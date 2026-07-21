"Infinity Nikki" เวอร์ชัน 2.8 ตะลุยนครทองคำ พร้อมให้เล่นแล้ว!

Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.8 อัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดของเกมนับตั้งแต่เปิดตัว มาพร้อมเนื้อเรื่องสไตล์ RPG สุดเข้มข้นราวกับภาพยนตร์ เมืองใหม่ขนาดใหญ่ให้สำรวจ กลไกการเล่นใหม่ล่าสุด การเผชิญหน้ากับบอสสุดยิ่งใหญ่ ชุดแฟชั่นสุดตระการตา และรางวัลมากมาย พร้อมให้เล่นแล้ว
บทสรุปอันยิ่งใหญ่ที่สั่งสมมานานนับพันปี
เวอร์ชัน 2.8 จะพาเหล่าสไตลิสต์เดินทางสู่ Heaven’s Reach นครจักรกลสีทองอันงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนซากอารยธรรมโบราณ เมื่อ Nikki และ Momo ออกเดินทางสู่ใจกลางปริศนาของเมือง ผู้เล่นจะได้พบคำตอบของคำถามที่ถูกปูไว้ตลอดทั้งเรื่องราวของ Itzaland ในที่สุด พวกเขาจะได้พบกับตัวละครใหม่ที่น่าจดจำ ค้นพบความลับของอารยธรรมอันรุ่งเรืองแห่ง Heaven’s Reach และสัมผัสเรื่องราวสุดประทับใจที่เฉลิมฉลองความกล้าหาญ ความหวัง และสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนข้ามรุ่น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏใน Infinity Nikki
Heaven’s Reach โดดเด่นด้วยลานกว้างสูงตระหง่าน โรงละครอันโอ่อ่า ย่านราชวงศ์ และโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลอันซับซ้อน ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบแทนความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจในแนวตั้ง
ผู้เล่นสามารถค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่จากทุกมุมผ่านความสามารถที่มีอยู่เดิม และตัวเลือกการเคลื่อนที่ใหม่ ๆ อย่างความสามารถควบคุมเครื่องจักร (Machine Control Ability) ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นโต้ตอบกับเฟือง ลิฟต์ สายพานลำเลียง กังหันน้ำ และกลไกอื่น ๆ เพื่อแก้ปริศนาและเดินหน้าผจญภัยในเมือง
ในช่วงครึ่งหลังของเวอร์ชัน 2.8 ยังมีการเผชิญหน้ากับบอสสุดยิ่งใหญ่อย่าง Titan King พร้อมระบบต่อสู้ที่ยกระดับขึ้น สมศักดิ์ศรีบทสรุปการต่อสู้แบบ RPG
ไฮไลต์ชุดแฟชั่น
เวอร์ชัน 2.8 มาพร้อมชุดแฟชั่นใหม่อันตระการตา ที่ช่วยขยายรายละเอียดของโลกในเกมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ่ายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และขนบธรรมเนียมของ Heaven’s Reach และผู้อยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้
Dawning Heartlight (ชุดเรโซแนนซ์ระดับ 5 ดาว)
🦁คุณสมบัติหลัก: Elegant
🦁ความสามารถของชุด: อัญเชิญสิงโตพาหนะอันสง่างาม เพื่อพุ่งทะยานข้ามภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ โผบินผ่านท้องฟ้า และต่อสู้บนหลังพาหนะ
White Night’s Ballet (ชุดเรโซแนนซ์ระดับ 5 ดาว)
🩰คุณสมบัติหลัก:Cool
🩰ความสามารถของชุด: ร่อนเคลื่อนไปตามผนังและพื้น ขณะร่ายรำเคียงข้างเงาสะท้อนในกระจก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอันซาบซึ้งของนักบัลเลต์จักรกล
ชุด Miracle ระดับ 5 ดาวฟรี: Hymn to Dusk
เล่นเควสต์หลักเพื่อรับชุด Miracle ระดับ 5 ดาวได้ฟรี
👑คุณสมบัติหลัก: Cool
👑ความสามารถของชุด: ใช้ดาบแสงขนาดมหึมาในการต่อสู้อันดุเดือด ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ชุดความสามารถระดับ 4 ดาวฟรี Origin of Machinery พร้อมรางวัลมากมายสำหรับผู้เล่น
เล่นเควสต์หลักเพื่อรับชุดความสามารถระดับ 4 ดาวได้ฟรี ปลดล็อกความสามารถควบคุมเครื่องจักร (Machine Control) ใหม่ เพื่อควบคุมระบบกลไกอันซับซ้อนของเมืองและแก้ปริศนาตามสภาพแวดล้อม
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเวอร์ชัน 2.8 และสำรวจ Heaven’s Reach อย่างลึกซึ้งต่อไป สไตลิสต์ยังสามารถรับชุดระดับ 3 ดาว “Sweet-Cool Clash”, “Stellar Banquet” และ “Dreamveil Hymn” ได้ฟรี นำ Dews of Inspiration ไปมอบให้ Cadenceborn เพื่อรับชุดระดับ 4 ดาว “Existence Paradox”
กิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลัก เวอร์ชัน 2.8 ยังขยายประสบการณ์การเล่นด้วยกิจกรรมใหม่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
• ความท้าทายการแข่งความเร็ว
• ฉากไล่ล่า
• การแก้ปริศนา
• มินิเกมตู้คีบ
• Esseling ธีมจักรกลรูปแบบใหม่
• องค์ประกอบเมืองแบบโต้ตอบที่ทำให้ Heaven’s Reach มีชีวิตชีวายิ่งกว่าที่เคย
ผู้เล่นยังจะได้พบกับการปรับปรุงมากมาย เช่น การแสดงตัวอย่างแสงในห้องแต่งตัวที่ดียิ่งขึ้น การตั้งค่าชุดล่วงหน้าสำหรับความสามารถ และการปรับแต่งพาหนะที่ละเอียดขึ้น
เวอร์ชัน 2.8 ยังเพิ่มฟีเจอร์จัดการทรัพยากรใหม่ ให้ผู้เล่นสามารถลบข้อมูลเควสต์ที่เล่นจบแล้วและพื้นที่กิจกรรมที่เลือก เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเนื้อหากลับมาได้ทุกเมื่อเมื่อต้องการกลับไปสัมผัสอีกครั้ง
ด้วยเมืองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เนื้อเรื่องอันทะเยอทะยาน และรางวัลมากมาย เวอร์ชัน 2.8 จึงถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ Infinity Nikki และบทใหม่อันน่าจดจำสำหรับเหล่าสไตลิสต์
Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.8 “Golden Dust” พร้อมให้เล่นแล้วทั้งบน PlayStation 5, iOS, Android และ PC (Windows / Steam / Epic Games Store) ดาวน์โหลดได้ที่ https://infinitynikki.infoldgames.com/ กรอกโค้ดพิเศษ AAvsY5KY7qK
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