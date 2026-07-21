"Modern Warfare 4" เคาะวันโอเพ่นเบต้า คนจองได้เล่นล่วงหน้า 1 สัปดาห์

เตรียมพร้อมเข้าสู่สนามรบในเวอร์ชันทดลองฟรี สำหรับเกมยิงทหารภาคใหม่ล่าสุดที่หวังกอบกู้ศักดิ์ศรี Call of Duty กลับคืนมา
บริษัทผู้จัดจำหน่าย Activision และทีมผู้พัฒนา Infinity Ward ออกมาประกาศกำหนดวันเปิดให้ทดลองเล่นในช่วงโอเพ่นเบต้าสำหรับเกม Call of Duty: Modern Warfare 4 โดยจะถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน ดังต่อไปนี้
ช่วงสุดสัปดาห์แรก (Modern Warfare 4 Early Access Beta) สตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ไปจนถึง 25 สิงหาคมปี 2026 ซึ่งช่วงเบต้าทดสอบแบบ Early Access นี้จะเปิดรับเฉพาะเหล่าผู้เล่นที่ได้ทำการสั่งซื้อตัวเกมล่วงหน้าเท่านั้น
ช่วงสุดสัปดาห์ที่สอง (Modern Warfare 4 Open Beta) ที่จะเปิดให้ผู้เล่นทุกคนบนทุกแพลตฟอร์มได้เข้าร่วม ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม โดยช่วงเบต้ารอบสองนี้มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ไปจนสิ้นสุดถึงวันที่ 1 กันยายนปี 2026
ในช่วงทดสอบเบต้าดังกล่าวจะบรรจุแผนที่ โหมดมัลติเพลเยอร์ และตัวละครใหม่มากมายให้คุณได้เลือกใช้งาน รวมถึงอาวุธปืนที่มีให้ปลดล็อกปรับแต่งจำนวนกว่า 19 ชนิด สำหรับสมรภูมิรบก็มีไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กแบบ 3v3 ไปจนถึงการต่อสู้ทางยุทธวิธีขนาดใหญ่ที่มีรถถังและอื่นๆอีกมากมาย ทดสอบความกล้าในโหมดคลาสสิคที่หวนกลับมาอีกครั้งอย่าง Search & Destroy หรือลองค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆในโหมดล่าสุดอย่าง Kill Block อีกทั้งยังมีสนาม Training Mobility Course เอาไว้ให้คุณใช้ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนที่ในภาคนี้อีกด้วย
เกม "Call of Duty: Modern Warfare 4" มีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC ในวันที่ 23 ตุลาคมปี 2026 ซึ่งภายในงาน Call of Duty : NEXT ที่ทาง Activision เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ จะมีการสาธิตการเล่นเกมแบบไลฟ์สด มีการบรรยายสรุปเนื้อหาโหมดผู้เล่นหลายคนทั้งหมดอย่างครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดใหม่ๆก่อนที่การเปิดทดสอบเบต้าจะเริ่มขึ้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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