใจ
● Open-World สุดอิสระ: ออกสำรวจมหานครที่มีชีวิตชีวา มีทั้งกลางวัน-กลางคืน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบ Dynamic พร้อมระบบไมค์สื่อสารอิสระ และหาเพื่อนใหม่ได้ง่ายสุดๆ!
● ชิงพื้นที่ สร้างชื่อ ครองเมือง: รวบรวมพรรคพวก สร้างแก๊งของตัวเอง และเปิดศึกชิงอาณาเขตในเมืองกับผู้เล่นอื่นในแบบ Real-time เพื่อครอบครองทรัพยากรและขยายอิทธิพลไปให้ทั่วทั้งเมือง
● แต่งยานพาหนะและสะสมคลังแสงสุดล้ำ: ซิ่งไปกับรถ Super Car หลากสไตล์ ที่สามารถแต่งสมรรถนะและรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ พร้อมคลังอาวุธครบมือตั้งแต่ปืนพกเบาไปจนถึงอาวุธหนัก
● จำลองชีวิตติดแกลม: นอกจากการทำภารกิจหลักอันตื่นเต้นแล้ว ผู้เล่นยังสามารถใช้ชีวิตหรูหราในเมือง ซื้อบ้านหรู เพ้นเฮ้าส์ระดับไฮเอนด์ บริหารธุรกิจลับ หรือเพลิดเพลินกับภารกิจสั่งสมชื่อเสียง ให้ทุกคนจดจำได้อย่างไร้ขีดจำกัด
เพื่อฉลองการเปิดตัวเกม ล่าสุดได้เปิดตัวเว็บไซต์ทางการของเกม พร้อมเผยอินฟลูฯ ชื่อดังประจำแต่ละประเทศในภูมิภาค SEA โดยมีตัวแทนตัวตึงของไทย “Lung-A ลุงเอ” พร้อมกิจกรรมให้ผู้เล่นแต่ละประเทศร่วมโหวตให้แก๊งของประเทศตนเอง ซึ่งผู้เล่นที่ร่วมโหวต สามารถรับไอเทมพิเศษ “อวาตาร์” ประจำทีมตนเอง พร้อมปลดล็อคไอเทมเพิ่มเติมเมื่อแก๊งที่โหวตได้อันดับ 1 เมื่อเกมเปิด โดยทีมไทยจะเป็นแก๊ง “สยามตัวตึง” หรือ “Siam Apex” ผู้เล่นชาวไทยสามารถร่วมโหวตได้ที่ https://bit.ly/GSTW_PR2 และรับชมวิดีโอรับสมัครคนเข้าแก๊ง “Lung-A ลุงเอ” ได้ที่ที่นี่
นอกจากนี้ยังมีรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าที่ผู้เล่นทุกคนสามารถรับได้ เมื่อถึงจำนวนคนลงทะเบียนที่กำหนด อาทิ เพชร ตั๋วอัปเกรดพาหนะ และ สกินพาหนะ “ฟูลทิลต์” ซึ่งล่าสุดยอดลงทะเบียนผู้เล่นทั่วโลกทะลุ 20 ล้าน แถมผู้เล่นไทยยังเริ่มโหวตจนแก๊งไทยขึ้นอันดับ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม :
1. เข้าเว็บไซต์ https://bit.ly/GSTW_PR2
2. Login ด้วย Level Infinite Pass เพื่อร่วมโหวต (รองรับการล็อคอินด้วย Google Email)
3. กดเลือกทีม “สยามตัวตึง” แล้วกด “รับ”
4. กดยืนยันการเลือกโหวต เป็นอันเสร็จสิ้น
กิจกรรมเปิดตัว Facebook Fanpage ‘GANGSTAR CREW MILESTONE’
ชวนผู้เล่นมาร่วมปลดล็อกยอดผู้ติดตามเพจ Gangstar Mirage City Thailand เพื่อลุ้นรับรางวัล Razer Cash Card มูลค่า 300, 500 และ 1,000 บาท รวมทั้งหมดกว่า 80 รางวัล กติกาง่ายๆ เพียงแค่กดติดตามเพจ จากนั้นกด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้ตั้งเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #GangstarTHCrewMilestone สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. ถึง 19 ส.ค. 2026
Gangstar Mirage City พร้อมเล่น 20 สิงหาคมนี้ ทั้งบน iOS และ Android ติดตามข่าวอัปเดต รวมถึงกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษช่วงลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
● Facebook Official Page (ประเทศไทย) : www.facebook.com/GangstarMirageCityThailand
● Tiktok Official (ประเทศไทย) : www.tiktok.com/@gangstarmc_th
● Youtube (ประเทศไทย) : www.youtube.com/@GangstarMirageCityThailand/
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