Cabal Red ชวนกิลด์ทั่วประเทศรวมพลังคอมมูนิตี้ ลุ้นรับเงินสนับสนุน 10,000 บาท!

Cabal Red Thailand by Gen Play เปิดตัวกิจกรรม Ready to RED ชวนกิลด์และคอมมูนิตี้เกมเมอร์จากทั่วประเทศร่วมลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมลุ้นรับเงินสนับสนุนการจัด Guild Meeting สูงสุด 10,000 บาทต่อกิลด์ เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของผู้เล่น สร้างเครือข่ายคอมมูนิตี้ และเตรียมความพร้อมสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในโลกของ Cabal Red
Cabal Red คือเกมแนว Action MMORPG แบบ Cross-Platform ที่สามารถเล่นได้ทั้งบน PC และ Mobile พร้อมสานต่อความสำเร็จของ IP ระดับตำนานอย่าง CABAL ซึ่งครองใจเกมเมอร์ทั่วโลกมายาวนานกว่า 20 ปี
นับตั้งแต่ Cabal Online เปิดให้บริการครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2005 และเปิดให้บริการในประเทศไทยในปี 2008 เกมได้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกมาแล้ว ในฐานะเกม Action MMORPG ที่โดดเด่นด้วยระบบการต่อสู้แบบ Combo Skill อันเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากเกมออนไลน์ในยุคเดียวกัน จนสามารถรักษาฐานผู้เล่นได้อย่างเหนียวแน่น พร้อมพัฒนาและอัปเดตคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายสู่แพลตฟอร์มมือถือเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เล่นยุคใหม่
ในปี 2026 นี้ Cabal Red จะกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ ของจักรวาล CABAL ด้วยรูปแบบเกมออนไลน์แนว Action MMORPG โลกแห่งไซไฟ-แฟนตาซี แบบ Cross Platform (PC + Mobile) ที่มีจุดเด่นด้วยการต่อสู้ที่รวดเร็ว รุนแรง ตระการตา และระบบ Combo Skill ที่ต่อเนื่องยิ่งกว่า พร้อมรูปแบบดันเจี้ยนที่ท้าทายเป็นเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น ผสมผสานกับภาพกราฟิกที่สวยงามล้ำลึกด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine เพื่อสร้างประสบการณ์ การเล่นรูปแบบใหม่ให้แก่ชาวเกมเมอร์ไทย
เพราะเชื่อว่าหัวใจของเกม MMORPG คือ "คอมมูนิตี้ผู้เล่น”
สำหรับเกม MMORPG ความสนุกไม่ได้เกิดจากการผจญภัยเพียงลำพัง แต่ยังเกิดจากการได้ร่วมต่อสู้กับเพื่อน สร้างกิลด์ และเติบโตไปพร้อมกับคอมมูนิตี้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นผูกพันกับเกมมาอย่างยาวนาน ด้วยแนวคิดนี้ Cabal Red Thailand by Gen Play จึงเดินหน้ากลยุทธ์ Community-Driven Marketing ผ่านกิจกรรมสนับสนุนกิลด์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของคอมมูนิตี้เกมไทย พร้อมเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันระหว่างผู้เล่นทั้งในโลกออนไลน์และโลกจริง
สำหรับกิจกรรม Ready to RED เปิดรับสมัครกิลด์ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2569 โดยกิลด์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับเงินสนับสนุนการจัด Guild Meeting สูงสุด 10,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Cabal Red Thailand by Gen Play ที่เตรียมไว้สำหรับสมาชิกคอมมูนิตี้โดยเฉพาะ สามารถติดตามรายละเอียด เงื่อนไขการสมัคร และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://cabalred.in.th
Cabal Red เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2026 สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ https://cabalred.in.th, Facebook และ Discord
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