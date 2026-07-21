"Haikyu!! FLY HIGH" ฉลองครบรอบ 1 ปี เริ่ม 22 ก.ค.นี้

Garena ประกาศเปิดตัวงานฉลองครบรอบ 1 ปีของเกม "Haikyu!! FLY HIGH" มาพร้อมกิจกรรมแจกรางวัล ตัวละครฟรี ไอเทมตกแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โหมดเกมใหม่ และสองตัวละคร SP ใหม่ล่าสุด เริ่มตั้งแต่ 22 กรกฎาคม - 19 สิงหาคมนี้
ตลอดปีที่ผ่านมา Haikyu!! FLY HIGH นำผู้เล่นเข้าสู่โลกของอนิเมะวอลเลย์บอลยอดฮิตอย่าง Haikyu!! ผ่านเกมบนมือถือ ร่วมสร้างทีมในฝัน หวนคืนสู่การแข่งขันอันโด่งดังจากซีรีส์ Haikyu!! และรับสมัครตัวละครที่แฟน ๆ ชื่นชอบ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ผู้เล่นจะได้พบกับรางวัลและคอนเทนต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมที่ขนมาแบบเต็มขบวน พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้ผู้เล่นได้สนุกสนานตลอดทั้งแคมเปญ
รางวัลล็อกอินครบรอบ 1 ปี — ล็อกอินทุกวันเพื่อรับรางวัลฉลองครบรอบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ!
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมถึง 5 สิงหาคม นี้ ผู้เล่นสามารถล็อกอินเข้าสู่เกม Haikyu!! FLY HIGH เพื่อรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายได้ทุกวัน และสามารถร่วมกิจกรรมด้วยกรอบอวาตาร์และกรอบแชทแบบลิมิเต็ด ซึ่งให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของในช่วงกิจกรรมนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกพื้นหลังสุดอลังการถึงสองแบบในธีมครบรอบ 1 ปี โดยแบบแรกคือฮินาตะ โชโยกับคาเงยามะ โทบิโอะ และอีกแบบคือโออิคาวะ โทรุกับอิวะอิสึมิ ฮาจิเมะ
นอกจากไอเทมตกแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้ว ผู้เล่นยังสามารถร่วมกิจกรรมล็อกอินรายวันเพื่อรับตั๋วรับสมัคร SP, ตั๋วรับสมัคร UR และการ์ดเพิ่มพลังผู้เล่น UR ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมได้ทันที! ด้วยไอเทมนี้และรางวัลฉลองครบรอบสุดพิเศษ จะทำให้ผู้เล่นรับโบนัสได้ตลอดช่วงการเฉลิมฉลองนี้
"สาธุ UR จงมา" และ "ทำความสะอาดโรงยิม" รับผู้เล่น UR และกินจิมะ ฮิโตชิ SP ไปเลยฟรี ๆ!
ไฮไลต์ของงานฉลองครบรอบ 1 ปีของ Haikyu!! FLY HIGH คือกิจกรรม "สาธุ UR จงมา" ซึ่งผู้เล่นสามารถทำกิจกรรมที่กำหนดให้สำเร็จ เพื่อรับสิทธิ์เลือกตัวละครระดับ UR ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสไปเกอร์จอมพลัง ลิเบอโรจอมอึด หรือเซ็ตเตอร์อัจฉริยะ นี่ถือเป็นโอกาสในการตามหาเอซคนที่คุณชื่นชอบ และเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมในฝัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ "ทำความสะอาดโรงยิม" ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้รับกินจิมะ ฮิโตชิ SP ได้ฟรี เพียงทำภารกิจรายวันให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกวิงสไปเกอร์ ผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและพึ่งพาได้จากโรงเรียนม.ปลายอินาริซากิ ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดละและสไตล์การบุกอันดุดัน กินจิมะพร้อมที่จะเติมพลังอันสดใหม่ให้การแข่งขันในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปีของเกมแล้ว
มินิเกมใหม่ ศึกตัดสินยามราตรี! เริ่มขึ้นแล้ว!
