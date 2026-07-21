"Conqueror's Blade" แอ็กชั่นวางแผนฉบับสามก๊ก พร้อมเล่น 24 ก.ค.นี้

NetEase ร่วมกับ Booming Tech เปิดตัว Conqueror's Blade: Three Kingdoms เกมแอ็กชั่นวางแผนที่จะนำตำนานยุคสามก๊กของจีนโบราณมาสู่สนามรบแบบมัลติเพลเยอร์ เตรียมเปิดให้เล่นบนพีซีในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้
"Conqueror's Blade: Three Kingdoms" จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่หนึ่งในยุคสงครามที่โหดร้ายและโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ บัญชาการกองทัพขนาดใหญ่ ต่อสู้ในแนวหน้าในฐานะแม่ทัพในตำนาน และนำกองกำลังของคุณฝ่าฟันการปิดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง การรบในที่โล่ง และการรุกรานทั่วอาณาจักร ที่ทุกการตัดสินใจทางยุทธวิธีสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์ได้
สิ่งที่แตกต่างจากเกมแอ็กชั่นทั่วไป คือชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยกลไกของเกมเพียงอย่างเดียว ทุกการต่อสู้ต้องการกลยุทธ์ การทำงานเป็นทีม และความตระหนักรู้ในสนามรบ ในขณะที่คุณพิชิตเมือง ป้อมปราการ และในที่สุดก็เมืองหลวงทั้งหมดในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งถูกกำหนดโดยการกระทำของผู้เล่น
ควบคุมสนามรบ
Conqueror's Blade: Three Kingdoms ผสานการต่อสู้มุมมองบุคคลที่สามที่ดุเดือดเข้ากับการบัญชาการกองทัพแบบเรียลไทม์ได้อย่างลงตัว สร้างสมรภูมิรบที่ทักษะส่วนบุคคลและการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
ไม่มีการลงดันเจี้ยนซ้ำซากหรือการต่อสู้ในสังเวียนแบบโดดเดี่ยว แต่คุณจะได้นำทัพจากแนวหน้า บุกทะลวงแนวข้าศึกพร้อมออกคำสั่งทางยุทธวิธีแก่กองทัพของคุณแบบเรียลไทม์
ทุกการต่อสู้จะให้รางวัลแก่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากกว่าการโจมตีอย่างบุ่มบ่าม ควบคุมพื้นที่สูง ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของหน่วยรบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทัพอย่างรวดเร็ว ใช้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ รักษาขวัญกำลังใจของกองทัพ และเอาชนะผู้บัญชาการฝ่ายตรงข้ามในสงครามขนาดใหญ่ที่คาดเดาไม่ได้
โลกที่มีชีวิตชีวา คุ้มค่าแก่การต่อสู้
เบื้องหลังสนามรบ คือการจำลองจีนโบราณในยุคสามก๊กอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยเมืองและป้อมปราการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์กว่า 60 แห่ง ผู้เล่นนับพันคนอาศัยอยู่ร่วมกันในโลกที่ต่อเนื่อง ซึ่งทุกแคมเปญมีความสำคัญ
ไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในสงครามปิดล้อมที่โหดร้าย การต่อสู้แบบ PvP ขนาดใหญ่ และการล่าศัตรูที่ทรงพลัง หรือชอบที่จะกำหนดทิศทางของสงครามผ่านการค้า การขนส่ง และการสร้าง ทุกบทบาทล้วนมีส่วนช่วยในการขึ้นและลงของอาณาจักร แม้แต่ผู้ที่เลือกที่จะเป็นเพียงผู้เฝ้าดูประวัติศาสตร์ก็สามารถโต้ตอบกับบุคคลในตำนานและสัมผัสกับความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จากภายในได้
สร้างตำนานของคุณ
เลือกสไตล์การต่อสู้ของคุณโดยการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถขั้นสุดยอดของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ พร้อมทดลองใช้ชุดอาวุธที่หลากหลาย
เมื่ออิทธิพลของคุณเติบโตขึ้น จงเกณฑ์และฝึกฝนหน่วยทหารชั้นยอดในประวัติศาสตร์เพื่อสร้างกองทัพที่สามารถพลิกสถานการณ์การรบที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นชัยชนะในตำนาน
คุณจะมอบธงของคุณให้แก่ขุนศึกผู้โด่งดังอย่างโจโฉหรือหยวนเส้า หรือคุณจะรวมพันธมิตรของคุณเองและสร้างเส้นทางใหม่ในประวัติศาสตร์?
รวบรวมนักรบของคุณ วางแผนการรบ ล้อมเมืองหลวงโบราณลั่วหยาง สนามรบกำลังรออยู่...และมีเพียงแม่ทัพที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะกำหนดชะตากรรมของสามก๊ก
"Conqueror's Blade: Three Kingdoms" เตรียมเปิดให้เล่นบนพีซีในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ดาวน์โหลดเกมและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://threekingdoms.conquerorsblade.com
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