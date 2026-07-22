"Wreckreation 2" ภาคต่อเกมซิ่งชนดะ ประกาศลงพีซี-คอนโซล

ยินดีต้อนรับสู่มหานคร Heartbreak City สถานที่ที่ให้คุณระบายอารมณ์ ปาด เบียด กระแทกคว่ำคู่แข่งอย่างอิสระตามใจ จะได้ไม่ต้องไปเกรียนทำแบบนี้ในเกมเรซซิ่งอื่นๆ
When Tides Turn สตูดิโอน้องใหม่ที่ก่อตั้งโดยคุณ "Fiona Sperry" อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Criterion Games (ทีมสร้างซีรีส์ Burnout และ Need for Speed) ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Wreckreation 2 ผลงานเกมแข่งรถสไตล์อาร์เคตโอเพ่นเวิลด์ภาคใหม่ล่าสุดสำหรับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series และ PC ส่วนกำหนดวันวางจำหน่ายยังไม่มีการเปิดเผย
Wreckreation 2 เป็นเกมแข่งรถโลกอิสระที่ทุกการชน ทุกทางลัด และทุกการแซงสามารถแปรเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ ทุกการแข่งขันคือการต่อสู้ ชัยชนะไม่ได้อยู่ที่การหาเส้นทางที่เร็วที่สุดเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การอ่านเกมของคู่แข่ง การเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการจู่โจมเบียดปะทะเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง และเสี่ยงทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า จงเหวี่ยงคู่ต่อสู้ให้กระเด็นออกไป บังคับให้พวกเขาทำผิดพลาด ฉวยโอกาส และปิดเกมด้วยการเทคดาวน์ที่สมบูรณ์แบบ เพราะนี่คือเกมการต่อสู้ที่ดุเดือดตั้งแต่โค้งแรกจนถึงเส้นชัย
ตัวเกมจะพาผู้เล่นเข้าสู่เมือง Heartbreak City ที่ๆทุกย่านต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทุกเส้นทางล้วนมอบโอกาสในการได้เปรียบ ฝ่าฟันอุปสรรคในถนนใจกลางเมืองที่คับคั่ง ทดสอบความเร็วของคุณบนทางด่วนลอยฟ้าที่กว้างขวาง เปลี่ยนรันเวย์สนามบินขนาดใหญ่ และอู่ต่อเรือสูงตระหง่านให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นขนาดยักษ์ ทุกทางลัดที่ค้นพบ ทุกเส้นทางที่เชี่ยวชาญ และทุกความเสี่ยงที่เราสร้าง มันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
ไม่ว่าคุณกำลังต่อสู้เพื่อคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Race เอาตัวรอดจากความโกลาหลใน Road Rage ไล่ล่าคู่แข่งใน Marked Man หลบหนีการไล่ล่าใน Pursuits พิชิต Blackspots เอาชนะใน Wreckonings หรือเป็นรถคันสุดท้ายที่เหลือรอดใน Eliminators มันก็ยังมีวิธีอื่นเสมอที่จะพิสูจน์ตัวเองอย่างการเข้าร่วมและค้นพบกิจกรรมใหม่ๆในขณะที่คุณสำรวจหรือสร้างและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเองด้วยฟีเจอร์ Live Mix ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นแบบไหน Heartbreak City ก็พร้อมเป็นสนามให้คุณขัดเกลาฝึกฝนจนชำนาญ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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