นอกจากรางวัลและกิจกรรมฉลองครบรอบ Haikyu!! FLY HIGH ยังเปิดตัวโหมดเกมใหม่ให้ผู้เล่นได้ร่วมสัมผัสกับ ศึกตัดสินยามราตรี! ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ใจกลางหอพักค่ายฝึกซ้อม เพื่อทำภารกิจสุดวุ่นวายและน่าตื่นเต้น ค้นหาไอเทมให้เจอ ใช้กลยุทธ์เหนือชั้นเพื่อเอาชนะคู่แข่ง และสำรวจให้สำเร็จก่อนหมดเวลา ทุกวินาทีมีค่าในการผจญภัยในหอพักสุดท้าทายนี้ จัดกระเป๋าพร้อมลุยด้วยตัวละครที่คุณชื่นชอบ แล้วทำให้การฉลองครบรอบครั้งนี้เป็นที่น่าจดจำ!
ตัวละคร SP ลิมิเต็ดใหม่มาถึงแล้ว: โฮชิอุมิ โคไร SP และฮิรุงามิ ซาจิโร่ SP ลงสนามแล้ว!
การเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปียังเสริมทัพด้วยตัวละคร SP สองตัวสุดแกร่งจากโรงเรียนม.ปลายคาโมเมไดอิ โดยผู้นำทัพคือตัวละคร SP โฮชิอุมิ โคไร (กีฬาฤดูหนาว) วิงสไปเกอร์จอมพลังเจ้าของฉายา "ยักษ์ใหญ่ตัวจิ๋วคนถัดไป" ความสูงในการกระโดดอันน่าทึ่งและพลังบุกที่ดุดันทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในสนาม การตบทุกครั้งของโฮชิอุมิคือการแสดงพลังอันมหาศาลและแม่นยำ!
ตามมาด้วยตัวละคร SP ฮิรุงามิ ซาจิโร่ (กีฬาฤดูหนาว) ผู้มาพร้อมกับเกมรับอันไร้ช่องโหว่และไหวพริบเชิงกลยุทธ์อันเยือกเย็น มิดเดิลบล็อกเกอร์ผู้สุขุมผู้นี้เชี่ยวชาญด้านการอ่านบล็อกและรักษาความนิ่งในการวางกลยุทธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ทุกทีมมีกำแพงอันแข็งแกร่งที่แทบจะทะลวงผ่านไปไม่ได้เลย โฮชิอุมิ โคไรและฮิรุงามิ ซาจิโร่จะร่วมกันนำพาความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณของโรงเรียนม.ปลายคาโมเมไดอิมาสู่ Haikyu!! FLY HIGH เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 1 ปีของเกม
เตรียมติดตามข่าวสารของ Haikyu!! FLY HIGH!
การเฉลิมฉลองยังไม่จบเพียงในเกมเท่านั้น ผู้เล่นสามารถติดตามช่องทางออฟฟิเชียลของ Haikyu!! FLY HIGH เพื่อติดตามกิจกรรมชุมชน กิจกรรมแจกของรางวัล กิจกรรมฉลองครบรอบ และข่าวสารอัปเดตล่าสุดตลอดช่วงเทศกาลครบรอบ 1 ปีนี้ ได้ทาง:
• Website: HAIKYU!! FLY HIGH
• Facebook: HAIKYU!! FLY HIGH
• YouTube: HAIKYU!! FLY HIGH TH Official
• TikTok: HAIKYU!! FLY HIGH TH Official
• Discord: HAIKYU!! FLY HIGH Official
พร้อมที่จะโบยบินไปกับฮินาตะ โชโย, คาเงยามะ โทบิโอะ และสมาชิกทีม Haikyu!! คนอื่นๆ แล้วหรือยัง Haikyu!! FLY HIGH เปิดให้บริการแล้วบน App Store และ Google Play
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*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*