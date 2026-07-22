เน็ตมาร์เบิ้ลเตรียมโชว์เคส 3 เกมใหม่ที่น่าจับตามอง ในงาน Tokyo Game Show 2026

เน็ตมาร์เบิ้ล เตรียมจัดแสดงสามเกมใหม่ในงาน Tokyo Game Show 2026 (TGS 2026) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน ที่ศูนย์ประชุมมาคุฮาริ เมสเซ่ (Makuhari Messe) ในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
เน็ตมาร์เบิ้ลยังได้เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับงาน TGS 2026 พร้อมเผยรายชื่อเกมที่จะนำมาจัดแสดงในปีนี้ โดยเว็บไซต์จะมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกมแต่ละเกม กิจกรรมภายในบูธ ตารางกิจกรรมบนเวที และรายละเอียดอื่น ๆ ของงานอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจริง
เกม Shangri-La Frontier: The Seven Colossi เป็นเกมแนว Collectible RPG ที่ใช้ระบบสลับตัวสู้ โดยสร้างจากผลงานยอดฮิตอย่าง Shangri-La Frontier ซึ่งมียอดเข้าชมในญี่ปุ่นทะลุ 1 พันล้านครั้ง และมียอดตีพิมพ์มังงะรวมกว่า 17 ล้านเล่ม ในฐานะเกมแรกที่ดัดแปลงมาจากแฟรนไชส์นี้ เกมนำเสนอระบบการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ผ่านการควบคุมด้วยมือเดียวที่ง่ายดาย การจัดเด็คและการโจมตีต่อเนื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดโลกต้นฉบับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งตัวละครอันเป็นที่น่าจดจำ การสำรวจโลก และการต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสระบบการต่อสู้และเสน่ห์ของผลงานต้นฉบับผ่านตัวเกมเวอร์ชันทดลองเล่น พร้อมกับหลากหลายกิจกรรมบนเวที
เกม Solo Leveling: KARMA เป็นเกมสไตล์ Roguelite แอ็กชัน RPG ที่สร้างจากอนิเมะเรื่อง Solo Leveling และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสำหรับแพลตฟอร์มมือถือ เกมนี้มาพร้อมกับเนื้อเรื่องออริจินอลที่ดำเนินเรื่องราวต่อจากฉบับอนิเมะ นำเสนอเกมเพลย์แอ็กชันที่รวดเร็วเร้าใจและการควบคุมที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างรูปแบบการต่อสู้ที่หลากหลายผ่านการผสมผสานอาวุธและบัฟต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน TGS จะได้สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ในพื้นที่ช่องว่างมิติ พร้อมแอ็กชันสไตล์ Roguelite ผ่านเวอร์ชันเดโมที่เปิดให้ทดลองเล่นภายในงาน
เกม Pearl in Blue เป็นเกม Collectible RPG ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวและสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับเหล่าสาว ๆ ผู้ที่มีบาดแผลทางใจแตกต่างกันไป เกมนี้โดดเด่นด้วยระบบจัดทีมตัวละครหญิงซึ่งมีบทบาทเป็นอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมฉากคัตซีนสไตล์อนิเมะ 2D ที่สวยงามตระการตา และคอนเทนต์ปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่สอดแทรกกลิ่นอายโรแมนติกคอมเมดี้ ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสโลกของ Pearl in Blue ผ่านตัวเกมเวอร์ชันทดลองเล่น พร้อมหลากหลายกิจกรรมภายในบูธที่ตกแต่งตามธีมให้ผู้เข้าชมได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน TGS 2026 ทางเน็ตมาร์เบิ้ลจะนำเสนอแต่ละเกมผ่านตัวเกมเวอร์ชันทดลองเล่น กิจกรรมบนเวที และประสบการณ์แบบอินเทอร์แอกทีฟภายในบูธ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของทุกเกม
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