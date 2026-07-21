"DCKO" เกมต่อสู้รวมดาวเด่น DC เปิดตัวลง iOS และ Android

เมื่อฝั่ง Marvel กำลังมีเกมต่อสู้ระดับ AAA เตรียมวางจำหน่าย ทางคู่แข่งอย่าง DC ก็ไม่รอช้างัดเกมไฟท์ติ้งของตนออกมาท้าชนเช่นกัน ถึงแม้ว่าคุณภาพอาจไม่ได้ทัดเทียมกับของเขาก็ตาม
Drop Fake ร่วมกับ Warner Bros. Interactive Entertainment ประกาศเปิดตัว DCKO ผลงานเกมต่อสู้รวมตัวละครแห่งจักรวาล DC ที่เตรียมแผนเปิดให้บริการเล่นฟรีทั้งบนระบบ iOS และ Android ภายในปี 2027 โดยผู้เล่นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการ playdcko.com
DCKO คือเกมต่อสู้ระหว่างผู้เล่นแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมทีมสุดยอดทั้งฝ่ายซูเปอร์ฮีโร่และฝ่ายซูเปอร์วายร้ายที่คุณโปรดปรานจากจักรวาล DC อันกว้างใหญ่ อาทิ Batman, Robin, Bane, Nightwing, Starifre, Zatanna, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Cyborg, Catwoman, Harley Quinn, Poison Ivy, Raven, Blue Beetle, Constantine, Katana, Lex Luthor, Doomsday และตัวละครอื่นๆอีกมากมายที่จะทยอยเผยโฉมในแต่ละเดือน
การบังคับจะถูกปรับให้เข้ากับการเล่นผ่านหน้าจอสัมผัส แตะเพื่อโจมตีเบาอย่างรวดเร็ว ปัดไปด้านข้างเพื่อโจมตีหนักอย่างรุนแรง หรือปัดขึ้นเพื่อคว้าและทุ่มศัตรูข้ามหน้าจอ โดยคุณสามารถต่อคอมโบเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อผสมผสานและเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีให้สูงสุด รวมไปถึงการสะสมเกจพลังงานเพื่อปลดปล่อยท่าไม้ตายอันทรงพลังที่สามารถพลิกสถานการณ์การต่อสู้ให้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ
เกมนี้จะมีระบบประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมข้างสนามที่เรียกว่า Tag-In Combo Attacks, Tag Team Super Moves และ Legendary Assists ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณสามารถเรียกตัวละครฮีโร่สำรองเข้ามาช่วยต่อสู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยต่อคอมโบ ร่วมปลดปล่อยท่าไม้ตายสุดยอดพร้อมกัน หรือเรียกเข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตตลอดการต่อสู้
ตัวละครนักสู้ในตำนานเหล่านี้ ผู้เล่นสามารถเลือกปรับแต่งได้ทั้งการพาวเวอร์อัพเสริมพลัง ปรับเปลี่ยนท่าไม้ตายซูเปอร์มูฟ ไปจนถึงปรับแต่งอาวุธและท่าโจมตีของพวกเขาได้ตามต้องการ โดยนอกเหนือจากโหมดหลัก PvP แล้ว ภายในเกมยังมีโหมดเนื้อเรื่องแบบ PvE, โหมดรอยแยกมิติ Rift และโหมดอื่นๆที่จะตามมาอีกในอนาคต
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*